https://ria.ru/20211009/koronavirus-1753798471.html

В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.10.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1238 человек с COVID-19, на ИВЛ находится 491 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T12:10

2021-10-09T12:10

2021-10-09T12:10

распространение коронавируса

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1238 человек с COVID-19, на ИВЛ находится 491 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлен 6001 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1238 человек. На ИВЛ находится 491 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что также в городе выздоровели еще 2211 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 509 679. В столице скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211008/sputnik-1753702555.html

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2021

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москва, здоровье - общество, коронавирус в россии