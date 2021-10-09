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В парке Царицыно законсервировали светодинамический фонтан
В парке Царицыно законсервировали светодинамический фонтан - РИА Новости, 09.10.2021
В парке Царицыно законсервировали светодинамический фонтан
Светодинамический фонтан в парке Царицыно законсервировали в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T17:07
2021-10-09T17:07
2021-10-09T17:07
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Светодинамический фонтан в парке Царицыно законсервировали в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Также отмечается, что с помощью вентилятора надули защитный купол.В течение недели специалисты проверят насосы, форсунки, гидроизоляцию и подсветку фонтана. Неисправные детали демонтируют и после ремонта установят обратно."До весны за куполом будет следить дежурный оператор: очищать конструкцию от снега и контролировать работу вентилятора, поддерживающего напор воздуха под куполом", - говорится в сообщении.Музыкальный светодинамический фонтан в парке Царицыно состоит из 4000 светильников и более 800 струй. Благодаря работе 82 насосов струи под музыку поднимаются на высоту до 15 метров.
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общество, москва, царицыно (музей-заповедник), городское хозяйство москвы
В парке Царицыно законсервировали светодинамический фонтан
Светодинамический фонтан в парке Царицыно в Москве законсервировали до весны