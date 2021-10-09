В Армении заявили о ранении военного на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило о ранении военного на границе с Азербайджаном
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
ЕРЕВАН, 9 окт – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в субботу о ранении военнослужащего на границе в результате обстрела с азербайджанской стороны.
"Девятого октября, примерно в 12.50 (11.50 мск) на ерасхском участке армяно-азербайджанской границы в Араратской области в результате обстрела со стороны подразделений ВС Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы, рядовой Мисак Хачатрян", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что жизни раненого ничего не угрожает.
В конце июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.