В парке Царицыно законсервировали светодинамический фонтан

Танцующий фонтан в Царицыно: первый из свето-динамических в Москве Первый свето-динамический фонтан был запущен в Царицыно в 2007 году к 860-летию Москвы. Его пульт управления находится под землей. Это большое кондиционируемое помещение, где установлена электрощитовая и компьютер.