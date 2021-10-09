https://ria.ru/20211009/koronavirus-1753823708.html

Откуда появился коронавирус

В США выдвинули теорию о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 09.10.2021

Откуда появился коронавирус

Новый коронавирус мог за несколько месяцев эволюционировать в теле одного шахтера, заразившегося родственным вирусом в 2012 году, пишет газета Telegraph со... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T17:49

2021-10-09T17:49

2021-10-09T23:16

распространение коронавируса

в мире

ухань

юньнань

коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 9 окт — РИА Новости. Новый коронавирус мог за несколько месяцев эволюционировать в теле одного шахтера, заразившегося родственным вирусом в 2012 году, пишет газета Telegraph со ссылкой на исполнительного директора американской организации Bioscience Resource Project Джонатана Латэма.По словам специалиста, вирус может совершать "эволюционные скачки" и переживать множественные мутации, когда в течение долгого времени находится в теле одного человека.По данным издания, в 2012 году у шести шахтеров, которые разгребали остатки помета летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, выявили похожую на пневмонию болезнь. Трое из них умерли, другие провели в больнице до шести месяцев. Через год после смертей ученые из города Ухань в том же месте обнаружили коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96 процентов идентичен вирусу, вызывающему COVID-19.Латэм отметил, что в районе шахты фиксировали множество разнообразных коронавирусов, также ученым известно, что некоторые рабочие долгое время провели в больнице."Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов", — заключил Латэм.Образцы вируса, который поразил шахтеров, отправили исследователям в Ухань, где зафиксировали первую вспышку COVID-19.

https://ria.ru/20211009/vstrecha-1753773906.html

https://ria.ru/20211007/voz-1753548993.html

ухань

юньнань

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в мире, ухань, юньнань, коронавирус covid-19