https://ria.ru/20211009/gaz-1753820155.html

"Геополитические боги несут Путину манну небесную"

Геополитические боги благоволят Путину, пишет Bloomberg - РИА Новости, 09.10.2021

"Геополитические боги несут Путину манну небесную"

Россия пока еще не смогла помочь Великобритании и Европе решить проблемы с поставками природного газа, пишет Bloomberg. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T16:59

2021-10-09T16:59

2021-10-09T16:59

в мире

европа

великобритания

владимир путин

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия пока еще не смогла помочь Великобритании и Европе решить проблемы с поставками природного газа, пишет Bloomberg.По мнению автора статьи, в последние несколько месяцев Москва действительно получила возможность укрепить свой статус великой державы.Европейские политики, как отметил обозреватель, прекрасно понимают, что в ближайшее время ситуация на газовом рынке вероятнее всего ухудшится. И европейцам останется только уповать на не по сезону мягкую зиму."Это ставит Путина в один ряд с матушкой-природой", — иронизирует журналист. При этом, по его мнению, российского лидера нельзя называть изначальным виновником кризиса.Автор призывает рассматривать текущее обострение не как единичное событие, а как "окно в будущее", где ситуация с обеспечением энергоресурсами будет носить непредсказуемый характер.На днях президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" должен полностью выполнять обязательства по транзиту газа через Украину, чтобы не ставить ее в трудное положение и не подрывать доверие к самому себе как надежному поставщику.

https://ria.ru/20211008/gaz-1753762241.html

европа

великобритания

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в мире, европа, великобритания, владимир путин