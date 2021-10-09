https://ria.ru/20211009/afganistan-1753811201.html

Охранник рассказал о доказательствах бегства президента Гани с деньгами

Охранник рассказал о доказательствах бегства президента Гани с деньгами - РИА Новости, 09.10.2021

Охранник рассказал о доказательствах бегства президента Гани с деньгами

Начальник охраны экс-президента Афганистана Ашрафа Гани Пираз Ата Шарифи заявил, что у него есть записи с камер видеонаблюдения из президентского дворца,... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T14:57

2021-10-09T14:57

2021-10-09T14:57

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

ашраф гани ахмадзай

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ЛОНДОН, 9 окт - РИА Новости. Начальник охраны экс-президента Афганистана Ашрафа Гани Пираз Ата Шарифи заявил, что у него есть записи с камер видеонаблюдения из президентского дворца, которые подтверждают, то Гани сбежал из страны с сотнями миллионов долларов, сообщает газета Daily Mail.Бывший начальник охраны пообещал поделиться доказательствами хищения средств, когда он будет в "безопасном месте." Отмечается, что экс-начальник охраны не успел эвакуироваться из Афганистана и скрывается от боевиков движения "Талибан"* в стране.По данным газеты со ссылкой на объявления о розыске, у бывшего начальника охраны при себе 300 единиц оружия, что он отрицает. За информацию о местонахождении Шарифи полагается награда в миллион афгани (примерно 11 тысяч долларов США).Согласно экс-начальнику охраны, он направил по электронной почте письма в министерство обороны Британии и члену британского парламента Джонни Мерсеру, с которым он якобы работал в афганском лагере. Шарифи также подал заявку на участие в британской программе переселения."Сотни людей говорили мне, что знают меня, и просили меня оказать им помощь, и я их ранее не встречал. Мы пытались направить их к людям, которые их знают, но, к сожалению, мы не смогли подтвердить их личность. Вполне возможно, он (Шарифи) - один из них, но он ошибается, потому что я никогда не служил за пределами Кабула", - отметил Мерсер в письме журналисту Daily Mail.Ранее телеканал 1TV сообщил, что Гани готовил свой побег за месяц, а к вывозу крупной суммы денег при его побеге власти и силовики готовились по меньшей мере за неделю.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20211003/poebg-1752839003.html

https://ria.ru/20210824/afganistan-1747117305.html

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в мире, афганистан, ашраф гани ахмадзай