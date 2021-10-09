https://ria.ru/20211009/bieber-1753693563.html
Дайан Китон снялась в новом клипе Джастина Бибера
Дайан Китон снялась в новом клипе Джастина Бибера - РИА Новости, 09.10.2021
Дайан Китон снялась в новом клипе Джастина Бибера
Дайан Китон снялась в клипе Джастина Бибера на песню "Ghost", сообщает NME. Ролик опубликован на YouTube канале певца. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T02:09
2021-10-09T02:09
2021-10-09T02:09
культура
джастин бибер
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Дайан Китон снялась в клипе Джастина Бибера на песню "Ghost", сообщает NME. Ролик опубликован на YouTube канале певца. Актриса сыграла бабушку персонажа поп-звезды. Видео начинается с кадров воспоминаний о семейных праздниках, далее показаны похороны — скончался муж героини Китон. Она тяжело переживает его смерть и спустя два года никак не может прийти в себя. Ее внук решает помочь ей. Он покупает бабушке новый наряд, отправляется с ней в клуб и организовывает свидание с другим мужчиной. "Мне это снится? Работать с Джастином и его потрясающей командой — большая честь", — пишет в личном микроблоге Китон. В 2015 году Дайан Китон призналась на шоу Эллен Дедженерес, что она фанатка Джастина Бибера, и он вышел поприветствовать ее в студию. Песня "Ghost" вошла в новый альбом Бибера "Justice". Релиз пластинки состоялся в марте. Широкой аудитории Дайан Китон известна как Кей Адамс из трилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец". Также она много снималась у Вуди Аллена и получила премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за роль в его картине "Энни Холл".
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джастин бибер, новости культуры, музыка
Дайан Китон снялась в новом клипе Джастина Бибера
Дайан Китон снялась в клипе Джастина Бибера на песню "Ghost".
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Дайан Китон снялась в клипе Джастина Бибера на песню "Ghost", сообщает
NME. Ролик опубликован на YouTube канале певца.
Актриса сыграла бабушку персонажа поп-звезды. Видео начинается с кадров воспоминаний о семейных праздниках, далее показаны похороны — скончался муж героини Китон. Она тяжело переживает его смерть и спустя два года никак не может прийти в себя. Ее внук решает помочь ей. Он покупает бабушке новый наряд, отправляется с ней в клуб и организовывает свидание с другим мужчиной.
"Мне это снится? Работать с Джастином и его потрясающей командой — большая честь", — пишет
в личном микроблоге Китон.
В 2015 году Дайан Китон призналась на шоу Эллен Дедженерес, что она фанатка Джастина Бибера, и он вышел поприветствовать ее в студию.
Песня "Ghost" вошла в новый альбом Бибера "Justice". Релиз пластинки состоялся в марте.
Широкой аудитории Дайан Китон известна как Кей Адамс из трилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец". Также она много снималась у Вуди Аллена и получила премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за роль в его картине "Энни Холл".