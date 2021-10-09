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Россиянам рассказали, какая доза алкоголя на самом деле безопасна для здоровья
Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья - РИА Новости, 09.10.2021
Россиянам рассказали, какая доза алкоголя на самом деле безопасна для здоровья
Нет такого понятия, как безопасная доза алкоголя, однако есть условная "норма" для взрослых людей (20 граммов в день), при которой вред для организма будет не... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T03:15
2021-10-09T03:15
2021-10-09T11:42
общество
алкоголь
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье
россия
шамиль абдрашитов
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Нет такого понятия, как безопасная доза алкоголя, однако есть условная "норма" для взрослых людей (20 граммов в день), при которой вред для организма будет не слишком серьезным, рассказал агентству "Прайм" психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Шамиль Абдрашитов.Чаще всего людям трудно контролировать количество потребляемого спирта, поэтому лучше отказаться от алкоголя полностью, сконцентрировавшись на здоровом питании и увеличении физической активности, заключил эксперт.
https://ria.ru/20210911/alkogol-1749650485.html
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общество, алкоголь, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье, россия, шамиль абдрашитов
03:15 09.10.2021 (обновлено: 11:42 09.10.2021)
Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
Врач Абдрашитов: безопасной дозы алкоголья для здоровья не существует