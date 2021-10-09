https://ria.ru/20211009/oplata-1753781165.html

Власти начнут платить врачам достойную зарплату: стали известны сроки

"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей - РИА Новости, 09.10.2021

Власти начнут платить врачам достойную зарплату: стали известны сроки

Минтруд и Минздрав определились с основными параметрами реформы оплаты труда медработников в рамках пилотной версии проекта, пишет "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T04:42

2021-10-09T04:42

2021-10-09T11:19

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

здоровье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269639_0:139:3000:1827_1920x0_80_0_0_f060010bc6ab9fdb53e3c4be03bf6978.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Минтруд и Минздрав определились с основными параметрами реформы оплаты труда медработников в рамках пилотной версии проекта, пишет "Коммерсант" со ссылкой на готовящееся постановление правительства.По новым правилам зарплата врачей будет состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. При расчете оклада будут учитывать расчетную величину (МРОТ, который 2022 году составит 13,6 тысячи рублей), коэффициент дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициент экономического развития региона.Как пишет газета, пилотный проект планируется запустить в следующем году в семи регионах.По словам источников "Ъ", цель реформы — обеспечение медиков зарплатами достойного уровня при нормальной нагрузке. При этом авторы проекта предусмотрели защитный механизм, который будет гарантировать, что заработок по новой схеме не может быть меньше текущего.По подсчетам собеседника газеты в ЦНИИОИЗ, благодаря новой системе доля оклада в зарплате у медработников ожидаемо вырастет до 64 процентов для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57 процентов.

https://ria.ru/20210916/vyplaty-1750343487.html

https://ria.ru/20210811/sobyanin-1745344891.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), здоровье, россия