https://ria.ru/20211009/ryukzak-1753819864.html
У сотрудников посольства США, укравших рюкзак, был шанс избежать позора
Раскрыты новые детали кражи, в которой обвиняют сотрудников посольства США - РИА Новости, 09.10.2021
У сотрудников посольства США, укравших рюкзак, был шанс избежать позора
Москвич Дмитрий Корнилов, в краже рюкзака у которого подозревают американских морпехов, рассказал в интервью Business FM, что те могли бы связаться с ним и... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T16:56
2021-10-09T16:56
2021-10-09T17:29
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Москвич Дмитрий Корнилов, в краже рюкзака у которого подозревают американских морпехов, рассказал в интервью Business FM, что те могли бы связаться с ним и вернуть вещи, но не стали этого делать."Были визитки, помимо документов, и там были и номер телефона, и электронная почта, и могли написать, сказать, что вернут. Даже был готов дать какое-то вознаграждение за это, но ребята не позвонили", — сказал Корнилов, добавив, что они могли испугаться.Сам пострадавший считает случившееся стечением обстоятельств: он предположил, что американцы не планировали красть его рюкзак, а прихватили случайно. При этом Корнилов признал, что видит и свою вину в том, что недосмотрел за вещами.Инцидент в одном из столичных баров произошел еще в сентябре, но известно о нем стало только сейчас. Как заявили в ГУ МВД, троих американских морпехов — административно-технических сотрудников посольства — подозревают в том, что они украли у жителя Москвы личные вещи. На кадрах, опубликованных ведомством, можно видеть, как три человека покидают бар, у одного из них черный рюкзак. Другая камера запечатлела, как эти же люди входят в американское посольство.Полиция возбудила уголовное дело, ущерб оценили в 15 тысяч рублей. Сейчас личные вещи Корнилова уже нашли.Российский МИД направил в посольство США ноту с просьбой снять с подозреваемых дипломатический иммунитет. В случае отказа им придется покинуть Россию.
https://ria.ru/20211009/krazha-1753776386.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сша, москва, посольство сша в рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
16:56 09.10.2021 (обновлено: 17:29 09.10.2021)
Раскрыты новые детали кражи, в которой обвиняют сотрудников посольства США
Москвич Дмитрий Корнилов: сотрудники посольства США могли найти визитку и вернуть рюкзак
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Москвич Дмитрий Корнилов, в краже рюкзака у которого подозревают американских морпехов, рассказал в интервью Business FM
, что те могли бы связаться с ним и вернуть вещи, но не стали этого делать.
"Были визитки, помимо документов, и там были и номер телефона, и электронная почта, и могли написать, сказать, что вернут. Даже был готов дать какое-то вознаграждение за это, но ребята не позвонили", — сказал Корнилов, добавив, что они могли испугаться.
Сам пострадавший считает случившееся стечением обстоятельств: он предположил, что американцы не планировали красть его рюкзак, а прихватили случайно. При этом Корнилов признал, что видит и свою вину в том, что недосмотрел за вещами.
Инцидент в одном из столичных баров произошел еще в сентябре, но известно о нем стало только сейчас. Как заявили в ГУ МВД, троих американских морпехов — административно-технических сотрудников посольства — подозревают в том, что они украли у жителя Москвы личные вещи. На кадрах, опубликованных ведомством, можно видеть, как три человека покидают бар, у одного из них черный рюкзак. Другая камера запечатлела, как эти же люди входят в американское посольство.
Полиция возбудила уголовное дело, ущерб оценили в 15 тысяч рублей. Сейчас личные вещи Корнилова уже нашли.
Российский МИД направил в посольство США
ноту с просьбой снять с подозреваемых дипломатический иммунитет. В случае отказа им придется покинуть Россию
.