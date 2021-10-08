https://ria.ru/20211008/zemletryasenie-1753606631.html

Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек

Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек - РИА Новости, 08.10.2021

Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек

Число пострадавших при землетрясении в Японии близ Токио выросло до 32 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные пожарной охраны. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T04:11

2021-10-08T04:11

2021-10-08T04:11

в мире

землетрясение

токио

япония

сайтама (префектура)

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ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении в Японии близ Токио выросло до 32 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные пожарной охраны.Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.Движение поездов на токийской линии, где после землетрясения частично сошел с рельсов экспресс Nippori-Toneri Liner, пока не восстановлено. На ряде линий метро и городских железных дорог возникли опоздания в графике движения поездов.В четверг в 22.41 (16.41 мск) на северо-западе префектуры Тиба по соседству с Токио произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Угроза цунами не объявлялась. Очаг залегал на глубине 80 километров. Подземные толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии. В Тибе, в районе Адати в Токио, в префектуре Сайтама сила подземных толчков составила 5+ по 7-балльной шкале, принятой в Японии. Толчки такой силы в Токио ощущались впервые с 2011 года, когда произошло разрушительное Великое землетрясение Восточной Японии и цунами, из-за которого погибли около 20 тысяч человек. Информации о жертвах и разрушениях нет.

токио

япония

сайтама (префектура)

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Землетрясение в Японии. Кадры очевидцев Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба, сообщает главное метеорологическое управление Японии. 2021-10-08T04:11 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, землетрясение, токио, япония, сайтама (префектура)