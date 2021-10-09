https://ria.ru/20211009/koronavirus-1753798471.html
В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1238 человек с COVID-19, на ИВЛ находится 491 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T12:10
2021-10-09T12:10
2021-10-09T12:10
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1238 человек с COVID-19, на ИВЛ находится 491 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлен 6001 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1238 человек. На ИВЛ находится 491 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что также в городе выздоровели еще 2211 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 509 679. В столице скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20211008/sputnik-1753702555.html
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москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19
Оперштаб: в Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19