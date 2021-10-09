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Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до четырех человек

Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до четырех человек - РИА Новости, 09.10.2021

Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до четырех человек

Число погибших при обрушении части дома в Батуми возросло до четырех человек, сообщило МВД Грузии. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T06:26

2021-10-09T06:26

2021-10-09T11:43

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ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Число погибших при обрушении части дома в Батуми возросло до четырех человек, сообщило МВД Грузии.Ранее в центре города обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. По данным грузинских СМИ, спасателям удалось вызволить из-под завалов двоих детей и мужчину, их госпитализировали. По информации министра внутренних дел Грузии, там также могли оставаться трое детей."Поисково-спасательные работы сотрудников МВД на месте обрушения жилого дома в Батуми продолжаются. Поздно ночью спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек", — говорится в заявлении ведомства.После нескольких часов поисков они также вывели из-под завалов двух раненных, которых доставили в больницу.

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Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника. 2021-10-09T06:26 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, грузия, батуми, тбилиси, мвд грузии