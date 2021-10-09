https://ria.ru/20211009/ilarion-1753831873.html

В РПЦ назвали фильм "Искушение" надругательством над христианством

В РПЦ назвали фильм "Искушение" надругательством над христианством - РИА Новости, 09.10.2021

В РПЦ назвали фильм "Искушение" надругательством над христианством

Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не смотрел фильм "Искушение" Пола Верховена, но... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T19:59

2021-10-09T19:59

2021-10-09T19:59

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не смотрел фильм "Искушение" Пола Верховена, но считает его надругательство над христианством и монашеством, о чем он заявил в эфире телепередачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Телеведущая спросила владыку Илариона, насколько оправдано решение Минкультуры отказать в выдаче прокатного удостоверения, "учитывая то, что любой желающий может посмотреть этот фильм в интернете"."Я поддерживаю решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения этой кинокартине. … Думаю, что власти каждой страны должны заботиться о своем населении, в том числе о нравственности. Если есть какие-то "ценности", которое оно не хочет продвигать, оно имеет право препятствовать продвижению этих ценностей", - сказал митрополит Иларион."Если говорить о том, что все, кто захотят, посмотрят в интернете то, что захотят, то это относится и к порнографии, и к запрещенному контенту. Это не значит, что всю эту гадость и мерзость нужно вываливать на телевидение. Пусть наше телевидение будет от этого свободно", - добавил иерарх.Он отметил, что сам не видел фильм и не собирается его смотреть, но может себе представить, что это будет, поскольку знаком с ее сюжетом и творчеством ее автора - Пола Верховена."Это (фильм Искушение – ред.) будет надругательством над христианством, монашеством и католической церкви в частности. Меня как монаха очень задевает то, что в западном кинопрокате часто монашество представляется в искаженном свете. И особенно это касается женского монашества", - подчеркнул митрополит Иларион.

https://ria.ru/20210918/kino-1750697442.html

https://ria.ru/20210611/prokat-1736668646.html

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общество, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, пол верховен, новости культуры, россия