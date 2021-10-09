https://ria.ru/20211009/afganistan-1753815385.html

Талибан* обсудил с США открытие новой страницы в их отношениях

Талибан* обсудил с США открытие новой страницы в их отношениях - РИА Новости, 09.10.2021

Талибан* обсудил с США открытие новой страницы в их отношениях

Делегация сформированного движением "Талибан"* (запрещено в РФ как террористическое) нового афганского правительства обсудила в Катаре с делегацией США открытие РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T16:03

2021-10-09T16:03

2021-10-09T16:03

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ДОХА, 9 окт - РИА Новости. Делегация сформированного движением "Талибан"* (запрещено в РФ как террористическое) нового афганского правительства обсудила в Катаре с делегацией США открытие новой страницы в отношениях между Кабулом и Вашингтоном, призвав США не нарушать воздушное пространство страны и не вмешиваться в ее внутренние дела, сообщил в субботу журналистам министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Моттаки.Эта встреча стала первой такого рода после прихода к власти талибов в Афганистане и формирования ими правительства, также визит в Катар стал первой зарубежной поездкой членов нового афганского правительства."Делегация правительства Афганистана обсудила с делегацией США в Катаре открытие новой страницы в отношениях, оказание гуманитарной помощи Афганистану и соблюдение заключенного в Дохе мирного соглашения", - сказал Моттаки.Он отметил, что переговоры продолжатся до конца сегодняшнего дня и возобновятся в воскресенье.По словам главы МИД, афганская делегация потребовала от американцев не нарушать воздушного пространства страны и не вмешиваться в его внутренние дела, а также разморозить зарубежные активы страны.В свою очередь американская делегация пообещала предоставить Афганистану вакцины от коронавируса.*Запрещенная в России организация

https://ria.ru/20211005/nato-1753245640.html

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в мире, сша, талибан, катар, доха, амир хан, россия