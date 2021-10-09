https://ria.ru/20211009/nalog-1753820923.html
Какой налог нужно оплатить до декабря
Россиянам напомнили о налоге, который нужно оплатить до 1 декабря - РИА Новости, 09.10.2021
Какой налог нужно оплатить до декабря
Автомобильный портал Autonews напомнил о транспортном налоге, который необходимо уплатить до первого декабря, и о завершении тестового режима работы... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T17:10
2021-10-09T17:10
2021-10-09T23:13
общество
авто
налоги
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Автомобильный портал Autonews напомнил о транспортном налоге, который необходимо уплатить до первого декабря, и о завершении тестового режима работы электронного СТС — свидетельства о регистрации транспортного средства.В материале уточняется, что из-за резкого увеличения цен на автомобили в этом году расширился список машин, облагаемых "налогом на роскошь".В частности, в этот перечень дополнительно включили Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S Premium ES и WRX STI Premium Sport.Сумма налога по-прежнему рассчитывается исходя из мощности двигателя, добавили автоэксперты.В статье отметили, что нововведение с проверкой СТС через QR-коды пока находится на стадии эксперимента. С 9 сентября и до конца зимы автолюбители имеют возможность загрузить через приложение "Госуслуги.Авто" QR-код и предъявить его сотрудникам ГИБДД при проверке.Неизвестно, будет ли действовать инициатива с электронными документами зимой, подчеркнули авторы текста. ФНС начала ежегодную рассылку уведомлений для уплаты транспортного налога в конце сентября.
https://ria.ru/20210922/ndfl-1751248955.html
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общество, авто, налоги, россия
17:10 09.10.2021 (обновлено: 23:13 09.10.2021)
Россиянам напомнили о налоге, который нужно оплатить до 1 декабря
Autonews: автомобилисты должны до 1 декабря оплатить транспортный налог
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Автомобильный портал Autonews
напомнил о транспортном налоге, который необходимо уплатить до первого декабря, и о завершении тестового режима работы электронного СТС — свидетельства о регистрации транспортного средства.
В материале уточняется, что из-за резкого увеличения цен на автомобили в этом году расширился список машин, облагаемых "налогом на роскошь".
В частности, в этот перечень дополнительно включили Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S Premium ES и WRX STI Premium Sport.
Сумма налога по-прежнему рассчитывается исходя из мощности двигателя, добавили автоэксперты.
В статье отметили, что нововведение с проверкой СТС через QR-коды пока находится на стадии эксперимента. С 9 сентября и до конца зимы автолюбители имеют возможность загрузить через приложение "Госуслуги.Авто" QR-код и предъявить его сотрудникам ГИБДД при проверке.
Неизвестно, будет ли действовать инициатива с электронными документами зимой, подчеркнули авторы текста. ФНС
начала ежегодную рассылку уведомлений для уплаты транспортного налога в конце сентября.