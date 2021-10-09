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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - РИА Новости, 09.10.2021
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, температура опустилась до минус 1,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T10:21
2021-10-09T10:21
2021-10-09T10:21
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, температура опустилась до минус 1,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени, в Москве минус 1,1 градус", - сказал Леус.
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общество, москва, михаил леус
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Синоптик Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени