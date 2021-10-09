20:19 09.10.2021 (обновлено: 22:45 09.10.2021)
В Грузии рассказали, как Саакашвили въехал в страну
"Мтавари архи": Саакашвили въехал в Грузию на пароме "Вильнюс"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Телекомпания "Мтавари архи" опубликовала материалы дела о незаконном въезде экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в страну, согласно которым, он прибыл на пароме "Вильнюс" в порт Поти.
Паром покинул Украину 28 сентября, им управлял фигурант дела Эльгуджа Цомая. По пути в Тбилиси экс-президент посетил города Абаша, Батуми и Кутаиси.
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По данным телеканала, правительство не знало, что Саакашвили находится на территории страны, как утверждали власти, а следователи начали работу только после того, как политик выложил ролик, снятый в Батуми.
Телекомпания также продемонстрировала видеообращение Саакашвили, которое он снял якобы "в одном из лесов западной Грузии". На видео он рассказывает, что приехал через третью страну с помощью зарубежных друзей.
Саакашвили отметил, что планировал прилететь на самолете 2 октября из Азербайджана, но решил приехать "гораздо менее комфортным способом" после того как основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили и премьер Ираклий Гарибашвили сорвали эти планы.
По данным телекомпании Пирвели, на пароме находился грузовик с молочными продуктами, на котором Элгуджа Цомая и перевез через границу Саакашвили, спрятавшегося в вентиляционном отсеке. Здесь политику, как утверждается, пришлось провести около 48 часов.