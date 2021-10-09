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В Грузии рассказали, как Саакашвили въехал в страну
В Грузии рассказали, как Саакашвили въехал в страну - РИА Новости, 09.10.2021
В Грузии рассказали, как Саакашвили въехал в страну
Телекомпания "Мтавари архи" опубликовала материалы дела о незаконном въезде экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в страну, согласно которым, он прибыл на... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T20:19
2021-10-09T22:45
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Телекомпания "Мтавари архи" опубликовала материалы дела о незаконном въезде экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в страну, согласно которым, он прибыл на пароме "Вильнюс" в порт Поти.Паром покинул Украину 28 сентября, им управлял фигурант дела Эльгуджа Цомая. По пути в Тбилиси экс-президент посетил города Абаша, Батуми и Кутаиси.По данным телеканала, правительство не знало, что Саакашвили находится на территории страны, как утверждали власти, а следователи начали работу только после того, как политик выложил ролик, снятый в Батуми.Телекомпания также продемонстрировала видеообращение Саакашвили, которое он снял якобы "в одном из лесов западной Грузии". На видео он рассказывает, что приехал через третью страну с помощью зарубежных друзей.Саакашвили отметил, что планировал прилететь на самолете 2 октября из Азербайджана, но решил приехать "гораздо менее комфортным способом" после того как основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили и премьер Ираклий Гарибашвили сорвали эти планы.По данным телекомпании Пирвели, на пароме находился грузовик с молочными продуктами, на котором Элгуджа Цомая и перевез через границу Саакашвили, спрятавшегося в вентиляционном отсеке. Здесь политику, как утверждается, пришлось провести около 48 часов.
https://ria.ru/20211008/saakashvili-1753773041.html
https://ria.ru/20211009/saakashvili-1753787137.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
20:19 09.10.2021 (обновлено: 22:45 09.10.2021)
 
В Грузии рассказали, как Саакашвили въехал в страну

"Мтавари архи": Саакашвили въехал в Грузию на пароме "Вильнюс"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Телекомпания "Мтавари архи" опубликовала материалы дела о незаконном въезде экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в страну, согласно которым, он прибыл на пароме "Вильнюс" в порт Поти.
Паром покинул Украину 28 сентября, им управлял фигурант дела Эльгуджа Цомая. По пути в Тбилиси экс-президент посетил города Абаша, Батуми и Кутаиси.
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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Личный врач Саакашвили дал неутешительный прогноз
По данным телеканала, правительство не знало, что Саакашвили находится на территории страны, как утверждали власти, а следователи начали работу только после того, как политик выложил ролик, снятый в Батуми.
Телекомпания также продемонстрировала видеообращение Саакашвили, которое он снял якобы "в одном из лесов западной Грузии". На видео он рассказывает, что приехал через третью страну с помощью зарубежных друзей.
Саакашвили отметил, что планировал прилететь на самолете 2 октября из Азербайджана, но решил приехать "гораздо менее комфортным способом" после того как основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили и премьер Ираклий Гарибашвили сорвали эти планы.
По данным телекомпании Пирвели, на пароме находился грузовик с молочными продуктами, на котором Элгуджа Цомая и перевез через границу Саакашвили, спрятавшегося в вентиляционном отсеке. Здесь политику, как утверждается, пришлось провести около 48 часов.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
Вчера, 09:14
Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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