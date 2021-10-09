В Омской области провели благоустройство почти 300 дворов
Благоустройство почти 300 дворов провели в Омской области за годы работы Буркова
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРека Омь, Комсомольский мост, Омский Государственный Музыкальный Театр
ОМСК, 9 окт – РИА Новости. Благоустройство почти 300 дворов и 204 общественных территорий проведено в Омской области за четыре года работы губернатора Александра Буркова, сообщает пресс-служба главы области.
"За четыре года в регионе проведено благоустройство 204 общественных территорий и почти 300 дворов. В рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в период с 2018 по 2020 год в Омской области в общем счете благоустроено 268 дворовых и 98 общественных территорий, включая поэтапные работы на отдельных объектах в течение нескольких лет. На эти цели направлены средства федерального, областного и местных бюджетов в сумме 2 029,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В 2021 году на территории Омской области идет благоустройство 28 дворовых и 106 общественных территорий. На эти цели предусмотрено 617,1 миллиона рублей.
Пресс-служба добавляет, что в 2020 году состоялось открытие двух флагманских молодежных пространств на территории Омска - #306квадратов и "МЕСТО 8.20". Омские студенческие отряды были признаны лучшими в России по итогам трудового сезона 2020 года. При непосредственном участии губернатора состоялось открытие мультиформатного пространства "СОздание" на территории исторического комплекса "Омская крепость".
Помимо этого, в Омской области введена в эксплуатацию государственная информационная система "Аппаратно-программный комплекс технических средств "Безопасный город". В структуру АПК "Безопасный город" входят единая информационно-телекоммуникационная инфраструктура; подсистема обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; комплекс средств автоматизации региональной интеграционной платформы; подсистема фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения; а также подсистема видеонаблюдения в местах массового нахождения людей на территории города Омска, сообщают власти.