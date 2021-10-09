https://ria.ru/20211009/koronavirus-1753796962.html
В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 09.10.2021
В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 29 362, до 7 746 718, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T11:47
2021-10-09T11:47
2021-10-09T11:58
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 29 362, до 7 746 718, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29 362 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 600 (8,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Темп прироста составил 0,38%.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:47 09.10.2021 (обновлено: 11:58 09.10.2021)
В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом
Оперштаб: в России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом