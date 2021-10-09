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В Батуми нашли тело девятой жертвы обрушения жилого дома
В Батуми нашли тело девятой жертвы обрушения жилого дома - РИА Новости, 09.10.2021
В Батуми нашли тело девятой жертвы обрушения жилого дома
Число жертв в результате обрушения части жилого корпуса в Батуми достигло девяти, спасатели извлекли из-под завалов, предположительно, тело последнего человека, РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T16:29
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в мире
грузия
батуми
вахтанг гомелаури
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ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Число жертв в результате обрушения части жилого корпуса в Батуми достигло девяти, спасатели извлекли из-под завалов, предположительно, тело последнего человека, сообщил глава МВД Вахтанг Гомелаури.В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного дома. С тех пор около 300 спасателей в непрерывном режиме проводят очистительные и поисковые работы. Власти Грузии объявили 11 октября днем траура в память о погибших, среди которых есть дети."Хочу выразить свои соболезнования семьям. Ситуация сложная. Девять человек погибли. Вчера и сегодня — это был самый тяжелый день. Пять минут назад мы нашли девятую жертву. По нашим предположениям, больше нет пропавших, и поисковые работы будут завершены", — заявил Гомелаури журналистам.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми
В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.
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в мире, грузия, батуми, вахтанг гомелаури, видео
В Батуми нашли тело девятой жертвы обрушения жилого дома
ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Число жертв в результате обрушения части жилого корпуса в Батуми достигло девяти, спасатели извлекли из-под завалов, предположительно, тело последнего человека, сообщил глава МВД Вахтанг Гомелаури.
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16:29 09.10.2021 (обновлено: 22:26 09.10.2021)
 
В Батуми нашли тело девятой жертвы обрушения жилого дома

Спасатели нашли тело девятой жертвы под завалами обрушившегося дома в Батуми

© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкПоисковые работы и разбор завалов на месте обрушения одного из подъездов пятиэтажного дома на улице 26 мая в Батуми
Поисковые работы и разбор завалов на месте обрушения одного из подъездов пятиэтажного дома на улице 26 мая в Батуми - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Число жертв в результате обрушения части жилого корпуса в Батуми достигло девяти, спасатели извлекли из-под завалов, предположительно, тело последнего человека, сообщил глава МВД Вахтанг Гомелаури.
В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного дома. С тех пор около 300 спасателей в непрерывном режиме проводят очистительные и поисковые работы. Власти Грузии объявили 11 октября днем траура в память о погибших, среди которых есть дети.
"Хочу выразить свои соболезнования семьям. Ситуация сложная. Девять человек погибли. Вчера и сегодня — это был самый тяжелый день. Пять минут назад мы нашли девятую жертву. По нашим предположениям, больше нет пропавших, и поисковые работы будут завершены", — заявил Гомелаури журналистам.
 
В миреГрузияБатумиВахтанг Гомелаури
 
 
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