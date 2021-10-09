https://ria.ru/20211009/obrushenie-1753817940.html

В Батуми нашли тело девятой жертвы обрушения жилого дома

В Батуми нашли тело девятой жертвы обрушения жилого дома - РИА Новости, 09.10.2021

В Батуми нашли тело девятой жертвы обрушения жилого дома

Число жертв в результате обрушения части жилого корпуса в Батуми достигло девяти, спасатели извлекли из-под завалов, предположительно, тело последнего человека, РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T16:29

2021-10-09T16:29

2021-10-09T22:26

в мире

грузия

батуми

вахтанг гомелаури

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ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Число жертв в результате обрушения части жилого корпуса в Батуми достигло девяти, спасатели извлекли из-под завалов, предположительно, тело последнего человека, сообщил глава МВД Вахтанг Гомелаури.В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного дома. С тех пор около 300 спасателей в непрерывном режиме проводят очистительные и поисковые работы. Власти Грузии объявили 11 октября днем траура в память о погибших, среди которых есть дети."Хочу выразить свои соболезнования семьям. Ситуация сложная. Девять человек погибли. Вчера и сегодня — это был самый тяжелый день. Пять минут назад мы нашли девятую жертву. По нашим предположениям, больше нет пропавших, и поисковые работы будут завершены", — заявил Гомелаури журналистам.

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2021

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Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника. 2021-10-09T16:29 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, батуми, вахтанг гомелаури, видео