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Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до четырех человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до четырех человек - РИА Новости, 09.10.2021
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до четырех человек
Число погибших при обрушении части дома в Батуми возросло до четырех человек, сообщило МВД Грузии. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T06:26
2021-10-09T06:26
2021-10-09T11:43
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ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Число погибших при обрушении части дома в Батуми возросло до четырех человек, сообщило МВД Грузии.Ранее в центре города обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. По данным грузинских СМИ, спасателям удалось вызволить из-под завалов двоих детей и мужчину, их госпитализировали. По информации министра внутренних дел Грузии, там также могли оставаться трое детей."Поисково-спасательные работы сотрудников МВД на месте обрушения жилого дома в Батуми продолжаются. Поздно ночью спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек", — говорится в заявлении ведомства.После нескольких часов поисков они также вывели из-под завалов двух раненных, которых доставили в больницу.
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Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми
В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.
2021-10-09T06:26
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в мире, грузия, батуми, тбилиси, мвд грузии
06:26 09.10.2021 (обновлено: 11:43 09.10.2021)
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до четырех человек
Число погибших при обрушении части дома в Батуми возросло до четырех человек
ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости.
Число погибших при обрушении части дома в Батуми
возросло до четырех человек, сообщило МВД Грузии
.
Ранее в центре города обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. По данным грузинских СМИ, спасателям удалось вызволить из-под завалов двоих детей и мужчину, их госпитализировали. По информации министра внутренних дел Грузии, там также могли оставаться трое детей.
"Поисково-спасательные работы сотрудников МВД на месте обрушения жилого дома в Батуми продолжаются. Поздно ночью спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек", — говорится в заявлении ведомства.
После нескольких часов поисков они также вывели из-под завалов двух раненных, которых доставили в больницу.