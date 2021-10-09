https://ria.ru/20211009/aeroporty-1753790045.html
В трех российских регионах перестали летать в малые аэропорты
РБК: в трех российских регионах остановили полеты в малые аэропорты - РИА Новости, 09.10.2021
В трех российских регионах перестали летать в малые аэропорты
Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") приостановила полеты в Республике Алтай, Томской области и Забайкальском крае из-за новых требований по... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T10:11
2021-10-09T10:11
2021-10-09T10:11
общество
томская область
забайкальский край
республика алтай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735126616_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_eb9cbde9a45bad43ade4128702789b5d.jpg
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") приостановила полеты в Республике Алтай, Томской области и Забайкальском крае из-за новых требований по безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на владельца перевозчика Андрея Богданова.Согласно постановлению правительства № 1603 от 5 октября 2020 года, малые аэропорты работать только при соблюдении определенных требований, среди которых установка ограждения с сигнализацией, организация контроля доступа, видеонаблюдения и круглосуточного патрулирования, оснащение площадки интернетом и другие.По словам Богданова, администрации регионов были заранее уведомлены о прекращении перевозок, а Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское межрегиональные территориальные управления получили извещения о приостановке работы 15 посадочных площадок.Отмечается, что "СиЛА" и дочерняя компания "Аэросервис" были единственными перевозчики между малыми аэропортами в этих регионах.В то же время, пресс-секретарь читинского аэропорта "Кадала" рассказал порталу "Чита.Ру", что официальной информации об отмене рейсов в Забайкальском крае не поступало.
https://radiosputnik.ria.ru/20210629/avia-1739012317.html
томская область
забайкальский край
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735126616_74:140:2617:2048_1920x0_80_0_0_b3baf0143c92cc8d943f68e1d0be8c5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, томская область, забайкальский край, республика алтай
РБК: в трех российских регионах остановили полеты в малые аэропорты
РБК: в Забайкалье, Тюменской области и на Алтае приостановили полеты в малые аэропорты
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.
Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") приостановила полеты в Республике Алтай
, Томской области и Забайкальском крае
из-за новых требований по безопасности. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на владельца перевозчика Андрея Богданова.
Согласно постановлению правительства № 1603 от 5 октября 2020 года, малые аэропорты работать только при соблюдении определенных требований, среди которых установка ограждения с сигнализацией, организация контроля доступа, видеонаблюдения и круглосуточного патрулирования, оснащение площадки интернетом и другие.
По словам Богданова, администрации регионов были заранее уведомлены о прекращении перевозок, а Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское межрегиональные территориальные управления получили извещения о приостановке работы 15 посадочных площадок.
Отмечается, что "СиЛА" и дочерняя компания "Аэросервис" были единственными перевозчики между малыми аэропортами в этих регионах.
В то же время, пресс-секретарь читинского аэропорта "Кадала" рассказал порталу "Чита.Ру",
что официальной информации об отмене рейсов в Забайкальском крае не поступало.