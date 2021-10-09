https://ria.ru/20211009/evrovidenie-1753703034.html

Карта Евровидения: где проходил конкурс до Турина

Карта Евровидения: где проходил конкурс до Турина - РИА Новости, 09.10.2021

Карта Евровидения: где проходил конкурс до Турина

Евровидение–2022 состоится в Турине. Итальянские организаторы и Европейский вещательный союз (EBU) наконец-то сделали выбор. Третий год подряд самый масштабный... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T08:00

2021-10-09T08:00

2021-10-09T08:52

шоубиз

турин

евровидение

ebu

эдинбург (город)

азербайджан

дима билан (виктор белан)

валентина матвиенко

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Евровидение–2022 состоится в Турине. Итальянские организаторы и Европейский вещательный союз (EBU) наконец-то сделали выбор. Третий год подряд самый масштабный песенный конкурс планеты пройдет не в столице. Официально никакого правила относительно города нет – есть только требования EBU к площадке, гостиницам и инфраструктуре.С 1956 года провели 65 конкурсов, из них 41 прошел в столицах стран-организаторов и 24 – в региональных городах. Некоторые принимали Евровидение дважды, трижды и даже пять раз. В каких городах проходили шоу – в материале РИА Новости. 1950-е: заря ЕвровиденияПервые конкурсы проводили на площадках с небольшим числом зрителей. Чаще всего — в концертных залах, ведь звук был полностью живым – играл оркестр – поэтому нужна была хорошая акустика. Первый конкурс прошел в 1956 году в Лугано (Швейцария). Хотя его триумфатором стала песня принимающей страны, следующий смотр решили провести в ФРГ, во Франкфурте-на-Майне. Далее уже действовало необязательное правило, когда государство-победитель принимало у себя конкурс следующего года. Почему необязательное? Формально ни одно государство нельзя обязать проводить что бы то ни было на своей территории, поэтому EBU предоставляет исключительное право стране-победителю определить, будет ли она принимать конкурс на следующий год. Некоторые отказывались. Евровидение в 1958 и в 1959 годах прошло в Хилверсюме (Нидерланды) и Каннах (Франция) соответственно. 1960-е: конкурс начал проходить в столицахВ 1960 году Евровидение состоялось в Великобритании. Соединенное королевство стало своеобразным рекордсменом — проводило конкурс чаще других государств после отказов других стран. Так случилось и в 1960-м, Нидерланды не смогли организовать шоу у себя – на выручку пришла Великобритания. В Лондоне в общей сложности прошли четыре смотра. В 1961-м вновь Канны (Франция), далее Люксембург, снова Лондон (после отказа Франции) и Копенгаген (Дания). В 1965 году конкурс проходил в Италии, но местом проведения стал не Рим, а Неаполь.В 1966 году — снова Люксембург, далее Вена (Австрия), опять Лондон (но на этот раз на правах победителя). Последний конкурс десятилетия состоялся в Мадриде (Испания). 1970-е: жеребьевка и новое правило В 1969 году исполнители из Испании, Великобритании, Нидерландов и Франции набрали одинаковое количество голосов. Это стало прецедентом, после которого EBU ввело новое правило – победителем становится та страна, которой дали больше высших оценок – 12 баллов, далее 10, 8 и так далее. Но тогда все четыре государства оказались первыми, и нужно было определить, куда отправится конкурс. Все страны хотели принять его у себя. Решили провести жеребьевку – и право организации получили Нидерланды. Концерт 1970 года прошел в Амстердаме. Далее был Дублин (Ирландия). Столица страны – рекордсмен конкурса, именно здесь он проходил чаще всего за всю историю шоу – пять раз. В 1972 году Великобритания вновь принимала смотр после отказала Монако, на этот раз он прошел в Эдинбурге.А в 1973 году вернулся в Люксембург.Затем — снова Великобритания: Брайтон проводил конкурс после очередного отказа страны – Люксембурга после второй победы подряд. Евровидение–1975 после победы ABBA провел Стокгольм (Швеция), в 1976 году Европа смотрела прямую трансляцию из Гааги (Нидерланды).В 1977 году после победы Великобритании конкурс в четвертый и последний раз прошел в Лондоне. Но ровно через сорок лет – в 2007 году – в этом городе проходило танцевальное Евровидение. В 1978 конкурс состоялся в Париже (Франция), а в 1979-м музыкальный форум первый раз прошел за пределами Европы – в Иерусалиме (Израиль). 1980-е: конкурс становится масштабнееУже в 70-х Евровидение набрало большую популярность, и в 80-е у стран была задача выбирать крупные площадки для проведения конкурса. Хотя до стадионного масштаба было еще далеко. Израиль отказался проводить шоу 1980 года после второй победы подряд. Но на выручку пришла не Великобритания, а Нидерланды. Евровидение состоялось в Гааге. В 1981 году шоу второй раз прошло в Дублине. В 1982-м — в Харрогите (Великобритания), затем — в Мюнхене (Германия), после опять в Люксембурге. В 1985-м году Евровидение состоялось в Гетеборге (Швеция), потом был Берген (Норвегия). В Брюсселе Евровидение состоялось в 1987 году. Телевидение СССР показало фрагменты конкурса в выпуске передачи "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады". После распада Союза появились слухи, что у ЦК партии была идея принять участие в этом конкурсе. В Бельгию должен был отправиться Валерий Леонтьев. Но в итоге советские граждане не увидели прямую трансляцию из Брюсселя, а певец не представлял страну. А слухи пока не нашли точного подтверждения. В 1988 году снова был Дублин. В 1989-ом благодаря Селин Дион конкурс во второй (и последний раз) принимала Швейцария – 80-е конкурса песни завершились в Лозанне. 1990-е: Дублин побил рекорд ЕвровиденияНовое десятилетие в истории Евровидения началось в социалистической Югославии, в Загребе (нынешней столице Хорватии). В 1991 году конкурс прошел в Риме (Италия). В этом году второй раз в истории Евровидения две страны набрали равное количество баллов. Тогда впервые применили правило высших оценок. Большинство получила Швеция, и конкурс 1992 года состоялся в Мальме. Далее три года подряд смотр принимала Ирландия после своих побед. В 1993 году был Милстрит, затем, дважды, но не в последний раз — Дублин. Кстати, в 1994 году именно в этом городе дебютировала Россия. В 1996 году конкурс первый раз состоялся в Осло (Норвегия). В 1997 году в пятый раз – в Дублине, ирландская столица установила рекорд по числу прошедших шоу, который до сих пор не побит.Ирландии принадлежат и два других крупных достижения – страна выигрывала Евровидение восемь раз, а Джонни Логан – дважды триумфатор смотра. В 1998 году в последний раз в истории конкурса до 2021 года музыкальную площадку организовала Великобритания – в городе Бирмингем. В 1999 году конкурс второй раз прошел за пределами Европы. В Иерусалим Евровидение привезла Дана International. В этом же году отменили оркестр, до сих пор участники поют под инструментальную фонограмму (так называемый минус). Нулевые: новая эпоха в истории конкурса и триумф Восточной ЕвропыВ 2000 году Евровидение впервые прошло на стадионе с применением новейших телевизионных технологий. По сей день смотр сохраняет за собой звание самого передового ТВ-шоу в мире. "Глобен-Арена" в Стокгольме (Швеция) в первый раз приняла конкурс. Далее был во второй раз Копенгаген (Дания). С конкурса 2002 года началась эпоха Восточной Европы. Победила Эстония, а смотр отправился в Таллинн. Власти прибалтийской страны решили построить новый большой концертный зал специально для Евровидения. Пальму первенства взяла певица из Латвии, и смотр переместился в Ригу. В 2004 году Евровидение принимал Стамбул (Турция). На этот раз конкурс расширился до полуфинала и финала, а значит больше стран стали претендовать на право провести самое масштабное событие континента у себя. Выиграла Украина. В 2005 году Киев впервые принимал у себя Евровидение и передал это право Афинам (Греция). В 2006 году выиграла Финляндия, а конкурс отправился в Хельсинки.В 2008 году смотр расширили до двух полуфиналов и финала, он состоялся в Белграде (Сербия), а право провести Евровидение следующего года получила Россия после победы Димы Билана. Официально два города претендовали на организацию конкурса: Москва и Санкт-Петербург. Но на тот момент только столица располагала достаточным количеством гостиниц. Хотя губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко предлагала пришвартовать корабли и временно использовать их для размещения гостей конкурса, все же Евровидение–2009 состоялось в московском "Олимпийском". Новое десятилетие – новые точки на картеВ 2010 году конкурс второй раз принимал Осло (Норвегия) и передал эстафетную палочку немецкому Дюссельдорфу.В 2012 году Азербайджан специально для смотра построил "Кристалл-холл" в Баку на берегу Каспийского моря. В 2013 году второй раз Евровидение проходило в шведском Мальме. А далее отправилось в третий раз в Копенгаген. Кончита Вурст привезла конкурс в Австрию. Вена в 2015 году устраивала шоу во второй раз. Власти столицы предлагали провести концерт на площади, но по стандартам EBU должна быть закрытая арена. В 2016 году вновь была Швеция, и второй раз "Глобен-арена" в Стокгольме. В 2017-м второй раз смотр принимал Киев (Украина). В 2017 году Евровидение отправилось в самую западную столицу Европы – португальский Лиссабон. После победы Израиль изначально решил провести конкурс в третий раз в Иерусалиме, но после долгих переговоров все же площадку организовали в Тель-Авиве. Причина – политический конфликт между Израилем и Палестиной за право называть Иерусалим своей столицей. 2020-е годы: пандемия, Роттердам и ТуринВ 2020 году вспыхнула пандемия коронавируса и все массовые мероприятия по всему миру отменили, границы между государствами закрыли. Конкурс должен был принимать Роттердам (Нидерланды), но смотр не состоялся. После переговоров EBU и властей города мэрия согласилась выделить дополнительные средства на организацию шоу в 2021 году. И Евровидение все же состоялось в Роттердаме. Право на организацию форума в 2022 году получила Италия. Национальный вещатель и EBU долго не могли определиться с городом проведения конкурса. И вот, наконец, 8 октября объявили: Евровидение пройдет в Турине.

https://ria.ru/20211008/evrovidenie-1753634486.html

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турин, евровидение, ebu, эдинбург (город), азербайджан, дима билан (виктор белан), валентина матвиенко, abba, берген, кончита вурст, туризм