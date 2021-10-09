https://ria.ru/20211009/medvedchuk-1753826898.html

"С ума посходили?" В Раде назвали новые обвинения Медведчуку неадекватными

"С ума посходили?" В Раде назвали новые обвинения Медведчуку неадекватными - РИА Новости, 09.10.2021

"С ума посходили?" В Раде назвали новые обвинения Медведчуку неадекватными

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук был назначен официальным представителем Украины по гуманитарным вопросам в РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T18:51

2021-10-09T18:51

2021-10-09T18:52

в мире

верховная рада украины

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 9 окт – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук был назначен официальным представителем Украины по гуманитарным вопросам в Донецкой и Луганской областях в трехсторонней контактной группе по Донбассу, таким образом, он занимался в интересах страны вопросами закупки угля и поставок электроэнергии, сообщил депутат Верховной рады от фракции "ОП-ЗЖ" Ренат Кузьмин.Украинские правоохранители в пятницу огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным."Покажите кто-нибудь (генпрокурору Украины Ирине - ред.) Венедиктовой и (председателю СБУ Ивану - ред.) Баканову этот документ. И еще их неадекватным прокурорам и следователям тоже покажите. Пусть прозреют и увидят, что в январе 2015 года председатель СБУ (Валентин – ред.) Наливайченко своим письменным распоряжением назначил Медведчука официальным представителем Украины по гуманитарным вопросам в Донецкой и Луганской областях в рамках ТКГ по урегулированию конфликта", - написал Кузьмин в социальной сети Facebook.По его словам, Медведчук в интересах Украины занимался гуманитарными вопросами, "такими как, например, оказание помощи украинским предприятиям в закупках угля или в поставках электроэнергии"."Так какое тогда преступление он совершил, помогая, подчеркиваю, украинским предприятиям по поручению украинской власти? Для тех, кто соображает небыстро, поясняю: действовал Медведчук по поручению президента (Украины Петра – ред.) Порошенко и распоряжению председателя СБУ, будучи при этом бизнесменом, а не государственным чиновником. Какая государственная измена? Какое финансирование терроризма? Какой арест? Какой залог в миллиард гривен? С ума посходили?" - недоумевает политик.Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.

https://ria.ru/20211006/medvedchuk-1753351332.html

https://ria.ru/20211008/poroshenko-1753761621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, верховная рада украины, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь