https://ria.ru/20211009/koronavirus-1753796853.html

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 - РИА Новости, 09.10.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 968 смертей пациентов с COVID-19 — показатель обновляет рекорд уже второй день, следует из данных оперативного... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T11:46

2021-10-09T11:46

2021-10-09T12:48

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956030_0:70:2916:1710_1920x0_80_0_0_da2cef535620b32d8e8304fca3683d73.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 968 смертей пациентов с COVID-19 — показатель обновляет рекорд уже второй день, следует из данных оперативного штаба.В частности, в Москве скончались 70 человек, в Санкт-Петербурге — 61, в Свердловской области — 48.Накануне сообщалось о 936 умерших. Количество летальных исходов превышает 900 четвертый день подряд, а за все время пандемии жертвами коронавируса стали 215 453 человека.Число новых случаев COVID-19 составило 29 362 — это максимум с начала года, больше было только 24 декабря 2020-го (29 935). Темп прироста вырос с 0,35 до 0,38 процента. Выписались после лечения 21 049 человек.Больше всего инфицированных выявили в Москве — впервые с начала июля их больше шести тысячи (6001; днем ранее было 4595). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 2717 заболевших, в Подмосковье — 1689, Самарской области — 668, Нижегородской — 643, Башкирии — 627, Воронежской области — 624, Свердловской — 551, Пермском крае — 544, Ростовской области — 524.Меньше всего заболевших на Чукотке — 17, в Ненецком автономном округе их 16, а в Магаданской области — 21.В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 746 718 человек, 6 840 845 из них вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 236,6 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 237,2 миллиона; более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.

https://radiosputnik.ria.ru/20211009/kovid-1753738775.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии