https://ria.ru/20211009/chekhiya-1753834258.html

Эксперт объяснил, почему оппозиционная коалиция выиграла выборы в Чехии

Эксперт объяснил, почему оппозиционная коалиция выиграла выборы в Чехии - РИА Новости, 09.10.2021

Эксперт объяснил, почему оппозиционная коалиция выиграла выборы в Чехии

Жители городов решили исход парламентских выборов в Чехии в пользу либералов, заявил РИА Новости экс-глава полиции, а ныне председатель Ассоциации независимых... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T20:29

2021-10-09T20:29

2021-10-09T20:29

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парламент чехии

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ПРАГА, 9 окт – РИА Новости. Жители городов решили исход парламентских выборов в Чехии в пользу либералов, заявил РИА Новости экс-глава полиции, а ныне председатель Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотный.В пятницу и субботу в Чехии состоялись выборы в парламент. После подсчета результатов голосования на 99,9% избирательных участков вперед вышла коалиция "Вместе", объединяющая три оппозиционные либеральные партии и движения, у нее 27,6%. Второе место занимает поначалу лидировавшее с перевесом в 7% правящее центристское движение ANO (27,2%). На третьем месте – еще одна коалиция либералов, объединяющая Пиратскую партию и движение "Старосты и независимые", у них 15,4%.В состав парламента попало также евроскептическое движение "Свобода и прямая демократия", набравшее 9,6%."Парламентские выборы наглядно подтвердили разложение политических сил в республике. Сторонники премьера Бабиша и его движения ANO проживают, в основном, в небольших населенных пунктах, большинство среди них составляют пенсионеры и бюджетники. Не случайно кабмин Бабиша в последние месяцы повысил пенсии и оклады для них. Но жители городов, преимущественно, молодежь, студенты, активные предприниматели, перевернули поначалу складывавшуюся в пользу Бабиша ситуацию на выборах, их голоса принесли победу либеральным коалициям", - сказал Новотный.Программы обеих либеральных коалиций, по словам эксперта, во многом схожи, их лидеры уже в субботу выразили готовность немедленно приступить к переговорам о составлении нового правительства. Как заявил кандидат в премьеры от коалиции "Вместе" Петр Фиала, "республика должна избавиться от популистов и евроскоптиков и вернуться к демократическому развитию"."Я не сомневаюсь в том, что либералы в состоянии быстро договориться об объединении своих сил. Однако президент Милош Земан ранее заявил, что после выборов поручит формирование нового правительства лидеру сильнейшей партии или движения, но никак не лидеру коалиции из нескольких партий и движений, даже в случае ее победы. То есть, получается, что президент снова намерен сделать ставку на нынешнего премьера Бабиша", - сказал Новотный."Однако все карты может спутать нынешняя болезнь Земана, который отменил свою рабочую программу на ближайшее время. Как без него пойдет процесс послевыборных переговоров – представить весьма непросто", - добавил Новотный.

https://ria.ru/20211008/chekhiya-1753296356.html

https://ria.ru/20211005/babish-1753091432.html

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в мире, чехия, парламент чехии