https://ria.ru/20211009/implantaty-1753797869.html

Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей

Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей - РИА Новости, 09.10.2021

Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей

Зубы лошади, панцирь креветки, сердце свиньи. Это не ингредиенты для ведьминого зелья - это источники веществ, из которых создают замену для утраченных или повреждённых тканей и органов. Самые передовые имплантаты пошли дальше и используют сплав титана и платины, разлагаемую керамику и бионаноматериалы. Как создают такие биосовместимые имплантаты?

2021-10-09T12:00

2021-10-09T12:00

2021-10-09T12:00

мы все умрём. но это не точно

технологии

медицина

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первый мгму имени сеченова

биология

подкаст

александр герасименко

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Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей Зубы лошади, панцирь креветки, сердце свиньи. Это не ингредиенты для ведьминого зелья - это источники веществ, из которых создают замену для утраченных или повреждённых тканей и органов. Самые передовые имплантаты пошли дальше и используют сплав титана и платины, разлагаемую керамику и бионаноматериалы. Как создают такие биосовместимые имплантаты? audio/mpeg

Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей Зубы лошади, панцирь креветки, сердце свиньи. Это не ингредиенты для ведьминого зелья - это источники веществ, из которых создают замену для утраченных или повреждённых тканей и органов. Самые передовые имплантаты пошли дальше и используют сплав титана и платины, разлагаемую керамику и бионаноматериалы. Как создают такие биосовместимые имплантаты? audio/mpeg

Объясняет Александр Герасименко - кандидат физико-математических наук, доцент, Начальник лаборатории биомедицинских нанотехнологий Института биомедицинских систем МИЭТ и заведующий лабораторией биомедицинских нанотехнологий Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ им. Сеченова.Эпизод создан при поддержке Национального исследовательского университета МИЭТ.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Семёна НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, медицина, наука, первый мгму имени сеченова, биология, подкаст, александр герасименко, аудио