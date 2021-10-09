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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20211009/investitsii-1753781726.html
Объем инвестиций в Омской области вырос вдвое за время работы Буркова
Объем инвестиций в Омской области вырос вдвое за время работы Буркова - РИА Новости, 09.10.2021
Объем инвестиций в Омской области вырос вдвое за время работы Буркова
Объем инвестиций в Омской области вырос в два раза за четыре года работы губернатора Александра Буркова – до 210 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T05:22
2021-10-09T05:22
омская область
экономика
омск
омская область
александр бурков
газпром нефть
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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ОМСК, 9 окт – РИА Новости. Объем инвестиций в Омской области вырос в два раза за четыре года работы губернатора Александра Буркова – до 210 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы области.Пресс-служба уточняет, что в 2019 году заключен первый специальный инвестиционный контракт между Минпромторгом России, правительством Омской области и ООО "Газпромнефть – Каталитические системы" по созданию производства катализаторов каталитического крекинга и гидропроцессов, запуск которого позволит полностью обеспечить потребности российских предприятий в данной продукции. Планируемый объем инвестиций по проекту составляет более 35 миллиардов рублей.В 2020 году на федеральном уровне принято решение о создании именно в Омской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Авангард". В регионе реализуется признанный лучшим на федеральном уровне проект по строительству многофункционального спорткомплекса "Арена" с применением механизма государственно-частного партнерства. В 2020 году правительством Омской области заключено концессионное соглашение с ООО "Арена", которое финансирует компания "Газпром нефть". Объем инвестиций в проект составит порядка 12 миллиардов рублей.Кроме того, по решению губернатора в Омской области в 2018 году создан Региональный фонд развития промышленности, а осенью 2019 года - единый центр оказания услуг "Мой бизнес". С 1 января 2020 года в Омской области действует специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. За это время зарегистрировались более 30 тысяч социальных предприятий, отмечает пресс-служба.
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экономика, омск, омская область, александр бурков, газпром нефть, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
05:22 09.10.2021
 
Объем инвестиций в Омской области вырос вдвое за время работы Буркова

Объем инвестиций в Омской области вырос вдвое за четыре года работы губернатора Буркова

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ОМСК, 9 окт – РИА Новости. Объем инвестиций в Омской области вырос в два раза за четыре года работы губернатора Александра Буркова – до 210 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы области.
"В 2017 году объем инвестиций в экономику региона составлял 98 миллиардов рублей, в 2020 году – 210 миллиардов рублей. Рост - более чем в два раза. В рамках четырехлетнего цикла Омская область - на шестом месте в Российской Федерации по темпам роста инвестиций в экономику региона. По результатам 2020 года регион занимает первое место в Сибири и входит в десятку регионов России по динамике инвестиций", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что в 2019 году заключен первый специальный инвестиционный контракт между Минпромторгом России, правительством Омской области и ООО "Газпромнефть – Каталитические системы" по созданию производства катализаторов каталитического крекинга и гидропроцессов, запуск которого позволит полностью обеспечить потребности российских предприятий в данной продукции. Планируемый объем инвестиций по проекту составляет более 35 миллиардов рублей.
В 2020 году на федеральном уровне принято решение о создании именно в Омской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Авангард". В регионе реализуется признанный лучшим на федеральном уровне проект по строительству многофункционального спорткомплекса "Арена" с применением механизма государственно-частного партнерства. В 2020 году правительством Омской области заключено концессионное соглашение с ООО "Арена", которое финансирует компания "Газпром нефть". Объем инвестиций в проект составит порядка 12 миллиардов рублей.
Кроме того, по решению губернатора в Омской области в 2018 году создан Региональный фонд развития промышленности, а осенью 2019 года - единый центр оказания услуг "Мой бизнес". С 1 января 2020 года в Омской области действует специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. За это время зарегистрировались более 30 тысяч социальных предприятий, отмечает пресс-служба.
Пожарная каланча на улице Интернациональная в Омске - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
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Омская областьЭкономикаОмскОмская областьАлександр БурковГазпром нефтьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Россия
 
 
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