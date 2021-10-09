https://ria.ru/20211009/alko-1753775555.html

Россиянам рассказали, какая доза алкоголя на самом деле безопасна для здоровья

Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья - РИА Новости, 09.10.2021

Россиянам рассказали, какая доза алкоголя на самом деле безопасна для здоровья

Нет такого понятия, как безопасная доза алкоголя, однако есть условная "норма" для взрослых людей (20 граммов в день), при которой вред для организма будет не... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T03:15

2021-10-09T03:15

2021-10-09T11:42

общество

алкоголь

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

здоровье

россия

шамиль абдрашитов

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Нет такого понятия, как безопасная доза алкоголя, однако есть условная "норма" для взрослых людей (20 граммов в день), при которой вред для организма будет не слишком серьезным, рассказал агентству "Прайм" психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Шамиль Абдрашитов.Чаще всего людям трудно контролировать количество потребляемого спирта, поэтому лучше отказаться от алкоголя полностью, сконцентрировавшись на здоровом питании и увеличении физической активности, заключил эксперт.

https://ria.ru/20210911/alkogol-1749650485.html

россия

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2021

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общество, алкоголь, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье, россия, шамиль абдрашитов