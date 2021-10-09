https://ria.ru/20211009/omskaya-1753809186.html

В Омской области отремонтировали более половины школ искусств

В Омской области отремонтировали более половины школ искусств - РИА Новости, 09.10.2021

В Омской области отремонтировали более половины школ искусств

Более половины школ искусств отремонтировано в Омской области за четыре года работы губернатора Александра Буркова, сообщает пресс-служба главы области. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T14:22

2021-10-09T14:22

2021-10-09T14:22

общество

омская область

александр бурков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737029334_0:371:2732:1908_1920x0_80_0_0_214097f09252c1f10881ae07c96a4b48.jpg

ОМСК, 9 окт – РИА Новости. Более половины школ искусств отремонтировано в Омской области за четыре года работы губернатора Александра Буркова, сообщает пресс-служба главы области."57 миллионов рублей направлено на приобретение музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств. По решению губернатора выделены деньги - общая сумма с федеральными около 80 миллионов рублей - из областного бюджета на капитальный ремонт 28 детских школ искусств. В 2020 году выделено 9 миллионов рублей на подготовку проектно-сметной документации капитального ремонта омского ТЮЗа. Благодаря этому регион вошел в программу по нацпроекту – 467 миллионов рублей направлено на капремонт ТЮЗа, который завершится в 2023 году", - говорится в сообщении.Пресс-служба отмечает, что благодаря успешно выполненным мероприятиям в рамках нацпроекта "Культура" почти в два раза увеличено федеральное финансирование ремонта и материально-технического оснащения учреждений культуры: в 2020 году на эти цели направлено 245,6 миллиона рублей (общий фонд - 299,8 миллиона рублей), 2021 году – 587,2 миллиона рублей (общий фонд - 587,2 миллиона рублей).В общей сложности в 2021 году отремонтированы 33 объекта культуры – половина от имеющихся в регионе. По этому показателю Омская область занимает лидирующую позицию в России. Также отремонтировано 10 домов культуры, в том числе – районные ДК, требующие серьезных проектов и работ. Благодаря софинансированию региона в размере 110 миллионов рублей (общая сумма - 220 миллионов рублей) второй год подряд ведется реновация КДЦ "Север" в Таре, который станет крупнейшим культурным центром всего севера Омской области. Сдача объекта планируется в декабре.Два года подряд Омская область входила в топ-10 лучших регионов России по развитию культуры – это 2018-2019 годы. Реконструированы здания Омского драматического театра "Галерка", выставочного центра "Эрмитаж-Сибирь", проведены ремонтные работы на здании Омского государственного академического театра драмы и музея им. М.А. Врубеля. Полностью отреставрировано здание Омского музыкального училища им. В.Я. Шебалина, уточняют власти.

https://ria.ru/20211009/omsk-1753794074.html

https://ria.ru/20211009/omskaya-1753784623.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, омская область, александр бурков