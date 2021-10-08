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Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек - РИА Новости, 08.10.2021
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
Число пострадавших при землетрясении в Японии близ Токио выросло до 32 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные пожарной охраны. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T04:11
2021-10-08T04:11
2021-10-08T04:11
в мире
землетрясение
токио
япония
сайтама (префектура)
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ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении в Японии близ Токио выросло до 32 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные пожарной охраны.Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.Движение поездов на токийской линии, где после землетрясения частично сошел с рельсов экспресс Nippori-Toneri Liner, пока не восстановлено. На ряде линий метро и городских железных дорог возникли опоздания в графике движения поездов.В четверг в 22.41 (16.41 мск) на северо-западе префектуры Тиба по соседству с Токио произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Угроза цунами не объявлялась. Очаг залегал на глубине 80 километров. Подземные толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии. В Тибе, в районе Адати в Токио, в префектуре Сайтама сила подземных толчков составила 5+ по 7-балльной шкале, принятой в Японии. Толчки такой силы в Токио ощущались впервые с 2011 года, когда произошло разрушительное Великое землетрясение Восточной Японии и цунами, из-за которого погибли около 20 тысяч человек. Информации о жертвах и разрушениях нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Землетрясение в Японии. Кадры очевидцев
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба, сообщает главное метеорологическое управление Японии.
2021-10-08T04:11
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, землетрясение, токио, япония, сайтама (префектура)
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
Число пострадавших при землетрясении в Японии близ Токио возросло до 32 человек