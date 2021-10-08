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Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек - РИА Новости, 08.10.2021
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
Число пострадавших при землетрясении в Японии близ Токио выросло до 32 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные пожарной охраны. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T04:11
2021-10-08T04:11
в мире
землетрясение
токио
япония
сайтама (префектура)
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ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении в Японии близ Токио выросло до 32 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные пожарной охраны.Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.Движение поездов на токийской линии, где после землетрясения частично сошел с рельсов экспресс Nippori-Toneri Liner, пока не восстановлено. На ряде линий метро и городских железных дорог возникли опоздания в графике движения поездов.В четверг в 22.41 (16.41 мск) на северо-западе префектуры Тиба по соседству с Токио произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Угроза цунами не объявлялась. Очаг залегал на глубине 80 километров. Подземные толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии. В Тибе, в районе Адати в Токио, в префектуре Сайтама сила подземных толчков составила 5+ по 7-балльной шкале, принятой в Японии. Толчки такой силы в Токио ощущались впервые с 2011 года, когда произошло разрушительное Великое землетрясение Восточной Японии и цунами, из-за которого погибли около 20 тысяч человек. Информации о жертвах и разрушениях нет.
токио
япония
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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Землетрясение в Японии. Кадры очевидцев
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба, сообщает главное метеорологическое управление Японии.
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в мире, землетрясение, токио, япония, сайтама (префектура)
04:11 08.10.2021
 
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек

Число пострадавших при землетрясении в Японии близ Токио возросло до 32 человек

© AFP 2021 / JIJI PRESS / STRЯпонские пожарные во время ликвидации последствий землетрясения в Токио
Японские пожарные во время ликвидации последствий землетрясения в Токио - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AFP 2021 / JIJI PRESS / STR
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ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении в Японии близ Токио выросло до 32 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные пожарной охраны.
Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.
Движение поездов на токийской линии, где после землетрясения частично сошел с рельсов экспресс Nippori-Toneri Liner, пока не восстановлено. На ряде линий метро и городских железных дорог возникли опоздания в графике движения поездов.
В четверг в 22.41 (16.41 мск) на северо-западе префектуры Тиба по соседству с Токио произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Угроза цунами не объявлялась. Очаг залегал на глубине 80 километров. Подземные толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии. В Тибе, в районе Адати в Токио, в префектуре Сайтама сила подземных толчков составила 5+ по 7-балльной шкале, принятой в Японии. Толчки такой силы в Токио ощущались впервые с 2011 года, когда произошло разрушительное Великое землетрясение Восточной Японии и цунами, из-за которого погибли около 20 тысяч человек. Информации о жертвах и разрушениях нет.
 
В миреЗемлетрясениеТокиоЯпонияСайтама (префектура)
 
 
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