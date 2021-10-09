https://ria.ru/20211009/pogoda-1753790686.html

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - РИА Новости, 09.10.2021

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, температура опустилась до минус 1,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T10:21

2021-10-09T10:21

2021-10-09T10:21

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, температура опустилась до минус 1,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени, в Москве минус 1,1 градус", - сказал Леус.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, михаил леус