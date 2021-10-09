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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211009/koronavirus-1753823708.html
Откуда появился коронавирус
В США выдвинули теорию о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 09.10.2021
Откуда появился коронавирус
Новый коронавирус мог за несколько месяцев эволюционировать в теле одного шахтера, заразившегося родственным вирусом в 2012 году, пишет газета Telegraph со... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T17:49
2021-10-09T23:16
распространение коронавируса
в мире
ухань
юньнань
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 9 окт — РИА Новости. Новый коронавирус мог за несколько месяцев эволюционировать в теле одного шахтера, заразившегося родственным вирусом в 2012 году, пишет газета Telegraph со ссылкой на исполнительного директора американской организации Bioscience Resource Project Джонатана Латэма.По словам специалиста, вирус может совершать "эволюционные скачки" и переживать множественные мутации, когда в течение долгого времени находится в теле одного человека.По данным издания, в 2012 году у шести шахтеров, которые разгребали остатки помета летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, выявили похожую на пневмонию болезнь. Трое из них умерли, другие провели в больнице до шести месяцев. Через год после смертей ученые из города Ухань в том же месте обнаружили коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96 процентов идентичен вирусу, вызывающему COVID-19.Латэм отметил, что в районе шахты фиксировали множество разнообразных коронавирусов, также ученым известно, что некоторые рабочие долгое время провели в больнице."Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов", — заключил Латэм.Образцы вируса, который поразил шахтеров, отправили исследователям в Ухань, где зафиксировали первую вспышку COVID-19.
https://ria.ru/20211009/vstrecha-1753773906.html
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в мире, ухань, юньнань, коронавирус covid-19
17:49 09.10.2021 (обновлено: 23:16 09.10.2021)
 
В США выдвинули теорию о происхождении COVID-19

Американский ученый Латэм: COVID-19 эволюционировал в теле китайского шахтера в 2012 году

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат "Триазавирин"
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛОНДОН, 9 окт — РИА Новости. Новый коронавирус мог за несколько месяцев эволюционировать в теле одного шахтера, заразившегося родственным вирусом в 2012 году, пишет газета Telegraph со ссылкой на исполнительного директора американской организации Bioscience Resource Project Джонатана Латэма.
По словам специалиста, вирус может совершать "эволюционные скачки" и переживать множественные мутации, когда в течение долгого времени находится в теле одного человека.
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По данным издания, в 2012 году у шести шахтеров, которые разгребали остатки помета летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, выявили похожую на пневмонию болезнь. Трое из них умерли, другие провели в больнице до шести месяцев. Через год после смертей ученые из города Ухань в том же месте обнаружили коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96 процентов идентичен вирусу, вызывающему COVID-19.
"Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки", — цитирует газета исполнительного директора организации.
Латэм отметил, что в районе шахты фиксировали множество разнообразных коронавирусов, также ученым известно, что некоторые рабочие долгое время провели в больнице.
"Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов", — заключил Латэм.
Образцы вируса, который поразил шахтеров, отправили исследователям в Ухань, где зафиксировали первую вспышку COVID-19.
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