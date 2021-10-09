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Правительство одобрило расширение территории научного центра "Русский"
Правительство одобрило расширение территории научного центра "Русский" - РИА Новости, 09.10.2021
Правительство одобрило расширение территории научного центра "Русский"
Правительство РФ одобрило расширение территории инновационного научного центра "Русский" на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T11:17
2021-10-09T11:17
технологии
наука
русский (остров)
михаил мишустин
дальний восток
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство РФ одобрило расширение территории инновационного научного центра "Русский" на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина."В 2022 году на Дальнем Востоке планируется запуск пилотной площадки инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" с участием первых резидентов. Постановление о расширении для этих целей территории центра подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что первыми резидентами ИНТЦ станут компании, которые создают или уже имеют производство на Дальнем Востоке. Они зададут тематику предстоящих исследований и разработок, вокруг таких компаний будет формироваться пул стартапов и пилотных образовательных программ.Добавляется, что после этого будут запущены основной научно-производственный блок ИНТЦ, а также образовательные и деловые площадки. Они разместятся на 245 гектарах земли на острове Русский.Подчеркивается, что центр "Русский" будет площадкой для объединения студентов, учёных и представителей бизнеса на базе Дальневосточного федерального университета. Добавляется, что к работе в центре планируют привлекать крупных учёных и предпринимателей."Здесь будут создавать цифровые платформы, тестировать передовые разработки, запускать пилотные проекты, а затем выводить их на рынок. Среди основных научных направлений – изучение Мирового океана, информационно-коммуникационные и биотехнологии", - уточняется в сообщении.
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русский (остров)
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технологии, наука, русский (остров), михаил мишустин, дальний восток, россия
11:17 09.10.2021
 
Правительство одобрило расширение территории научного центра "Русский"

Правительство одобрило расширение территории инновационного научного центра "Русский"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВантовый мост на остров Русский во Владивостоке
Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство РФ одобрило расширение территории инновационного научного центра "Русский" на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина.
"В 2022 году на Дальнем Востоке планируется запуск пилотной площадки инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" с участием первых резидентов. Постановление о расширении для этих целей территории центра подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первыми резидентами ИНТЦ станут компании, которые создают или уже имеют производство на Дальнем Востоке. Они зададут тематику предстоящих исследований и разработок, вокруг таких компаний будет формироваться пул стартапов и пилотных образовательных программ.
Добавляется, что после этого будут запущены основной научно-производственный блок ИНТЦ, а также образовательные и деловые площадки. Они разместятся на 245 гектарах земли на острове Русский.
Подчеркивается, что центр "Русский" будет площадкой для объединения студентов, учёных и представителей бизнеса на базе Дальневосточного федерального университета. Добавляется, что к работе в центре планируют привлекать крупных учёных и предпринимателей.
"Здесь будут создавать цифровые платформы, тестировать передовые разработки, запускать пилотные проекты, а затем выводить их на рынок. Среди основных научных направлений – изучение Мирового океана, информационно-коммуникационные и биотехнологии", - уточняется в сообщении.
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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ТехнологииНаукаРусский (остров)Михаил МишустинДальний ВостокРоссия
 
 
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