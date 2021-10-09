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В Армении заявили о ранении военного на границе с Азербайджаном

В Армении заявили о ранении военного на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 09.10.2021

В Армении заявили о ранении военного на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило в субботу о ранении военнослужащего на границе в результате обстрела с азербайджанской стороны. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T16:35

2021-10-09T16:35

2021-10-09T16:35

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ЕРЕВАН, 9 окт – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в субботу о ранении военнослужащего на границе в результате обстрела с азербайджанской стороны.Отмечается, что жизни раненого ничего не угрожает.В конце июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.

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в мире, армения, азербайджан