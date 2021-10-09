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Талибан* обсудил с США открытие новой страницы в их отношениях
Талибан* обсудил с США открытие новой страницы в их отношениях - РИА Новости, 09.10.2021
Талибан* обсудил с США открытие новой страницы в их отношениях
Делегация сформированного движением "Талибан"* (запрещено в РФ как террористическое) нового афганского правительства обсудила в Катаре с делегацией США открытие РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T16:03
2021-10-09T16:03
в мире
сша
талибан
катар
доха
амир хан
россия
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ДОХА, 9 окт - РИА Новости. Делегация сформированного движением "Талибан"* (запрещено в РФ как террористическое) нового афганского правительства обсудила в Катаре с делегацией США открытие новой страницы в отношениях между Кабулом и Вашингтоном, призвав США не нарушать воздушное пространство страны и не вмешиваться в ее внутренние дела, сообщил в субботу журналистам министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Моттаки.Эта встреча стала первой такого рода после прихода к власти талибов в Афганистане и формирования ими правительства, также визит в Катар стал первой зарубежной поездкой членов нового афганского правительства."Делегация правительства Афганистана обсудила с делегацией США в Катаре открытие новой страницы в отношениях, оказание гуманитарной помощи Афганистану и соблюдение заключенного в Дохе мирного соглашения", - сказал Моттаки.Он отметил, что переговоры продолжатся до конца сегодняшнего дня и возобновятся в воскресенье.По словам главы МИД, афганская делегация потребовала от американцев не нарушать воздушного пространства страны и не вмешиваться в его внутренние дела, а также разморозить зарубежные активы страны.В свою очередь американская делегация пообещала предоставить Афганистану вакцины от коронавируса.*Запрещенная в России организация
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в мире, сша, талибан, катар, доха, амир хан, россия
16:03 09.10.2021
 
Талибан* обсудил с США открытие новой страницы в их отношениях

Талибан обсудил с США открытие новой страницы в отношениях между Кабулом и Вашингтоном

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* у самолета авиакомпании Qatar Airways в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* у самолета авиакомпании Qatar Airways в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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ДОХА, 9 окт - РИА Новости. Делегация сформированного движением "Талибан"* (запрещено в РФ как террористическое) нового афганского правительства обсудила в Катаре с делегацией США открытие новой страницы в отношениях между Кабулом и Вашингтоном, призвав США не нарушать воздушное пространство страны и не вмешиваться в ее внутренние дела, сообщил в субботу журналистам министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Моттаки.
Эта встреча стала первой такого рода после прихода к власти талибов в Афганистане и формирования ими правительства, также визит в Катар стал первой зарубежной поездкой членов нового афганского правительства.
"Делегация правительства Афганистана обсудила с делегацией США в Катаре открытие новой страницы в отношениях, оказание гуманитарной помощи Афганистану и соблюдение заключенного в Дохе мирного соглашения", - сказал Моттаки.
Он отметил, что переговоры продолжатся до конца сегодняшнего дня и возобновятся в воскресенье.
По словам главы МИД, афганская делегация потребовала от американцев не нарушать воздушного пространства страны и не вмешиваться в его внутренние дела, а также разморозить зарубежные активы страны.
В свою очередь американская делегация пообещала предоставить Афганистану вакцины от коронавируса.
*Запрещенная в России организация
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В миреСШАТалибанКатарДохаАмир ХанРоссия
 
 
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