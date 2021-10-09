https://ria.ru/20211009/pozdravlenie-1753796287.html

Украинский депутат, поздравивший Путина, показал, как надо отвечать на критику

Бойцы ВСУ набросились в Сети на депутата Рады за поздравление Путина - РИА Новости, 09.10.2021

Украинский депутат, поздравивший Путина, показал, как надо отвечать на критику

Находящиеся на фронте бойцы ВСУ заявили, что депутат Верховный рады Илья Кива оскорбил их, поздравив российского президента Владимира Путина с днем рождения. Об РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T11:43

2021-10-09T11:43

2021-10-09T12:59

в мире

владимир путин

верховная рада украины

вооруженные силы украины

донбасс

илья кива

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Находящиеся на фронте бойцы ВСУ заявили, что депутат Верховный рады Илья Кива оскорбил их, поздравив российского президента Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает портал УНИАН.Свое негодование они высказали в видеообращении, которое появилось в социальных сетях. В частности, военные призвали украинцев "плюнуть депутату в морду", а его самого пригласили "поздороваться" с россиянами на фронте в Донбассе.Сам Илья Киева не оставил эту выходку без внимания и в ответ пожалел бойцов. Он отметил, что, сидя в окопе седьмой год, они пересмотрели телевизор, где во всех бедах обвиняют Путина.Ранее партия Виталия Кличко УДАР призвала Верховную раду, СБУ, СНБО и президента Украины наказать Илью Киву за поздравление российского лидера, лишив его мандата и посадив в тюрьму.

https://ria.ru/20210305/golod-1600009696.html

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в мире, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины, донбасс, илья кива