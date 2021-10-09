https://ria.ru/20211009/gaz-1753820155.html
"Геополитические боги несут Путину манну небесную"
Геополитические боги благоволят Путину, пишет Bloomberg - РИА Новости, 09.10.2021
"Геополитические боги несут Путину манну небесную"
Россия пока еще не смогла помочь Великобритании и Европе решить проблемы с поставками природного газа, пишет Bloomberg. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T16:59
2021-10-09T16:59
2021-10-09T16:59
в мире
европа
великобритания
владимир путин
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия пока еще не смогла помочь Великобритании и Европе решить проблемы с поставками природного газа, пишет Bloomberg.По мнению автора статьи, в последние несколько месяцев Москва действительно получила возможность укрепить свой статус великой державы.Европейские политики, как отметил обозреватель, прекрасно понимают, что в ближайшее время ситуация на газовом рынке вероятнее всего ухудшится. И европейцам останется только уповать на не по сезону мягкую зиму."Это ставит Путина в один ряд с матушкой-природой", — иронизирует журналист. При этом, по его мнению, российского лидера нельзя называть изначальным виновником кризиса.Автор призывает рассматривать текущее обострение не как единичное событие, а как "окно в будущее", где ситуация с обеспечением энергоресурсами будет носить непредсказуемый характер.На днях президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" должен полностью выполнять обязательства по транзиту газа через Украину, чтобы не ставить ее в трудное положение и не подрывать доверие к самому себе как надежному поставщику.
https://ria.ru/20211008/gaz-1753762241.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, великобритания, владимир путин
Геополитические боги благоволят Путину, пишет Bloomberg
Bloomberg: Россию нельзя винить в случившемся энергетическом кризисе Европы
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Россия пока еще не смогла помочь Великобритании
и Европе решить проблемы с поставками природного газа, пишет Bloomberg.
По мнению автора статьи, в последние несколько месяцев Москва действительно получила возможность укрепить свой статус великой державы.
"Геополитические боги несут Путину манну небесную", — заявил он, добавив, что в краткосрочной перспективе этот энергетический кризис возможно предотвратить только с помощью увеличения экспорта российского газа.
Европейские политики, как отметил обозреватель, прекрасно понимают, что в ближайшее время ситуация на газовом рынке вероятнее всего ухудшится. И европейцам останется только уповать на не по сезону мягкую зиму.
"Это ставит Путина в один ряд с матушкой-природой", — иронизирует журналист. При этом, по его мнению, российского лидера нельзя называть изначальным виновником кризиса.
Автор призывает рассматривать текущее обострение не как единичное событие, а как "окно в будущее", где ситуация с обеспечением энергоресурсами будет носить непредсказуемый характер.
На днях президент России Владимир Путин
заявил, что "Газпром
" должен полностью выполнять обязательства по транзиту газа через Украину
, чтобы не ставить ее в трудное положение и не подрывать доверие к самому себе как надежному поставщику.