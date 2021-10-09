11:46 09.10.2021 (обновлено: 12:48 09.10.2021)
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки — 968
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
В частности, в Москве скончались 70 человек, в Санкт-Петербурге — 61, в Свердловской области — 48.
Накануне сообщалось о 936 умерших. Количество летальных исходов превышает 900 четвертый день подряд, а за все время пандемии жертвами коронавируса стали 215 453 человека.
Число новых случаев COVID-19 составило 29 362 — это максимум с начала года, больше было только 24 декабря 2020-го (29 935). Темп прироста вырос с 0,35 до 0,38 процента. Выписались после лечения 21 049 человек.
Больше всего инфицированных выявили в Москве — впервые с начала июля их больше шести тысячи (6001; днем ранее было 4595). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 2717 заболевших, в Подмосковье — 1689, Самарской области — 668, Нижегородской — 643, Башкирии — 627, Воронежской области — 624, Свердловской — 551, Пермском крае — 544, Ростовской области — 524.
Меньше всего заболевших на Чукотке — 17, в Ненецком автономном округе их 16, а в Магаданской области — 21.
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 746 718 человек, 6 840 845 из них вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 236,6 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 237,2 миллиона; более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.