Талибан* обсудил с США открытие новой страницы в их отношениях
Талибан обсудил с США открытие новой страницы в отношениях между Кабулом и Вашингтоном
© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* у самолета авиакомпании Qatar Airways в аэропорту Кабула
© AP Photo / Bernat Armangue
ДОХА, 9 окт - РИА Новости. Делегация сформированного движением "Талибан"* (запрещено в РФ как террористическое) нового афганского правительства обсудила в Катаре с делегацией США открытие новой страницы в отношениях между Кабулом и Вашингтоном, призвав США не нарушать воздушное пространство страны и не вмешиваться в ее внутренние дела, сообщил в субботу журналистам министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Моттаки.
Эта встреча стала первой такого рода после прихода к власти талибов в Афганистане и формирования ими правительства, также визит в Катар стал первой зарубежной поездкой членов нового афганского правительства.
"Делегация правительства Афганистана обсудила с делегацией США в Катаре открытие новой страницы в отношениях, оказание гуманитарной помощи Афганистану и соблюдение заключенного в Дохе мирного соглашения", - сказал Моттаки.
Он отметил, что переговоры продолжатся до конца сегодняшнего дня и возобновятся в воскресенье.
По словам главы МИД, афганская делегация потребовала от американцев не нарушать воздушного пространства страны и не вмешиваться в его внутренние дела, а также разморозить зарубежные активы страны.
В свою очередь американская делегация пообещала предоставить Афганистану вакцины от коронавируса.
*Запрещенная в России организация
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