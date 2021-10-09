https://ria.ru/20211009/avstriya-1753728101.html

Хотел диалога с Москвой. Влиятельному политику в Европе грозит отставка

Хотел диалога с Москвой. Влиятельному политику в Европе грозит отставка - РИА Новости, 09.10.2021

Хотел диалога с Москвой. Влиятельному политику в Европе грозит отставка

Канцлера Австрии Себастьяна Курца заподозрили в коррупции. Прокуратура сомневается, что он честно победил на выборах, — Австрийская народная партия под его... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T08:00

2021-10-09T08:00

2021-10-09T08:03

в мире

италия

австрия

франция

ангела меркель

александр рар

евросоюз

австрийская народная партия

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Канцлера Австрии Себастьяна Курца заподозрили в коррупции. Прокуратура сомневается, что он честно победил на выборах, — Австрийская народная партия под его руководством могла подкупать СМИ и накручивать рейтинги перед голосованием в парламент. Кому помешал самый молодой и амбициозный политик Европы и приведет ли коррупционный скандал к его отставке, разбиралось РИА Новости. Подозрительно популярныйВ штаб-квартиру Австрийской народной партии (АНП) нагрянули с обыском. Следователей интересовали документы или цифровые носители, подтверждающие подозрения в отношении Курца. Он якобы давал взятки журналистам за хвалебные публикации об АНП.Канцлера упрекают и в манипуляции общественным мнением. По версии следствия, социологи за деньги "рисовали" нужный его партии рейтинг. Причем взяточничество процветало как на выборах 2017-го, так и на досрочном голосовании в 2019-м."Серые схемы создавали за счет средств Министерства финансов ради партийных интересов. Это прямое нарушение закона", — разъяснили в прокуратуре.Кто слил информацию и какие издания получали взятки от Курца, неизвестно. Но австрийские журналисты предположили: речь о бульварной газете Osterreich. Тираж у нее полумиллионный, она входит в тройку самых влиятельных таблоидов и часто хвалит власть. Издание опровергло причастность к делу.Сторонники Курца упрекнули "левых" в ложном доносе. Сам канцлер заявил, что невиновен: "Вот увидите, все это надуманно".Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал скандал "из ряда вон выходящим событием".Вундеркинд из ВеныСебастьян Курц — самый молодой канцлер в истории Австрии. Пост министра иностранных дел он занял в 27 — "политический вундеркинд". Журналисты обсуждали его элегантные костюмы, пестрые носки и то, как он вальсирует на Венском балу с подругой Сюзанной. Она, кстати, тоже заметная фигура: много лет работает на высоких должностях в Министерстве финансов.Каждый раз после переговоров Курца с высокопоставленными чиновниками в таблоидах появлялось его фото крупным планом. На них раскрасневшийся глава МИД смущенно потирал ладони и иногда переминался с ноги на ногу. Но скромность не мешала ему отстаивать точку зрения и уверенно оппонировать политическим лидерам.Профессионализм австрийца подметил и Сергей Лавров. После первых переговоров в Москве в 2015-м Курц отправился на Могилу Неизвестного Солдата, чтобы возложить венок. Отношения России и Европы тогда резко обострились из-за событий на Украине, но канцлер наперекор всем выступил за диалог с Москвой.Через три года он повторил эту мысль на встрече с Владимиром Путиным. Тогда Курц гостил в российской столице уже в статусе австрийского канцлера. Ему был 31 год. Он поддержал строительство трубопровода "Северный поток — 2", признал ключевое значение России в решении сирийского кризиса. Еще одной темой разговора стало расширение российско-австрийских экономических связей. На фоне вводимых антироссийских санкций своеволие Курца удивило Запад."Восточный канцлер"Правые взгляды канцлера больше всего раздражали Ангелу Меркель. Пока "железная фрау" призывала Евросоюз открыть границы для ближневосточных беженцев, ее австрийский визави хотел ужесточить миграционное законодательство. Курц требовал ограничить социальные выплаты тем мигрантам, кто давно въехал в Европу, но живет на иждивении.Брюссель призывал австрийца к толерантности, но тот гнул свою линию. В разгар миграционного кризиса Курц ужесточил контроль на границе с Италией и сам же признал — это нарушение "шенгенского принципа" свободы перемещения."