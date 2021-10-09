https://ria.ru/20211009/bieber-1753693563.html

Дайан Китон снялась в новом клипе Джастина Бибера

Дайан Китон снялась в новом клипе Джастина Бибера - РИА Новости, 09.10.2021

Дайан Китон снялась в новом клипе Джастина Бибера

Дайан Китон снялась в клипе Джастина Бибера на песню "Ghost", сообщает NME. Ролик опубликован на YouTube канале певца. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T02:09

2021-10-09T02:09

2021-10-09T02:09

культура

джастин бибер

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Дайан Китон снялась в клипе Джастина Бибера на песню "Ghost", сообщает NME. Ролик опубликован на YouTube канале певца. Актриса сыграла бабушку персонажа поп-звезды. Видео начинается с кадров воспоминаний о семейных праздниках, далее показаны похороны — скончался муж героини Китон. Она тяжело переживает его смерть и спустя два года никак не может прийти в себя. Ее внук решает помочь ей. Он покупает бабушке новый наряд, отправляется с ней в клуб и организовывает свидание с другим мужчиной. "Мне это снится? Работать с Джастином и его потрясающей командой — большая честь", — пишет в личном микроблоге Китон. В 2015 году Дайан Китон призналась на шоу Эллен Дедженерес, что она фанатка Джастина Бибера, и он вышел поприветствовать ее в студию. Песня "Ghost" вошла в новый альбом Бибера "Justice". Релиз пластинки состоялся в марте. Широкой аудитории Дайан Китон известна как Кей Адамс из трилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец". Также она много снималась у Вуди Аллена и получила премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за роль в его картине "Энни Холл".

https://ria.ru/20210330/tatuirovka-1603336897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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джастин бибер, новости культуры, музыка