10:44 09.10.2021 (обновлено: 11:00 09.10.2021)
В России предложили создать четыре военно-исторических парка
Четыре проекта военно-исторических парков разработали на площадке арт-кластера "Таврида"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Четыре модельных проекта военно-исторических парков разработали на площадке арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости пресс-секретарь арт-кластера в Крыму Дмитрий Жмуцкий.
Концепции созданы в рамках шестого образовательного заезда школы лидеров креативной экономики "Меганомика", в котором участвовали более 20 руководителей региональных отделений Российского военно-исторического общества.
"За четыре дня на "Тавриде" они прокачали свои креативные компетенции и разработали четыре модельных проекта военно-исторических парков в регионах России", - сказал Жмуцкий.
По его словам, одна из концепций предполагает создание исторического парка в Брянске, рядом с Покровской горой – местом, где раньше находились кремль и княжеские палаты. По замыслу авторов идеи, исторический парк может занять часть территории бывшего кремля с сохранившимися остатками оборонительного рва и земляных валов, а также соседние земли, до берега реки Десны. В составе парка предлагается включить мастерские, где посетители смогут познакомиться с традиционными русскими ремеслами, ратный двор, где можно будет сразиться на мечах или пострелять из лука, крестьянское подворье с контактным зоопарком. Частью парка станет также установленная на Десне копия древнерусской ладьи, участок набережной и открытая сцена для культурных мероприятий.
По словам Жмуцкого, еще три концепции парков, которые придумали участники "Меганомики", не привязаны к определенной территории и могут быть созданы в любом регионе России.
В частности, парк "В гостях у сказки" будет знакомить посетителей с историей России и бытом прошлых веков через сюжеты русских сказок. В парке, посвященном современным военным технологиям, посетители смогут испытать в действии экзоскелеты, поуправлять танками-роботами, беспилотными летательными аппаратами и подводными дронами. Интерактивный военно-исторический парк разработан для размещения на месте промышленных зон. Он объединит амфитеатр для реконструкции исторических событий, подземный тир и полигон для лазертага, военно-исторический музей, выставочный зал и пространство для проведения мастер-классов.
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