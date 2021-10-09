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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20211009/oruzhie-1753804150.html
НАТО трепещет перед новым российским оружием
В США боятся, что новое оружие восстановит преимущество России над Западом - РИА Новости, 09.10.2021
НАТО трепещет перед новым российским оружием
Разработанная специально для истребителя Су-57 ракета класса "воздух — воздух" К-77М позволит российскому самолету получить превосходство в воздушном бою, пишет РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T13:10
2021-10-09T13:43
новое оружие россии
безопасность
сша
нато
су-57
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Разработанная специально для истребителя Су-57 ракета класса "воздух — воздух" К-77М позволит российскому самолету получить превосходство в воздушном бою, пишет журнал Military Watch.Дальность ракеты составляет более 190 километров, что обеспечивает Су-57 преимущество перед западными истребителями, отмечает автор статьи.Особое внимание он уделил активной фазированной антенной решетке. Расположенная в носовой части, она обеспечивает ракете высокую точность и лишает вражеские самолеты возможности скрыться.Обозреватель пояснил, что маневренные истребители уже давно умеют использовать ограниченное "поле зрения" датчиков авиационных ракет, уходя за пределы диапазона радара.По мнению автора, К-77М может сыграть ключевую роль для восстановления ракетного преимущества, которым Россия пользовалась в последние годы холодной войны, и для подготовки российских ВВС к противостоянию угрозам следующего поколения — таким как ракета AIM-260, которую сейчас разрабатывают в США.Неизвестно, насколько широко будет развернуто производство новых российских ракет, но в случае их появления у границ НАТО странам альянса следует серьезно обеспокоиться, заключил эксперт.
https://ria.ru/20210929/oruzhie-1752380825.html
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безопасность, сша, нато, су-57, россия
13:10 09.10.2021 (обновлено: 13:43 09.10.2021)
 
В США боятся, что новое оружие восстановит преимущество России над Западом

Military Watch: российская ракета К-77М может стать самой эффективной в мире

© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Андрей Катаев
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Разработанная специально для истребителя Су-57 ракета класса "воздух — воздух" К-77М позволит российскому самолету получить превосходство в воздушном бою, пишет журнал Military Watch.
Дальность ракеты составляет более 190 километров, что обеспечивает Су-57 преимущество перед западными истребителями, отмечает автор статьи.
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Особое внимание он уделил активной фазированной антенной решетке. Расположенная в носовой части, она обеспечивает ракете высокую точность и лишает вражеские самолеты возможности скрыться.
Обозреватель пояснил, что маневренные истребители уже давно умеют использовать ограниченное "поле зрения" датчиков авиационных ракет, уходя за пределы диапазона радара.

"К-77М решает эту проблему: она может стать самой эффективной дальнобойной ракетой класса "воздух — воздух" в мире", — подчеркнул он.

По мнению автора, К-77М может сыграть ключевую роль для восстановления ракетного преимущества, которым Россия пользовалась в последние годы холодной войны, и для подготовки российских ВВС к противостоянию угрозам следующего поколения — таким как ракета AIM-260, которую сейчас разрабатывают в США.
Неизвестно, насколько широко будет развернуто производство новых российских ракет, но в случае их появления у границ НАТО странам альянса следует серьезно обеспокоиться, заключил эксперт.
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