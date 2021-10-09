https://ria.ru/20211009/afganistan-1753803374.html

ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе

ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе - РИА Новости, 09.10.2021

ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе

Евросоюз призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, жертвами которого стали более 40 человек,... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T13:02

2021-10-09T13:02

2021-10-09T13:03

в мире

взрыв

афганистан

евросоюз

кундуз (провинция)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753717305_0:216:3255:2047_1920x0_80_0_0_23684f96ee610cfcb6a80ffce7385de3.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Евросоюз призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, жертвами которого стали более 40 человек, заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза.В пятницу не менее 46 человек погибли, 143 получили ранения в результате взрыва в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз.По его словам, Евросоюз остается привержен миру и стабильности в Афганистане, готов поддерживать жителей этой страны.Ранее сообщалось, что ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство - Вилаят Хорасан"**Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211008/vzryv-1753752808.html

афганистан

кундуз (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, взрыв, афганистан, евросоюз, кундуз (провинция), россия