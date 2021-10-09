https://ria.ru/20211009/afganistan-1753811201.html
Охранник рассказал о доказательствах бегства президента Гани с деньгами
Охранник рассказал о доказательствах бегства президента Гани с деньгами - РИА Новости, 09.10.2021
Охранник рассказал о доказательствах бегства президента Гани с деньгами
Начальник охраны экс-президента Афганистана Ашрафа Гани Пираз Ата Шарифи заявил, что у него есть записи с камер видеонаблюдения из президентского дворца,... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T14:57
2021-10-09T14:57
2021-10-09T14:57
захват власти в афганистане талибами
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афганистан
ашраф гани ахмадзай
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ЛОНДОН, 9 окт - РИА Новости. Начальник охраны экс-президента Афганистана Ашрафа Гани Пираз Ата Шарифи заявил, что у него есть записи с камер видеонаблюдения из президентского дворца, которые подтверждают, то Гани сбежал из страны с сотнями миллионов долларов, сообщает газета Daily Mail.Бывший начальник охраны пообещал поделиться доказательствами хищения средств, когда он будет в "безопасном месте." Отмечается, что экс-начальник охраны не успел эвакуироваться из Афганистана и скрывается от боевиков движения "Талибан"* в стране.По данным газеты со ссылкой на объявления о розыске, у бывшего начальника охраны при себе 300 единиц оружия, что он отрицает. За информацию о местонахождении Шарифи полагается награда в миллион афгани (примерно 11 тысяч долларов США).Согласно экс-начальнику охраны, он направил по электронной почте письма в министерство обороны Британии и члену британского парламента Джонни Мерсеру, с которым он якобы работал в афганском лагере. Шарифи также подал заявку на участие в британской программе переселения."Сотни людей говорили мне, что знают меня, и просили меня оказать им помощь, и я их ранее не встречал. Мы пытались направить их к людям, которые их знают, но, к сожалению, мы не смогли подтвердить их личность. Вполне возможно, он (Шарифи) - один из них, но он ошибается, потому что я никогда не служил за пределами Кабула", - отметил Мерсер в письме журналисту Daily Mail.Ранее телеканал 1TV сообщил, что Гани готовил свой побег за месяц, а к вывозу крупной суммы денег при его побеге власти и силовики готовились по меньшей мере за неделю.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20211003/poebg-1752839003.html
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в мире, афганистан, ашраф гани ахмадзай
Охранник рассказал о доказательствах бегства президента Гани с деньгами
Экс-глава охраны Гани пообещал предъявить доказательства его бегства с миллионами долларов
ЛОНДОН, 9 окт - РИА Новости.
Начальник охраны экс-президента Афганистана Ашрафа Гани Пираз Ата Шарифи заявил, что у него есть записи с камер видеонаблюдения из президентского дворца, которые подтверждают, то Гани сбежал из страны с сотнями миллионов долларов, сообщает газета Daily Mail
.
"У меня есть запись (с камер видеонаблюдения из дворца), которая демонстрирует, что человек из афганского ЦБ принес Гани много денег прежде, чем он уехал. Сотни миллионов, возможно, миллиардов долларов... Эти деньги предназначались для валютной биржи", - сказал газете Шарифи.
Бывший начальник охраны пообещал поделиться доказательствами хищения средств, когда он будет в "безопасном месте." Отмечается, что экс-начальник охраны не успел эвакуироваться из Афганистана и скрывается от боевиков движения "Талибан"* в стране.
По данным газеты со ссылкой на объявления о розыске, у бывшего начальника охраны при себе 300 единиц оружия, что он отрицает. За информацию о местонахождении Шарифи полагается награда в миллион афгани (примерно 11 тысяч долларов США).
Согласно экс-начальнику охраны, он направил по электронной почте письма в министерство обороны Британии и члену британского парламента Джонни Мерсеру, с которым он якобы работал в афганском лагере. Шарифи также подал заявку на участие в британской программе переселения.
"Сотни людей говорили мне, что знают меня, и просили меня оказать им помощь, и я их ранее не встречал. Мы пытались направить их к людям, которые их знают, но, к сожалению, мы не смогли подтвердить их личность. Вполне возможно, он (Шарифи) - один из них, но он ошибается, потому что я никогда не служил за пределами Кабула", - отметил Мерсер в письме журналисту Daily Mail.
Ранее телеканал 1TV сообщил, что Гани готовил свой побег за месяц, а к вывозу крупной суммы денег при его побеге власти и силовики готовились по меньшей мере за неделю.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России