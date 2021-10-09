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ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе
ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе - РИА Новости, 09.10.2021
ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе
Евросоюз призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, жертвами которого стали более 40 человек,... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T13:02
2021-10-09T13:02
2021-10-09T13:03
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БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Евросоюз призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, жертвами которого стали более 40 человек, заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза.В пятницу не менее 46 человек погибли, 143 получили ранения в результате взрыва в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз.По его словам, Евросоюз остается привержен миру и стабильности в Афганистане, готов поддерживать жителей этой страны.Ранее сообщалось, что ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство - Вилаят Хорасан"**Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, взрыв, афганистан, евросоюз, кундуз (провинция), россия
13:02 09.10.2021 (обновлено: 13:03 09.10.2021)
ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе
ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в мечети в афганском Кундузе