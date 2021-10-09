https://ria.ru/20211009/koronavirus-1753796962.html

В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 09.10.2021

В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 29 362, до 7 746 718, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T11:47

2021-10-09T11:47

2021-10-09T11:58

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 29 362, до 7 746 718, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29 362 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 600 (8,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Темп прироста составил 0,38%.

https://ria.ru/20211008/sputnik-1753702555.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии