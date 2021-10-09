Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211009/gaz-1753820155.html
"Геополитические боги несут Путину манну небесную"
Геополитические боги благоволят Путину, пишет Bloomberg - РИА Новости, 09.10.2021
"Геополитические боги несут Путину манну небесную"
Россия пока еще не смогла помочь Великобритании и Европе решить проблемы с поставками природного газа, пишет Bloomberg. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T16:59
2021-10-09T16:59
в мире
европа
великобритания
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753193720_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_541b740f9907f0c729505e99b8aef27e.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия пока еще не смогла помочь Великобритании и Европе решить проблемы с поставками природного газа, пишет Bloomberg.По мнению автора статьи, в последние несколько месяцев Москва действительно получила возможность укрепить свой статус великой державы.Европейские политики, как отметил обозреватель, прекрасно понимают, что в ближайшее время ситуация на газовом рынке вероятнее всего ухудшится. И европейцам останется только уповать на не по сезону мягкую зиму."Это ставит Путина в один ряд с матушкой-природой", — иронизирует журналист. При этом, по его мнению, российского лидера нельзя называть изначальным виновником кризиса.Автор призывает рассматривать текущее обострение не как единичное событие, а как "окно в будущее", где ситуация с обеспечением энергоресурсами будет носить непредсказуемый характер.На днях президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" должен полностью выполнять обязательства по транзиту газа через Украину, чтобы не ставить ее в трудное положение и не подрывать доверие к самому себе как надежному поставщику.
https://ria.ru/20211008/gaz-1753762241.html
европа
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753193720_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_3387b0433caf3a756dfe1046fc9a98f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, европа, великобритания, владимир путин
16:59 09.10.2021
 
Геополитические боги благоволят Путину, пишет Bloomberg

Bloomberg: Россию нельзя винить в случившемся энергетическом кризисе Европы

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия пока еще не смогла помочь Великобритании и Европе решить проблемы с поставками природного газа, пишет Bloomberg.
По мнению автора статьи, в последние несколько месяцев Москва действительно получила возможность укрепить свой статус великой державы.
"Геополитические боги несут Путину манну небесную", — заявил он, добавив, что в краткосрочной перспективе этот энергетический кризис возможно предотвратить только с помощью увеличения экспорта российского газа.
Европейские политики, как отметил обозреватель, прекрасно понимают, что в ближайшее время ситуация на газовом рынке вероятнее всего ухудшится. И европейцам останется только уповать на не по сезону мягкую зиму.
"Это ставит Путина в один ряд с матушкой-природой", — иронизирует журналист. При этом, по его мнению, российского лидера нельзя называть изначальным виновником кризиса.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 21:25
В Европе нашли способ решить проблемы с ценами на газ
Автор призывает рассматривать текущее обострение не как единичное событие, а как "окно в будущее", где ситуация с обеспечением энергоресурсами будет носить непредсказуемый характер.
На днях президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" должен полностью выполнять обязательства по транзиту газа через Украину, чтобы не ставить ее в трудное положение и не подрывать доверие к самому себе как надежному поставщику.
 
В миреЕвропаВеликобританияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46"Нельзя дать замерзнуть": на Украине испугались зависимости от Путина
04:37Трамп заявил, что Байден "строит" Китай, а не США
04:15Кофе с молоком и картошка с мясом: чем опасно сочетание обычных продуктов
03:57Пассажира Republic Airlines задержали из-за странного поведения на борту
03:30"Это было ужасно": зрительница рассказала о гибели актера в Большом театре
03:15Эксперт назвал угрозы для курса рубля до конца года
03:11Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по реабилитации после COVID-19
02:32В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
02:23Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек
02:15Эксперт предупредила о возможном росте цен на парфюмерию
02:15Эколог рассказал, как очистить дома россиян от вредного газа
02:01Осужденный по ошибке американец подал в суд на тех, кто вел его дело
01:39Названо условие для введения нового локдауна в России
01:30Коллега погибшего в Большом театре артиста назвал причину трагедии
01:15Психолог назвал надежные способы отказа от курения
00:36В Московской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе
00:11Путин оценил показатели сбора урожая в России
23:51В Кургане загорелся деревянный дом, погибли два ребенка
23:25В Подмосковье загорелся резервуар на нефтебазе
23:24В Анталье задержали два авиарейса с россиянами
Лента новостейМолния