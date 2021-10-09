https://ria.ru/20211009/oruzhie-1753804150.html

НАТО трепещет перед новым российским оружием

В США боятся, что новое оружие восстановит преимущество России над Западом - РИА Новости, 09.10.2021

НАТО трепещет перед новым российским оружием

Разработанная специально для истребителя Су-57 ракета класса "воздух — воздух" К-77М позволит российскому самолету получить превосходство в воздушном бою, пишет РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T13:10

2021-10-09T13:10

2021-10-09T13:43

новое оружие россии

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нато

су-57

россия

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Разработанная специально для истребителя Су-57 ракета класса "воздух — воздух" К-77М позволит российскому самолету получить превосходство в воздушном бою, пишет журнал Military Watch.Дальность ракеты составляет более 190 километров, что обеспечивает Су-57 преимущество перед западными истребителями, отмечает автор статьи.Особое внимание он уделил активной фазированной антенной решетке. Расположенная в носовой части, она обеспечивает ракете высокую точность и лишает вражеские самолеты возможности скрыться.Обозреватель пояснил, что маневренные истребители уже давно умеют использовать ограниченное "поле зрения" датчиков авиационных ракет, уходя за пределы диапазона радара.По мнению автора, К-77М может сыграть ключевую роль для восстановления ракетного преимущества, которым Россия пользовалась в последние годы холодной войны, и для подготовки российских ВВС к противостоянию угрозам следующего поколения — таким как ракета AIM-260, которую сейчас разрабатывают в США.Неизвестно, насколько широко будет развернуто производство новых российских ракет, но в случае их появления у границ НАТО странам альянса следует серьезно обеспокоиться, заключил эксперт.

https://ria.ru/20210929/oruzhie-1752380825.html

https://ria.ru/20211008/oruzhie-1753647183.html

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2021

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безопасность, сша, нато, су-57, россия