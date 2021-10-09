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В парке Царицыно законсервировали светодинамический фонтан
В парке Царицыно законсервировали светодинамический фонтан - РИА Новости, 09.10.2021
В парке Царицыно законсервировали светодинамический фонтан
Светодинамический фонтан в парке Царицыно законсервировали в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T17:07
2021-10-09T17:07
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царицыно (музей-заповедник)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Светодинамический фонтан в парке Царицыно законсервировали в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Также отмечается, что с помощью вентилятора надули защитный купол.В течение недели специалисты проверят насосы, форсунки, гидроизоляцию и подсветку фонтана. Неисправные детали демонтируют и после ремонта установят обратно."До весны за куполом будет следить дежурный оператор: очищать конструкцию от снега и контролировать работу вентилятора, поддерживающего напор воздуха под куполом", - говорится в сообщении.Музыкальный светодинамический фонтан в парке Царицыно состоит из 4000 светильников и более 800 струй. Благодаря работе 82 насосов струи под музыку поднимаются на высоту до 15 метров.
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общество, москва, царицыно (музей-заповедник), городское хозяйство москвы
17:07 09.10.2021
 
В парке Царицыно законсервировали светодинамический фонтан

Светодинамический фонтан в парке Царицыно в Москве законсервировали до весны

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкМузей-заповедник "Царицыно" в Москве
Музей-заповедник Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Светодинамический фонтан в парке Царицыно законсервировали в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Законсервировали до весны светодинамический фонтан в парке Царицыно ЮАО. Закрыли металлоконструкции и оборудование фонтана деревянным каркасом, чтобы не повредить материал воздухоопорного купола", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что с помощью вентилятора надули защитный купол.
В течение недели специалисты проверят насосы, форсунки, гидроизоляцию и подсветку фонтана. Неисправные детали демонтируют и после ремонта установят обратно.
"До весны за куполом будет следить дежурный оператор: очищать конструкцию от снега и контролировать работу вентилятора, поддерживающего напор воздуха под куполом", - говорится в сообщении.
Музыкальный светодинамический фонтан в парке Царицыно состоит из 4000 светильников и более 800 струй. Благодаря работе 82 насосов струи под музыку поднимаются на высоту до 15 метров.
Танцующий фонтан в Царицыно: первый из свето-динамических в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 20:34
Танцующий фонтан в Царицыно: первый из свето-динамических в МосквеПервый свето-динамический фонтан был запущен в Царицыно в 2007 году к 860-летию Москвы. Его пульт управления находится под землей. Это большое кондиционируемое помещение, где установлена электрощитовая и компьютер.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваЦарицыно (музей-заповедник)Городское хозяйство Москвы
 
 
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