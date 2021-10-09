https://ria.ru/20211009/aeroporty-1753790045.html

В трех российских регионах перестали летать в малые аэропорты

РБК: в трех российских регионах остановили полеты в малые аэропорты - РИА Новости, 09.10.2021

В трех российских регионах перестали летать в малые аэропорты

Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") приостановила полеты в Республике Алтай, Томской области и Забайкальском крае из-за новых требований по... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T10:11

2021-10-09T10:11

2021-10-09T10:11

общество

томская область

забайкальский край

республика алтай

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") приостановила полеты в Республике Алтай, Томской области и Забайкальском крае из-за новых требований по безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на владельца перевозчика Андрея Богданова.Согласно постановлению правительства № 1603 от 5 октября 2020 года, малые аэропорты работать только при соблюдении определенных требований, среди которых установка ограждения с сигнализацией, организация контроля доступа, видеонаблюдения и круглосуточного патрулирования, оснащение площадки интернетом и другие.По словам Богданова, администрации регионов были заранее уведомлены о прекращении перевозок, а Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское межрегиональные территориальные управления получили извещения о приостановке работы 15 посадочных площадок.Отмечается, что "СиЛА" и дочерняя компания "Аэросервис" были единственными перевозчики между малыми аэропортами в этих регионах.В то же время, пресс-секретарь читинского аэропорта "Кадала" рассказал порталу "Чита.Ру", что официальной информации об отмене рейсов в Забайкальском крае не поступало.

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/avia-1739012317.html

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забайкальский край

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общество, томская область, забайкальский край, республика алтай