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В Батуми нашли тело девятой жертвы обрушения жилого дома
В Батуми нашли тело девятой жертвы обрушения жилого дома - РИА Новости, 09.10.2021
В Батуми нашли тело девятой жертвы обрушения жилого дома
Число жертв в результате обрушения части жилого корпуса в Батуми достигло девяти, спасатели извлекли из-под завалов, предположительно, тело последнего человека, РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T16:29
2021-10-09T16:29
2021-10-09T22:26
в мире
грузия
батуми
вахтанг гомелаури
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ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Число жертв в результате обрушения части жилого корпуса в Батуми достигло девяти, спасатели извлекли из-под завалов, предположительно, тело последнего человека, сообщил глава МВД Вахтанг Гомелаури.В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного дома. С тех пор около 300 спасателей в непрерывном режиме проводят очистительные и поисковые работы. Власти Грузии объявили 11 октября днем траура в память о погибших, среди которых есть дети."Хочу выразить свои соболезнования семьям. Ситуация сложная. Девять человек погибли. Вчера и сегодня — это был самый тяжелый день. Пять минут назад мы нашли девятую жертву. По нашим предположениям, больше нет пропавших, и поисковые работы будут завершены", — заявил Гомелаури журналистам.
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Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми
В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.
2021-10-09T16:29
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в мире, грузия, батуми, вахтанг гомелаури, видео
16:29 09.10.2021 (обновлено: 22:26 09.10.2021)
В Батуми нашли тело девятой жертвы обрушения жилого дома
Спасатели нашли тело девятой жертвы под завалами обрушившегося дома в Батуми