Односторонние действия Австрии неизбежны, пока ЕС не найдет способ и деньги для контроля внешних границ", — объяснил он еврокомиссарам.Курц критиковал и поведение мусульман, которые отказываются учить европейские языки, носить светскую одежду и интегрироваться в культуру. Он запретил финансировать австрийские мечети из-за рубежа. Усилил контроль за исламскими школами и детскими садами.Не разделяет политик и взгляды на единство общеевропейских ценностей. Он поддерживал позицию Польши и Венгрии, выступающих за приоритет национального законодательства над общеевропейским. Курца даже прозвали "восточным канцлером".Обвинения в национализме и чрезмерном консерватизме не влияют на его поддержку внутри Австрии. Он остается самым популярным политиком страны. Жителям нравится, что канцлер прямо высказывает несогласие с ЕС по многим вопросам.Коалиция за коалициейСкандалы в жизни Курца тоже не редкость. Самый громкий разгорелся два года назад и едва не завершился крахом его политической карьеры. Подвел партнер по правящей коалиции — вице-канцлер и лидер ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе.Журналисты распространили видео, где политик якобы ведет тайные переговоры с "племянницей русского олигарха". Штрахе просит девушку подключить богатых родственников и помочь его партии пройти в парламент. Скандал получил название "Ибица-гейт" — на этом испанском острове в Средиземном море и состоялась встреча с незнакомкой. Многие называли шумиху "русским скандалом".Позже выяснилось, что девушка — боснийская студентка, изучавшая русский. В России у нее нет родственников. Но это не помогло, и правящая коалиция распалась. Штрахе ушел в отставку. Курц был уверен: Австрийская народная партия под его руководством победит на досрочных выборах 2019-го, а он вернет себе должность канцлера.Так и случилось. Только на этот раз он создал коалицию с "зелеными". Этот союз многим показался странным. Экологическую повестку продвигают, как правило, сторонники либеральных идей. Курц же, наоборот, прослыл консерватором. Но это не мешало АНП и "зеленым" ладить.Весной Курца неожиданно вызвали в прокуратуру — заподозрили в даче ложных показаний по "Ибица-гейту". Якобы канцлер знал о коррупционных схемах партнера по коалиции Штрахе в 2017-м.СМИ выяснили, что жалобу следствию направила оппозиционная партия "Новая Австрия и Либеральный форум". Глава правительства отверг обвинения. Не прошло и полгода, и вот — обыски в офисе Курца. Теперь самого канцлера подозревают в коррупции.Удар по консерваторам"Курц — популярный политик во всем ЕС. Его правые антимигрантские взгляды многим симпатичны, но они и опасны. Сейчас канцлер в коалиции с "зелеными", однако он не либерал. Брюссель опасается, что рано или поздно правоцентристская повестка в Австрии победит и захватит Европу. А Курц — ее проводник. Потому коррупционный скандал вокруг канцлера выгоден тем, кто пытается выбить "правых". Очевидно, что это сторонники либеральных трансатлантических элит", — рассуждает немецкий политолог Александр Рар.Он не верит, что Курц замешан в коррупции. Но полагает, что оппоненты канцлера даже мелкую оплошность раскрутят как преступление: "Замысел — добиться добровольной отставки и перехватить "правую" повестку".Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов отмечает, что "зеленые" уже высказали сомнения, следует ли оставаться в коалиции с АНП и продолжать работу с Курцем. Политолог согласен, что скандал вокруг канцлера — удар по консервативным силам в ЕС."Курца заподозрили в коррупции в период, когда Европу штормит. В Германии формируют коалиционное правительство, идет выбор канцлера. Франция конфликтует с США и Великобританией по поводу нового оборонного альянса AUKUS. Но и Австрия при Курце пока не тянет на роль объединяющего центра ЕС", — уверен Соколов.При этом ситуация не повлияет на российско-австрийские отношения, считает Рар. Он напоминает, что и в период холодной войны Вена служила мостом между Москвой и Западом. По мнению эксперта, любая власть в Австрии попытается сохранить диалог с Россией.

https://ria.ru/20210316/evrosoyuz-1601367375.html

https://ria.ru/20210827/refugees-1747397921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия, австрия, франция, ангела меркель, александр рар, евросоюз, австрийская народная партия, мгимо, сергей лавров, себастьян курц, северный поток — 2, россия