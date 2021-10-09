https://ria.ru/20211009/produkt-1753788874.html

Назван продукт, употребление которого изменит вашу жизнь

Японцы назвали продукт, который нужно есть каждый день - РИА Новости, 09.10.2021

Назван продукт, употребление которого изменит вашу жизнь

Ежедневное употребление авокадо улучшает метаболизм и приводит в норму работу кишечника. Об этом пишет японское издание Нихон кэйдзай. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T09:46

2021-10-09T09:46

2021-10-09T09:46

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Ежедневное употребление авокадо улучшает метаболизм и приводит в норму работу кишечника. Об этом пишет японское издание Нихон кэйдзай.Автор статьи ссылается на исследование американских ученых, в котором приняли участие 163 пациента разного пола в возрасте от 25 до 45 лет. Отмечается, что индекс массы тела испытуемых был не менее 25 при норме ниже этого показателя.Участников разделили на две группы с одинаковым суточным количеством потребляемых калорий, однако в первой мужчины ели дополнительные 175 граммов авокадо, а женщины — 140 граммов.Результаты показали, что при ежедневном употреблении этого плода первая группа получала на 20 грамм больше мононенасыщенных жирных кислот, на 14 грамм больше пищевой клетчатки и на 300 килокалорий больше, чем вторая группа.После проведения анализа кала специалисты выяснили, что авокадо улучшает разнообразие бактерий в кишечнике, что представляет особую важность, так как снижение этого показателя провоцирует развитие некоторых болезней.Кроме того, содержащиеся в авокадо мононенасыщенные жирные кислоты помогают снизить уровень плохого холестерина в организме.Эксперты также обнаружили у первой группы большее количество бактерий, которые ферментируют и расщепляют пищевые волокна, тогда как приводящих к воспалению кишечника желчных кислот, наоборот, оказалось меньше.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211006/bazilik-1753435791.html

https://ria.ru/20211002/produkty-1752766146.html

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