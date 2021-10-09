https://ria.ru/20211009/avtokredit-1753795250.html
Эксперт дал совет, как взять автокредит без ущерба для кошелька
Эксперт дал совет, как взять автокредит без ущерба для кошелька - РИА Новости, 09.10.2021
Эксперт дал совет, как взять автокредит без ущерба для кошелька
Оформляя кредит на покупку автомобиля, в первую очередь нужно правильно рассчитать долговую нагрузку, рассказал РИА Новости директор департамента розничных... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T11:28
2021-10-09T11:28
2021-10-09T11:28
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авто
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Оформляя кредит на покупку автомобиля, в первую очередь нужно правильно рассчитать долговую нагрузку, рассказал РИА Новости директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников."Так, стоимость авто не должна превышать годового семейного бюджета - суммарный заработок семьи за год, при этом сумма платежа по кредитам не должна превышать 50% суммы гарантированного ежемесячного дохода. В этом случае покупка не ударит по семейному бюджету", - посоветовал эксперт.По его словам, ситуация с автокредитами соответствует в целом рынку розничного кредитования.Рост цен на автомобили и ставок, безусловно, сделал менее привлекательными условия покупки автомобиля в кредит, отметил Шорников. По его оценке, платеж по кредиту сейчас будет минимум на 20-30% выше, чем при покупке год назад."При этом ожидать улучшения доступности продукта в ближайшее время не стоит. Поэтому, если есть потребность в покупке авто, то откладывать ее нет смысла", - считает эксперт.По последним данным ЦБ РФ, в августе этого года российские банки нарастили портфель автокредитов почти до 1,2 триллиона рублей. Это на 2,4% больше аналогичного показателя за июль.
https://ria.ru/20210723/avtomobil-1742454962.html
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центральный банк рф (цб рф), авто, банк зенит, россия
Эксперт дал совет, как взять автокредит без ущерба для кошелька
Эксперт Шорников рассказал, как взять автокредит без ущерба для кошелька
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Оформляя кредит на покупку автомобиля, в первую очередь нужно правильно рассчитать долговую нагрузку, рассказал РИА Новости директор департамента розничных рисков банка "Зенит"
Александр Шорников.
"Так, стоимость авто не должна превышать годового семейного бюджета - суммарный заработок семьи за год, при этом сумма платежа по кредитам не должна превышать 50% суммы гарантированного ежемесячного дохода. В этом случае покупка не ударит по семейному бюджету", - посоветовал эксперт.
По его словам, ситуация с автокредитами соответствует в целом рынку розничного кредитования.
Рост цен на автомобили и ставок, безусловно, сделал менее привлекательными условия покупки автомобиля в кредит, отметил Шорников. По его оценке, платеж по кредиту сейчас будет минимум на 20-30% выше, чем при покупке год назад.
"При этом ожидать улучшения доступности продукта в ближайшее время не стоит. Поэтому, если есть потребность в покупке авто, то откладывать ее нет смысла", - считает эксперт.
По последним данным ЦБ
РФ, в августе этого года российские банки нарастили портфель автокредитов почти до 1,2 триллиона рублей. Это на 2,4% больше аналогичного показателя за июль.