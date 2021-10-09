Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211009/khabarovsk-1753812421.html
В Хабаровском крае возбудили дело после видео с избиением в воинской части
В Хабаровском крае возбудили дело после видео с избиением в воинской части - РИА Новости, 09.10.2021
В Хабаровском крае возбудили дело после видео с избиением в воинской части
В Хабаровском крае открыли уголовное дело после проверки видеозаписи, на которой военнослужащие избивают сослуживца. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T15:18
2021-10-09T18:54
происшествия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753801163_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13dca6903ef21e46f118d9158191f511.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Хабаровском крае открыли уголовное дело после проверки видеозаписи, на которой военнослужащие избивают сослуживца.Как сообщили в пресс-службе СК, фигурантами дела стали Исмаил Магомедов, Шамиль Тарчоков и Ренат Гашимов. Их подозревают по статьям УК "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, сопряженное с насилием, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия".Расследование ведет военный следственный отдел по Бикинскому гарнизону.По данным следствия, в первых числах октября рядовые Магомедов и Тарчоков избили рядового Алиева, так как посчитали, что он нарушал установленные правила. После этого Магомедов и Гашимов потребовали у Алиева 20 тысяч рублей и мобильный телефон. Кроме того, они нанесли ему еще несколько ударов и остановились только после вмешательства других военнослужащих."В ходе предварительного следствия Тарчоков признал свою вину в содеянном и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны. В отношении последних в Бикинский гарнизонный военный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — заключили в СК.Расследование находится на контроле в военной прокуратуре Восточного военного округа.
https://ria.ru/20211008/izbienie-1753665367.html
https://ria.ru/20211007/saratov-1753470375.html
хабаровский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Избиение военнослужащего в воинской части Хабаровского края
Военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края после видео с избиением человека.
2021-10-09T15:18
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753801163_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bfb8ae0acfdd3a0aab2ced4491851369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:18 09.10.2021 (обновлено: 18:54 09.10.2021)
 
В Хабаровском крае возбудили дело после видео с избиением в воинской части

Два фигуранта дела об избиении солдата в Хабаровском крае не признали вину

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Хабаровском крае открыли уголовное дело после проверки видеозаписи, на которой военнослужащие избивают сослуживца.
Как сообщили в пресс-службе СК, фигурантами дела стали Исмаил Магомедов, Шамиль Тарчоков и Ренат Гашимов. Их подозревают по статьям УК "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, сопряженное с насилием, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 13:08
В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения ребенка в школе
Расследование ведет военный следственный отдел по Бикинскому гарнизону.
По данным следствия, в первых числах октября рядовые Магомедов и Тарчоков избили рядового Алиева, так как посчитали, что он нарушал установленные правила. После этого Магомедов и Гашимов потребовали у Алиева 20 тысяч рублей и мобильный телефон. Кроме того, они нанесли ему еще несколько ударов и остановились только после вмешательства других военнослужащих.
"В ходе предварительного следствия Тарчоков признал свою вину в содеянном и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны. В отношении последних в Бикинский гарнизонный военный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — заключили в СК.
Расследование находится на контроле в военной прокуратуре Восточного военного округа.
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 11:21
Центральный аппарат СК займется делами о пытках осужденных в Саратове
 
ПроисшествияХабаровский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46"Нельзя дать замерзнуть": на Украине испугались зависимости от Путина
04:37Трамп заявил, что Байден "строит" Китай, а не США
04:15Кофе с молоком и картошка с мясом: чем опасно сочетание обычных продуктов
03:57Пассажира Republic Airlines задержали из-за странного поведения на борту
03:30"Это было ужасно": зрительница рассказала о гибели актера в Большом театре
03:15Эксперт назвал угрозы для курса рубля до конца года
03:11Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по реабилитации после COVID-19
02:32В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
02:23Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек
02:15Эксперт предупредила о возможном росте цен на парфюмерию
02:15Эколог рассказал, как очистить дома россиян от вредного газа
02:01Осужденный по ошибке американец подал в суд на тех, кто вел его дело
01:39Названо условие для введения нового локдауна в России
01:30Коллега погибшего в Большом театре артиста назвал причину трагедии
01:15Психолог назвал надежные способы отказа от курения
00:36В Московской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе
00:11Путин оценил показатели сбора урожая в России
23:51В Кургане загорелся деревянный дом, погибли два ребенка
23:25В Подмосковье загорелся резервуар на нефтебазе
23:24В Анталье задержали два авиарейса с россиянами
Лента новостейМолния