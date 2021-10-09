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Туризм
https://ria.ru/20211009/park-1753792373.html
В России предложили создать четыре военно-исторических парка
В России предложили создать четыре военно-исторических парка - РИА Новости, 09.10.2021
В России предложили создать четыре военно-исторических парка
Четыре модельных проекта военно-исторических парков разработали на площадке арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T10:44
2021-10-09T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Четыре модельных проекта военно-исторических парков разработали на площадке арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости пресс-секретарь арт-кластера в Крыму Дмитрий Жмуцкий.Концепции созданы в рамках шестого образовательного заезда школы лидеров креативной экономики "Меганомика", в котором участвовали более 20 руководителей региональных отделений Российского военно-исторического общества."За четыре дня на "Тавриде" они прокачали свои креативные компетенции и разработали четыре модельных проекта военно-исторических парков в регионах России", - сказал Жмуцкий.По его словам, одна из концепций предполагает создание исторического парка в Брянске, рядом с Покровской горой – местом, где раньше находились кремль и княжеские палаты. По замыслу авторов идеи, исторический парк может занять часть территории бывшего кремля с сохранившимися остатками оборонительного рва и земляных валов, а также соседние земли, до берега реки Десны. В составе парка предлагается включить мастерские, где посетители смогут познакомиться с традиционными русскими ремеслами, ратный двор, где можно будет сразиться на мечах или пострелять из лука, крестьянское подворье с контактным зоопарком. Частью парка станет также установленная на Десне копия древнерусской ладьи, участок набережной и открытая сцена для культурных мероприятий.По словам Жмуцкого, еще три концепции парков, которые придумали участники "Меганомики", не привязаны к определенной территории и могут быть созданы в любом регионе России.В частности, парк "В гостях у сказки" будет знакомить посетителей с историей России и бытом прошлых веков через сюжеты русских сказок. В парке, посвященном современным военным технологиям, посетители смогут испытать в действии экзоскелеты, поуправлять танками-роботами, беспилотными летательными аппаратами и подводными дронами. Интерактивный военно-исторический парк разработан для размещения на месте промышленных зон. Он объединит амфитеатр для реконструкции исторических событий, подземный тир и полигон для лазертага, военно-исторический музей, выставочный зал и пространство для проведения мастер-классов.
https://ria.ru/20210929/shkola-1752302834.html
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брянск, россия, новости - туризм, туризм
10:44 09.10.2021 (обновлено: 11:00 09.10.2021)
 
В России предложили создать четыре военно-исторических парка

Четыре проекта военно-исторических парков разработали на площадке арт-кластера "Таврида"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в военно-патриотическом парке
Военнослужащий в военно-патриотическом парке - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Четыре модельных проекта военно-исторических парков разработали на площадке арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости пресс-секретарь арт-кластера в Крыму Дмитрий Жмуцкий.
Концепции созданы в рамках шестого образовательного заезда школы лидеров креативной экономики "Меганомика", в котором участвовали более 20 руководителей региональных отделений Российского военно-исторического общества.
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"За четыре дня на "Тавриде" они прокачали свои креативные компетенции и разработали четыре модельных проекта военно-исторических парков в регионах России", - сказал Жмуцкий.
По его словам, одна из концепций предполагает создание исторического парка в Брянске, рядом с Покровской горой – местом, где раньше находились кремль и княжеские палаты. По замыслу авторов идеи, исторический парк может занять часть территории бывшего кремля с сохранившимися остатками оборонительного рва и земляных валов, а также соседние земли, до берега реки Десны. В составе парка предлагается включить мастерские, где посетители смогут познакомиться с традиционными русскими ремеслами, ратный двор, где можно будет сразиться на мечах или пострелять из лука, крестьянское подворье с контактным зоопарком. Частью парка станет также установленная на Десне копия древнерусской ладьи, участок набережной и открытая сцена для культурных мероприятий.
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По словам Жмуцкого, еще три концепции парков, которые придумали участники "Меганомики", не привязаны к определенной территории и могут быть созданы в любом регионе России.
В частности, парк "В гостях у сказки" будет знакомить посетителей с историей России и бытом прошлых веков через сюжеты русских сказок. В парке, посвященном современным военным технологиям, посетители смогут испытать в действии экзоскелеты, поуправлять танками-роботами, беспилотными летательными аппаратами и подводными дронами. Интерактивный военно-исторический парк разработан для размещения на месте промышленных зон. Он объединит амфитеатр для реконструкции исторических событий, подземный тир и полигон для лазертага, военно-исторический музей, выставочный зал и пространство для проведения мастер-классов.
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