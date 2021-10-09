https://ria.ru/20211009/investitsii-1753781726.html

Объем инвестиций в Омской области вырос вдвое за время работы Буркова

Объем инвестиций в Омской области вырос вдвое за время работы Буркова - РИА Новости, 09.10.2021

Объем инвестиций в Омской области вырос вдвое за время работы Буркова

Объем инвестиций в Омской области вырос в два раза за четыре года работы губернатора Александра Буркова – до 210 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T05:22

2021-10-09T05:22

2021-10-09T05:22

омская область

экономика

омск

омская область

александр бурков

газпром нефть

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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ОМСК, 9 окт – РИА Новости. Объем инвестиций в Омской области вырос в два раза за четыре года работы губернатора Александра Буркова – до 210 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы области.Пресс-служба уточняет, что в 2019 году заключен первый специальный инвестиционный контракт между Минпромторгом России, правительством Омской области и ООО "Газпромнефть – Каталитические системы" по созданию производства катализаторов каталитического крекинга и гидропроцессов, запуск которого позволит полностью обеспечить потребности российских предприятий в данной продукции. Планируемый объем инвестиций по проекту составляет более 35 миллиардов рублей.В 2020 году на федеральном уровне принято решение о создании именно в Омской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Авангард". В регионе реализуется признанный лучшим на федеральном уровне проект по строительству многофункционального спорткомплекса "Арена" с применением механизма государственно-частного партнерства. В 2020 году правительством Омской области заключено концессионное соглашение с ООО "Арена", которое финансирует компания "Газпром нефть". Объем инвестиций в проект составит порядка 12 миллиардов рублей.Кроме того, по решению губернатора в Омской области в 2018 году создан Региональный фонд развития промышленности, а осенью 2019 года - единый центр оказания услуг "Мой бизнес". С 1 января 2020 года в Омской области действует специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. За это время зарегистрировались более 30 тысяч социальных предприятий, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20211007/infrastruktura-1753552743.html

омск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, омск, омская область, александр бурков, газпром нефть, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия