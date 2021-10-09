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Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей
Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей - РИА Новости, 09.10.2021
Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей
Зубы лошади, панцирь креветки, сердце свиньи. Это не ингредиенты для ведьминого зелья - это источники веществ, из которых создают замену для утраченных или повреждённых тканей и органов. Самые передовые имплантаты пошли дальше и используют сплав титана и платины, разлагаемую керамику и бионаноматериалы. Как создают такие биосовместимые имплантаты?
2021-10-09T12:00
2021-10-09T12:00
2021-10-09T12:00
мы все умрём. но это не точно
технологии
медицина
наука
первый мгму имени сеченова
биология
подкаст
александр герасименко
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Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей
Зубы лошади, панцирь креветки, сердце свиньи. Это не ингредиенты для ведьминого зелья - это источники веществ, из которых создают замену для утраченных или повреждённых тканей и органов. Самые передовые имплантаты пошли дальше и используют сплав титана и платины, разлагаемую керамику и бионаноматериалы. Как создают такие биосовместимые имплантаты?
audio/mpeg
Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей
Зубы лошади, панцирь креветки, сердце свиньи. Это не ингредиенты для ведьминого зелья - это источники веществ, из которых создают замену для утраченных или повреждённых тканей и органов. Самые передовые имплантаты пошли дальше и используют сплав титана и платины, разлагаемую керамику и бионаноматериалы. Как создают такие биосовместимые имплантаты?
audio/mpeg
Объясняет Александр Герасименко - кандидат физико-математических наук, доцент, Начальник лаборатории биомедицинских нанотехнологий Института биомедицинских систем МИЭТ и заведующий лабораторией биомедицинских нанотехнологий Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ им. Сеченова.Эпизод создан при поддержке Национального исследовательского университета МИЭТ.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Семёна НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, медицина, наука, первый мгму имени сеченова, биология, подкаст, александр герасименко, аудио
Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей
Зубы лошади, панцирь креветки, сердце свиньи. Это не ингредиенты для ведьминого зелья - это источники веществ, из которых создают замену для утраченных или повреждённых тканей и органов. Самые передовые имплантаты пошли дальше и используют сплав титана и платины, разлагаемую керамику и бионаноматериалы. Как создают такие биосовместимые имплантаты?