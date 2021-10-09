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Власти начнут платить врачам достойную зарплату: стали известны сроки
"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей - РИА Новости, 09.10.2021
Власти начнут платить врачам достойную зарплату: стали известны сроки
Минтруд и Минздрав определились с основными параметрами реформы оплаты труда медработников в рамках пилотной версии проекта, пишет "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T04:42
2021-10-09T11:19
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
здоровье
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Минтруд и Минздрав определились с основными параметрами реформы оплаты труда медработников в рамках пилотной версии проекта, пишет "Коммерсант" со ссылкой на готовящееся постановление правительства.По новым правилам зарплата врачей будет состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. При расчете оклада будут учитывать расчетную величину (МРОТ, который 2022 году составит 13,6 тысячи рублей), коэффициент дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициент экономического развития региона.Как пишет газета, пилотный проект планируется запустить в следующем году в семи регионах.По словам источников "Ъ", цель реформы — обеспечение медиков зарплатами достойного уровня при нормальной нагрузке. При этом авторы проекта предусмотрели защитный механизм, который будет гарантировать, что заработок по новой схеме не может быть меньше текущего.По подсчетам собеседника газеты в ЦНИИОИЗ, благодаря новой системе доля оклада в зарплате у медработников ожидаемо вырастет до 64 процентов для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57 процентов.
https://ria.ru/20210916/vyplaty-1750343487.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), здоровье, россия
04:42 09.10.2021 (обновлено: 11:19 09.10.2021)
 
"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей

"Коммерсант": Минтруд и Минздрав подготовили параметры новой системы оплаты труда врачей

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Минтруд и Минздрав определились с основными параметрами реформы оплаты труда медработников в рамках пилотной версии проекта, пишет "Коммерсант" со ссылкой на готовящееся постановление правительства.
По новым правилам зарплата врачей будет состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. При расчете оклада будут учитывать расчетную величину (МРОТ, который 2022 году составит 13,6 тысячи рублей), коэффициент дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициент экономического развития региона.

"Проект в ближайшее время будет представлен на общественное обсуждение", — сообщили в Минтруде.

Как пишет газета, пилотный проект планируется запустить в следующем году в семи регионах.
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По словам источников "Ъ", цель реформы — обеспечение медиков зарплатами достойного уровня при нормальной нагрузке. При этом авторы проекта предусмотрели защитный механизм, который будет гарантировать, что заработок по новой схеме не может быть меньше текущего.
По подсчетам собеседника газеты в ЦНИИОИЗ, благодаря новой системе доля оклада в зарплате у медработников ожидаемо вырастет до 64 процентов для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57 процентов.
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