https://ria.ru/20211009/izbienie-1753793833.html
В Хабаровском крае проверят воинскую часть после видео с избиением человека
В Хабаровском крае проверят воинскую часть после видео с избиением человека - РИА Новости, 09.10.2021
В Хабаровском крае проверят воинскую часть после видео с избиением человека
Военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края после видео с избиением человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главной военной... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T11:03
2021-10-09T11:03
2021-10-09T12:54
происшествия
хабаровский край
главная военная прокуратура
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края после видео с избиением человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главной военной прокуратуры.Ранее в соцсетях появилось видео, где несколько человек, предположительно, в военной форме избивают молодого человека.Отмечается, что военным прокурорам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, а также условия, ему способствовавшие.В ходе проверки будет дана оценка соблюдению норм законодательства о воинской обязанности и военной службе.В целях устранения выявленных нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отметили в прокуратуре.
https://ria.ru/20211005/pytki-1753152200.html
хабаровский край
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Избиение военнослужащего в воинской части Хабаровского края
Военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края после видео с избиением человека.
2021-10-09T11:03
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, хабаровский край, главная военная прокуратура
11:03 09.10.2021 (обновлено: 12:54 09.10.2021)
В Хабаровском крае проверят воинскую часть после видео с избиением человека
Военная прокуратура проверит воинскую часть после видео с избиением в Хабаровском крае