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Экс-премьер Франции объявил о создании своей политической партии
Экс-премьер Франции объявил о создании своей политической партии - РИА Новости, 09.10.2021
Экс-премьер Франции объявил о создании своей политической партии
Бывший премьер-министр Франции и действующий мэр Гавра Эдуар Филипп в субботу объявил о создании своей партии под названием "Горизонты", при этом он пообещал... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T16:23
2021-10-09T16:23
в мире
франция
эдуар филипп
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ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции и действующий мэр Гавра Эдуар Филипп в субботу объявил о создании своей партии под названием "Горизонты", при этом он пообещал поддержать на предстоящих президентских выборах действующего лидера Эммануэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV."Партия, которую мы создаём, носит название "Горизонты". Почему "Горизонты"? Потому что чтобы преуспеть, надо видеть далеко", - сказал Филипп, выступая в Гавре. Его слова приводит телеканал.Экс-премьер Франции указал на необходимость подготовки стратегии страны до 2050 года.Также он заявил о поддержке на предстоящих в апреле выборах президента Франции Макрона, который пока официально не объявил о своём намерении идти на второй президентский срок.В ходе своей речи Филипп пояснил, что с помощью политической партии он хотел бы построить "основу стабильности, на которой президент республики сможет продолжать действовать и в ближайшие годы".Во время выступления Филиппа в Гавре присутствовали многочисленные парламентарии, в числе которых руководитель парламентской фракции президентской партии "Вперёд, Республика" Кристоф Кастанер.Филипп занимал кресло премьера Франции с 2017 по 2020 год.
https://ria.ru/20211008/oon-1753622542.html
https://ria.ru/20200703/1573840288.html
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в мире, франция, эдуар филипп
16:23 09.10.2021
 
Экс-премьер Франции объявил о создании своей политической партии

Экс-премьер Франции Филипп объявил о создании своей политической партии "Горизонты"

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЭдуард Филипп назначен новым премьер-министром Франции
Эдуард Филипп назначен новым премьер-министром Франции - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции и действующий мэр Гавра Эдуар Филипп в субботу объявил о создании своей партии под названием "Горизонты", при этом он пообещал поддержать на предстоящих президентских выборах действующего лидера Эммануэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV.
"Партия, которую мы создаём, носит название "Горизонты". Почему "Горизонты"? Потому что чтобы преуспеть, надо видеть далеко", - сказал Филипп, выступая в Гавре. Его слова приводит телеканал.
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Экс-премьер Франции указал на необходимость подготовки стратегии страны до 2050 года.
Также он заявил о поддержке на предстоящих в апреле выборах президента Франции Макрона, который пока официально не объявил о своём намерении идти на второй президентский срок.
В ходе своей речи Филипп пояснил, что с помощью политической партии он хотел бы построить "основу стабильности, на которой президент республики сможет продолжать действовать и в ближайшие годы".
Мэр города Гавр Эдуар Филипп, Франция - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
3 июля 2020, 12:14
Биография Эдуара Филиппа
Во время выступления Филиппа в Гавре присутствовали многочисленные парламентарии, в числе которых руководитель парламентской фракции президентской партии "Вперёд, Республика" Кристоф Кастанер.
Филипп занимал кресло премьера Франции с 2017 по 2020 год.
 
В миреФранцияЭдуар Филипп
 
 
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