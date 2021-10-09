https://ria.ru/20211009/khabarovsk-1753812421.html
В Хабаровском крае возбудили дело после видео с избиением в воинской части
В Хабаровском крае возбудили дело после видео с избиением в воинской части - РИА Новости, 09.10.2021
В Хабаровском крае возбудили дело после видео с избиением в воинской части
В Хабаровском крае открыли уголовное дело после проверки видеозаписи, на которой военнослужащие избивают сослуживца. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T15:18
2021-10-09T15:18
2021-10-09T18:54
происшествия
хабаровский край
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россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Хабаровском крае открыли уголовное дело после проверки видеозаписи, на которой военнослужащие избивают сослуживца.Как сообщили в пресс-службе СК, фигурантами дела стали Исмаил Магомедов, Шамиль Тарчоков и Ренат Гашимов. Их подозревают по статьям УК "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, сопряженное с насилием, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия".Расследование ведет военный следственный отдел по Бикинскому гарнизону.По данным следствия, в первых числах октября рядовые Магомедов и Тарчоков избили рядового Алиева, так как посчитали, что он нарушал установленные правила. После этого Магомедов и Гашимов потребовали у Алиева 20 тысяч рублей и мобильный телефон. Кроме того, они нанесли ему еще несколько ударов и остановились только после вмешательства других военнослужащих."В ходе предварительного следствия Тарчоков признал свою вину в содеянном и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны. В отношении последних в Бикинский гарнизонный военный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — заключили в СК.Расследование находится на контроле в военной прокуратуре Восточного военного округа.
https://ria.ru/20211008/izbienie-1753665367.html
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Избиение военнослужащего в воинской части Хабаровского края
Военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края после видео с избиением человека.
2021-10-09T15:18
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происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:18 09.10.2021 (обновлено: 18:54 09.10.2021)
В Хабаровском крае возбудили дело после видео с избиением в воинской части
Два фигуранта дела об избиении солдата в Хабаровском крае не признали вину
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Хабаровском крае открыли уголовное дело после проверки видеозаписи, на которой военнослужащие избивают сослуживца.
Как сообщили в пресс-службе СК, фигурантами дела стали Исмаил Магомедов, Шамиль Тарчоков и Ренат Гашимов. Их подозревают по статьям УК "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, сопряженное с насилием, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия".
Расследование ведет военный следственный отдел по Бикинскому гарнизону.
По данным следствия, в первых числах октября рядовые Магомедов и Тарчоков избили рядового Алиева, так как посчитали, что он нарушал установленные правила. После этого Магомедов и Гашимов потребовали у Алиева 20 тысяч рублей и мобильный телефон. Кроме того, они нанесли ему еще несколько ударов и остановились только после вмешательства других военнослужащих.
"В ходе предварительного следствия Тарчоков признал свою вину в содеянном и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны. В отношении последних в Бикинский гарнизонный военный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — заключили в СК.
Расследование находится на контроле в военной прокуратуре Восточного военного округа.