https://ria.ru/20211009/belgorod-1753803878.html

Детский сад открыли после капремонта в поселке Пролетарский под Белгородом

Детский сад открыли после капремонта в поселке Пролетарский под Белгородом - РИА Новости, 09.10.2021

Детский сад открыли после капремонта в поселке Пролетарский под Белгородом

Детский сад, на капитальный ремонт которого было потрачено свыше 10,5 миллиона рублей, открылся в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщает... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T13:06

2021-10-09T13:06

2021-10-09T13:13

белгородская область

общество

белгородская область

ракитянский район

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БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Детский сад, на капитальный ремонт которого было потрачено свыше 10,5 миллиона рублей, открылся в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщает облправительство."Дошкольное учреждение №8 в Ракитянском районе обновили в рамках инициативного бюджетирования. Из областного бюджета на реализацию проекта направили более 10 миллионов рублей, еще свыше 500 тысяч выделили из местного", - говорится в сообщении.Инициатором преобразований выступила член ТОС "Улица Мелиоративная" поселка Пролетарский, заведующая детским садом Ирина Абраменко. Был изменен внешний дизайн здания, внутренний интерьер игровых комнат, спален и раздевалок. Обстановка, как отмечают власти области, в стенах детского сада стала максимально комфортной и безопасной для детей, а интерьерное пространство соответствует всем требованиям СанПиНов. Кроме того, строители благоустроили прилегающую к зданию территорию, реконструировали детские площадки."Открытие нового детского сада – это очередной шаг в реализации социальной политики, ориентированной в первую очередь на улучшение качества жизни ракитянцев", – передает слова главы администрации Ракитянского района Анатолия Климова пресс-служба облправительства.Здание детского сада было построено в 1975 году для работников Передвижной механизированной колонны №7, с 1994 года по 2005 год в этих стенах находился реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, а с 2005 года – детский сад. Рассчитан он на 45 мест.

https://ria.ru/20210928/vodosnabzhenie-1752102761.html

https://ria.ru/20210927/miratorg-1752042362.html

белгородская область

ракитянский район

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общество, белгородская область, ракитянский район