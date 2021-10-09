https://ria.ru/20211009/ryukzak-1753819864.html

У сотрудников посольства США, укравших рюкзак, был шанс избежать позора

Раскрыты новые детали кражи, в которой обвиняют сотрудников посольства США - РИА Новости, 09.10.2021

У сотрудников посольства США, укравших рюкзак, был шанс избежать позора

Москвич Дмитрий Корнилов, в краже рюкзака у которого подозревают американских морпехов, рассказал в интервью Business FM, что те могли бы связаться с ним и... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T16:56

2021-10-09T16:56

2021-10-09T17:29

происшествия

сша

москва

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Москвич Дмитрий Корнилов, в краже рюкзака у которого подозревают американских морпехов, рассказал в интервью Business FM, что те могли бы связаться с ним и вернуть вещи, но не стали этого делать."Были визитки, помимо документов, и там были и номер телефона, и электронная почта, и могли написать, сказать, что вернут. Даже был готов дать какое-то вознаграждение за это, но ребята не позвонили", — сказал Корнилов, добавив, что они могли испугаться.Сам пострадавший считает случившееся стечением обстоятельств: он предположил, что американцы не планировали красть его рюкзак, а прихватили случайно. При этом Корнилов признал, что видит и свою вину в том, что недосмотрел за вещами.Инцидент в одном из столичных баров произошел еще в сентябре, но известно о нем стало только сейчас. Как заявили в ГУ МВД, троих американских морпехов — административно-технических сотрудников посольства — подозревают в том, что они украли у жителя Москвы личные вещи. На кадрах, опубликованных ведомством, можно видеть, как три человека покидают бар, у одного из них черный рюкзак. Другая камера запечатлела, как эти же люди входят в американское посольство.Полиция возбудила уголовное дело, ущерб оценили в 15 тысяч рублей. Сейчас личные вещи Корнилова уже нашли.Российский МИД направил в посольство США ноту с просьбой снять с подозреваемых дипломатический иммунитет. В случае отказа им придется покинуть Россию.

https://ria.ru/20211009/krazha-1753776386.html

https://ria.ru/20211009/krazha-1753782318.html

сша

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сша, москва, посольство сша в рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия