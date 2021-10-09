https://ria.ru/20211009/saakashvili-1753833213.html

В Грузии рассказали, как Саакашвили въехал в страну

В Грузии рассказали, как Саакашвили въехал в страну - РИА Новости, 09.10.2021

В Грузии рассказали, как Саакашвили въехал в страну

Телекомпания "Мтавари архи" опубликовала материалы дела о незаконном въезде экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в страну, согласно которым, он прибыл на... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T20:19

2021-10-09T20:19

2021-10-09T22:45

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155554/89/1555548911_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_001c0cd40b55f63d98673ff46f5de690.jpg

ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Телекомпания "Мтавари архи" опубликовала материалы дела о незаконном въезде экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в страну, согласно которым, он прибыл на пароме "Вильнюс" в порт Поти.Паром покинул Украину 28 сентября, им управлял фигурант дела Эльгуджа Цомая. По пути в Тбилиси экс-президент посетил города Абаша, Батуми и Кутаиси.По данным телеканала, правительство не знало, что Саакашвили находится на территории страны, как утверждали власти, а следователи начали работу только после того, как политик выложил ролик, снятый в Батуми.Телекомпания также продемонстрировала видеообращение Саакашвили, которое он снял якобы "в одном из лесов западной Грузии". На видео он рассказывает, что приехал через третью страну с помощью зарубежных друзей.Саакашвили отметил, что планировал прилететь на самолете 2 октября из Азербайджана, но решил приехать "гораздо менее комфортным способом" после того как основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили и премьер Ираклий Гарибашвили сорвали эти планы.По данным телекомпании Пирвели, на пароме находился грузовик с молочными продуктами, на котором Элгуджа Цомая и перевез через границу Саакашвили, спрятавшегося в вентиляционном отсеке. Здесь политику, как утверждается, пришлось провести около 48 часов.

https://ria.ru/20211008/saakashvili-1753773041.html

https://ria.ru/20211009/saakashvili-1753787137.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии