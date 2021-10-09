https://ria.ru/20211009/enisey-1753813995.html

В Красноярске в притоке Енисея обнаружили масляные пятна

В Красноярске в притоке Енисея обнаружили масляные пятна - РИА Новости, 09.10.2021

В Красноярске в притоке Енисея обнаружили масляные пятна

Прокуратура выясняет происхождение масляных пятен на речке Теплой (приток Енисея) в Красноярске недалеко от ТЭЦ-1, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T15:38

2021-10-09T15:38

2021-10-09T15:38

происшествия

красноярск

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

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КРАСНОЯРСК, 9 окт - РИА Новости. Прокуратура выясняет происхождение масляных пятен на речке Теплой (приток Енисея) в Красноярске недалеко от ТЭЦ-1, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства."Прокуратура края организовала проверку по сообщению СМИ о появлении масляных пятен на воде в месте расположения выпусков стоков АО "Красноярская ТЭЦ-1". С целью установления обстоятельств произошедшего на место выехали сотрудники Красноярской природоохранной прокуратуры... привлечены специалисты Росприроднадзора и минэкологии края", - говорится в сообщении.По требованию прокурора отобраны пробы воды для установления превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ. Сотрудники ТЭЦ-1 работают на ликвидации последствий "выхода" масляных пятен с территории предприятия, что позволило предотвратить загрязнение реки Енисей. Ситуация находится на личном контроле прокурора края.

красноярск

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия