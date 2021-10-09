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Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира - РИА Новости, 09.10.2021
Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
Президент США Джо Байден поздравил главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T04:26
2021-10-09T12:31
в мире
москва
джо байден
анастасия бабурова
нобелевская премия
соловьев владимир (журналист)
вашингтон
россия
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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира.Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Рессе, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.Байден заявил, что премия для Муратова и Рессы стала заслуженной, потому что они "на первой линии борются за саму идею правды"."Я аплодирую нобелевскому комитету за признание необычайной работы Рессы и Муратова и привлечение большего внимания к растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу выражения мнений по всему миру", — заявил президент.По его словам, Ресса и Муратов работали над проверкой случаев злоупотребления властью, требовали прозрачности и разоблачали коррупцию."Они упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, которые стремились отнять у них голос. И за свою приверженность основным принципам свободной прессы — принципам, которые необходимы для здоровой демократии, — они столкнулись с постоянными угрозами, преследованием и запугиванием, судебными исками и даже, в случае с Муратовым, смертью его коллег", — подчеркнул Байден.Муратов ранее сообщил РИА Новости, что Нобелевская премия мира — награда не его, а газеты и в первую очередь ее погибших сотрудников: Юрия Щекочихина, Игоря Домникова, Анны Политковской, Анастасии Бабуровой, Станислава Маркелова и Натальи Эстемировой.Политковскую застрелили в Москве в подъезде ее дома 15 лет назад. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность. Исполнителей в России осудили, но заказчиков убийства не нашли. Щекочихин, известный своими журналистскими расследованиями, скончался 3 июля 2003 года. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, непосредственной причиной смерти Щекочихина явилась тяжелая общая интоксикация. Коллеги журналиста считают, что его могли отравить.
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в мире, москва, джо байден, анастасия бабурова, нобелевская премия, соловьев владимир (журналист), вашингтон, россия
04:26 09.10.2021 (обновлено: 12:31 09.10.2021)
 
Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира

Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мира

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в студии радиостанции "Эхо Москвы"
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов в студии радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира.
Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Рессе, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.

"Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следовали за фактами", — говорится в заявлении Байдена, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.

Байден заявил, что премия для Муратова и Рессы стала заслуженной, потому что они "на первой линии борются за саму идею правды".
"Я аплодирую нобелевскому комитету за признание необычайной работы Рессы и Муратова и привлечение большего внимания к растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу выражения мнений по всему миру", — заявил президент.
По его словам, Ресса и Муратов работали над проверкой случаев злоупотребления властью, требовали прозрачности и разоблачали коррупцию.
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 19:23
Муратов заявил, что не оставит себе ничего из средств от Нобелевской премии
"Они упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, которые стремились отнять у них голос. И за свою приверженность основным принципам свободной прессы — принципам, которые необходимы для здоровой демократии, — они столкнулись с постоянными угрозами, преследованием и запугиванием, судебными исками и даже, в случае с Муратовым, смертью его коллег", — подчеркнул Байден.
Муратов ранее сообщил РИА Новости, что Нобелевская премия мира — награда не его, а газеты и в первую очередь ее погибших сотрудников: Юрия Щекочихина, Игоря Домникова, Анны Политковской, Анастасии Бабуровой, Станислава Маркелова и Натальи Эстемировой.
Политковскую застрелили в Москве в подъезде ее дома 15 лет назад. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность. Исполнителей в России осудили, но заказчиков убийства не нашли. Щекочихин, известный своими журналистскими расследованиями, скончался 3 июля 2003 года. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, непосредственной причиной смерти Щекочихина явилась тяжелая общая интоксикация. Коллеги журналиста считают, что его могли отравить.
 
В миреМоскваДжо БайденАнастасия БабуроваНобелевская премияСоловьев Владимир (журналист)ВашингтонРоссия
 
 
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