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В Омской области отремонтировали более половины школ искусств
В Омской области отремонтировали более половины школ искусств - РИА Новости, 09.10.2021
В Омской области отремонтировали более половины школ искусств
Более половины школ искусств отремонтировано в Омской области за четыре года работы губернатора Александра Буркова, сообщает пресс-служба главы области. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T14:22
2021-10-09T14:22
общество
омская область
александр бурков
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ОМСК, 9 окт – РИА Новости. Более половины школ искусств отремонтировано в Омской области за четыре года работы губернатора Александра Буркова, сообщает пресс-служба главы области."57 миллионов рублей направлено на приобретение музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств. По решению губернатора выделены деньги - общая сумма с федеральными около 80 миллионов рублей - из областного бюджета на капитальный ремонт 28 детских школ искусств. В 2020 году выделено 9 миллионов рублей на подготовку проектно-сметной документации капитального ремонта омского ТЮЗа. Благодаря этому регион вошел в программу по нацпроекту – 467 миллионов рублей направлено на капремонт ТЮЗа, который завершится в 2023 году", - говорится в сообщении.Пресс-служба отмечает, что благодаря успешно выполненным мероприятиям в рамках нацпроекта "Культура" почти в два раза увеличено федеральное финансирование ремонта и материально-технического оснащения учреждений культуры: в 2020 году на эти цели направлено 245,6 миллиона рублей (общий фонд - 299,8 миллиона рублей), 2021 году – 587,2 миллиона рублей (общий фонд - 587,2 миллиона рублей).В общей сложности в 2021 году отремонтированы 33 объекта культуры – половина от имеющихся в регионе. По этому показателю Омская область занимает лидирующую позицию в России. Также отремонтировано 10 домов культуры, в том числе – районные ДК, требующие серьезных проектов и работ. Благодаря софинансированию региона в размере 110 миллионов рублей (общая сумма - 220 миллионов рублей) второй год подряд ведется реновация КДЦ "Север" в Таре, который станет крупнейшим культурным центром всего севера Омской области. Сдача объекта планируется в декабре.Два года подряд Омская область входила в топ-10 лучших регионов России по развитию культуры – это 2018-2019 годы. Реконструированы здания Омского драматического театра "Галерка", выставочного центра "Эрмитаж-Сибирь", проведены ремонтные работы на здании Омского государственного академического театра драмы и музея им. М.А. Врубеля. Полностью отреставрировано здание Омского музыкального училища им. В.Я. Шебалина, уточняют власти.
https://ria.ru/20211009/omsk-1753794074.html
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общество, омская область, александр бурков
14:22 09.10.2021
 
В Омской области отремонтировали более половины школ искусств

Более половины школ искусств отремонтировали в Омской области за годы работы Буркова

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗал органной и камерной музыки в Омске
Зал органной и камерной музыки в Омске - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 9 окт – РИА Новости. Более половины школ искусств отремонтировано в Омской области за четыре года работы губернатора Александра Буркова, сообщает пресс-служба главы области.
"57 миллионов рублей направлено на приобретение музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств. По решению губернатора выделены деньги - общая сумма с федеральными около 80 миллионов рублей - из областного бюджета на капитальный ремонт 28 детских школ искусств. В 2020 году выделено 9 миллионов рублей на подготовку проектно-сметной документации капитального ремонта омского ТЮЗа. Благодаря этому регион вошел в программу по нацпроекту – 467 миллионов рублей направлено на капремонт ТЮЗа, который завершится в 2023 году", - говорится в сообщении.
Река Омь, Комсомольский мост, Омский Государственный Музыкальный Театр - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
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Пресс-служба отмечает, что благодаря успешно выполненным мероприятиям в рамках нацпроекта "Культура" почти в два раза увеличено федеральное финансирование ремонта и материально-технического оснащения учреждений культуры: в 2020 году на эти цели направлено 245,6 миллиона рублей (общий фонд - 299,8 миллиона рублей), 2021 году – 587,2 миллиона рублей (общий фонд - 587,2 миллиона рублей).
В общей сложности в 2021 году отремонтированы 33 объекта культуры – половина от имеющихся в регионе. По этому показателю Омская область занимает лидирующую позицию в России. Также отремонтировано 10 домов культуры, в том числе – районные ДК, требующие серьезных проектов и работ. Благодаря софинансированию региона в размере 110 миллионов рублей (общая сумма - 220 миллионов рублей) второй год подряд ведется реновация КДЦ "Север" в Таре, который станет крупнейшим культурным центром всего севера Омской области. Сдача объекта планируется в декабре.
Два года подряд Омская область входила в топ-10 лучших регионов России по развитию культуры – это 2018-2019 годы. Реконструированы здания Омского драматического театра "Галерка", выставочного центра "Эрмитаж-Сибирь", проведены ремонтные работы на здании Омского государственного академического театра драмы и музея им. М.А. Врубеля. Полностью отреставрировано здание Омского музыкального училища им. В.Я. Шебалина, уточняют власти.
Самолет заходит на посадку - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
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ОбществоОмская областьАлександр Бурков
 
 
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