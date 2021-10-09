https://ria.ru/20211009/krushenie-1753781328.html

При крушении самолета в США погибли четыре человека

При крушении самолета в США погибли четыре человека - РИА Новости, 09.10.2021

При крушении самолета в США погибли четыре человека

В американском штате Джорджия разбился одномоторный самолет, погибли четыре человека, передает телеканал FOX 5 со ссылкой на службу пожарной охраны округа... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T04:36

2021-10-09T04:36

2021-10-09T12:57

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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. В американском штате Джорджия разбился одномоторный самолет, погибли четыре человека, передает телеканал FOX 5 со ссылкой на службу пожарной охраны округа Де-Калб.Катастрофа произошла на территории аэропорта Де-Калб-Пичтри днем 8 октября. После падения самолет загорелся. Погибли все, кто находился на борту. Их личности пока не разглашаются.После крушения аэропорт закрыли. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование.

https://ria.ru/20211003/aviakrushenie-1752883510.html

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в мире, сша, джорджия