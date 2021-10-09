Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211009/alko-1753775555.html
Россиянам рассказали, какая доза алкоголя на самом деле безопасна для здоровья
Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья - РИА Новости, 09.10.2021
Россиянам рассказали, какая доза алкоголя на самом деле безопасна для здоровья
Нет такого понятия, как безопасная доза алкоголя, однако есть условная "норма" для взрослых людей (20 граммов в день), при которой вред для организма будет не... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T03:15
2021-10-09T11:42
общество
алкоголь
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье
россия
шамиль абдрашитов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750032879_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_f9ad1b073d4cc83babf9717bc530326e.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Нет такого понятия, как безопасная доза алкоголя, однако есть условная "норма" для взрослых людей (20 граммов в день), при которой вред для организма будет не слишком серьезным, рассказал агентству "Прайм" психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Шамиль Абдрашитов.Чаще всего людям трудно контролировать количество потребляемого спирта, поэтому лучше отказаться от алкоголя полностью, сконцентрировавшись на здоровом питании и увеличении физической активности, заключил эксперт.
https://ria.ru/20210911/alkogol-1749650485.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750032879_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_414ff557fcd7efa651b077662999f894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, алкоголь, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье, россия, шамиль абдрашитов
03:15 09.10.2021 (обновлено: 11:42 09.10.2021)
 
Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья

Врач Абдрашитов: безопасной дозы алкоголья для здоровья не существует

© РИА Новости / Константин Михальчевский Алкоголь
 Алкоголь - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Нет такого понятия, как безопасная доза алкоголя, однако есть условная "норма" для взрослых людей (20 граммов в день), при которой вред для организма будет не слишком серьезным, рассказал агентству "Прайм" психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Шамиль Абдрашитов.

"По данным ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не существует. На этом можно было бы смело ставить жирную точку, но большинству людей понять и принять это очень сложно, так как алкоголь разрешен и доступен, а информации о его вреде слишком мало", — отметил врач.

Чаще всего людям трудно контролировать количество потребляемого спирта, поэтому лучше отказаться от алкоголя полностью, сконцентрировавшись на здоровом питании и увеличении физической активности, заключил эксперт.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 12:41
Более пяти процентов смертей в России сопряжено с алкоголем, заявил глава Минздрава
 
ОбществоАлкогольФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)ЗдоровьеРоссияШамиль Абдрашитов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:02ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе
12:58В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора
12:54Умер первый президент Ирана
12:46УЕФА высмеял Словакию после поражения от сборной России
12:43В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении
12:40Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми
12:37Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов
12:35В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ
12:23В Адлере обновят систему водоотведения
12:16В Красноярском крае загорелся склад
12:12В Самарской области три человека погибли в ДТП
12:10В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19
12:00Эксперты рассказали, как правильно утилизировать смартфон
12:00Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей
11:50В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки
11:48Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
11:48В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19
11:47В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом
11:46В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:43Минпросвещения разработало меморандум по воспитательной работе в школах
Лента новостейМолния