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В Армении заявили о ранении военного на границе с Азербайджаном
В Армении заявили о ранении военного на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 09.10.2021
В Армении заявили о ранении военного на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении сообщило в субботу о ранении военнослужащего на границе в результате обстрела с азербайджанской стороны. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T16:35
2021-10-09T16:35
в мире
армения
азербайджан
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ЕРЕВАН, 9 окт – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в субботу о ранении военнослужащего на границе в результате обстрела с азербайджанской стороны.Отмечается, что жизни раненого ничего не угрожает.В конце июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.
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в мире, армения, азербайджан
16:35 09.10.2021
 
В Армении заявили о ранении военного на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о ранении военного на границе с Азербайджаном

© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
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ЕРЕВАН, 9 окт – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в субботу о ранении военнослужащего на границе в результате обстрела с азербайджанской стороны.
"Девятого октября, примерно в 12.50 (11.50 мск) на ерасхском участке армяно-азербайджанской границы в Араратской области в результате обстрела со стороны подразделений ВС Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы, рядовой Мисак Хачатрян", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что жизни раненого ничего не угрожает.
В конце июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.
 
В миреАрменияАзербайджан
 
 
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