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В Хабаровском крае браконьеры пойдут под суд за незаконный вылов осетра
В Хабаровском крае браконьеры пойдут под суд за незаконный вылов осетра - РИА Новости, 09.10.2021
В Хабаровском крае браконьеры пойдут под суд за незаконный вылов осетра
Два браконьера из Хабаровского края пойдут под суд за вылов двух осетров и добытой из них 50 килограмм черной икры на более чем 11 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T08:44
2021-10-09T08:44
происшествия
хабаровский край
амур (река)
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ХАБАРОВСК, 9 окт - РИА Новости. Два браконьера из Хабаровского края пойдут под суд за вылов двух осетров и добытой из них 50 килограмм черной икры на более чем 11 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура."В мае прошлого года 46-летний предприниматель по предварительному сговору с 39-летним неработающим знакомым выловили из акватории реки Амур в районе поселка Мариинский Рейд сетями два осетра амурского, из которых добыли 50 килограмм икры, чем причинили ущерб государству на общую сумму свыше 11 миллионов рублей. После вручения копии обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в Ульчский районный суд для рассмотрения", - сообщает ведомство.По данным прокуратуры, браконьеры обвиняются в незаконной добыче водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору. За это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до восьми лет.
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происшествия, хабаровский край, амур (река)
08:44 09.10.2021
 
В Хабаровском крае браконьеры пойдут под суд за незаконный вылов осетра

В Хабаровском крае два браконьера пойдут под суд за незаконный вылов осетра

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ХАБАРОВСК, 9 окт - РИА Новости. Два браконьера из Хабаровского края пойдут под суд за вылов двух осетров и добытой из них 50 килограмм черной икры на более чем 11 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.
"В мае прошлого года 46-летний предприниматель по предварительному сговору с 39-летним неработающим знакомым выловили из акватории реки Амур в районе поселка Мариинский Рейд сетями два осетра амурского, из которых добыли 50 килограмм икры, чем причинили ущерб государству на общую сумму свыше 11 миллионов рублей. После вручения копии обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в Ульчский районный суд для рассмотрения", - сообщает ведомство.
По данным прокуратуры, браконьеры обвиняются в незаконной добыче водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору. За это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до восьми лет.
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