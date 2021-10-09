https://ria.ru/20211009/babish-1753822850.html
Экзитполы зафиксировали лидерство правящей партии на выборах в Чехии
Экзитполы зафиксировали лидерство правящей партии на выборах в Чехии - РИА Новости, 09.10.2021
Экзитполы зафиксировали лидерство правящей партии на выборах в Чехии
Экзитпол, проведенный в субботу агентствами STEM/MARK и STEM для ТВ-канала CNN Prima News, показал победу с небольшим преимуществом над соперниками... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T17:40
2021-10-09T17:40
2021-10-09T17:40
в мире
чехия
андрей бабиш
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ПРАГА, 9 окт – РИА Новости. Экзитпол, проведенный в субботу агентствами STEM/MARK и STEM для ТВ-канала CNN Prima News, показал победу с небольшим преимуществом над соперниками центристского движения ANO премьера Чехии Андрея Бабиша, оно получило 27,75% голосов, а коалиция из трех либеральных партий "Вместе" - 26,44%."Движение ANO побеждает на выборах с результатом 27,75% голосов, на втором месте – коалиция "Вместе" с 26,44%", - говорится в сообщении агентств.Еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", должна получить 15,01% голосов, евроскептическое движение "Свобода и прямая демократия" - 10,01%.Остальные партии и движения не сумели преодолеть 5-процентный барьер, необходимый для попадания в состав парламента.
https://ria.ru/20211008/chekhiya-1753296356.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, андрей бабиш
Экзитполы зафиксировали лидерство правящей партии на выборах в Чехии
Экзитпол подтвердил победу движения премьера Бабиша на выборах в парламент Чехии