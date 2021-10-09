https://ria.ru/20211009/izbienie-1753793833.html

В Хабаровском крае проверят воинскую часть после видео с избиением человека

В Хабаровском крае проверят воинскую часть после видео с избиением человека - РИА Новости, 09.10.2021

В Хабаровском крае проверят воинскую часть после видео с избиением человека

Военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края после видео с избиением человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главной военной... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T11:03

2021-10-09T11:03

2021-10-09T12:54

происшествия

хабаровский край

главная военная прокуратура

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края после видео с избиением человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главной военной прокуратуры.Ранее в соцсетях появилось видео, где несколько человек, предположительно, в военной форме избивают молодого человека.Отмечается, что военным прокурорам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, а также условия, ему способствовавшие.В ходе проверки будет дана оценка соблюдению норм законодательства о воинской обязанности и военной службе.В целях устранения выявленных нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20211005/pytki-1753152200.html

хабаровский край

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2021

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Избиение военнослужащего в воинской части Хабаровского края Военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края после видео с избиением человека. 2021-10-09T11:03 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, главная военная прокуратура