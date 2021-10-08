Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/vaktsinatsiya-1753698643.html
В Свердловской области началась бесплатная вакцинация иностранных граждан
В Свердловской области началась бесплатная вакцинация иностранных граждан - РИА Новости, 08.10.2021
В Свердловской области началась бесплатная вакцинация иностранных граждан
Иностранцев начали бесплатно прививать от COVID-19 в Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:30
2021-10-08T15:30
общество
вакцинация
свердловская область
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752168884_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44443bd23a6c9d7d17e8151650c77fc8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Иностранцев начали бесплатно прививать от COVID-19 в Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона."В Свердловской области продолжается вакцинация жителей против COVID-19. На этой неделе был решен вопрос о бесплатной вакцинации против новой коронавирусной инфекции иностранных граждан старше 18 лет", - говорится в сообщении.Главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава региона Александр Харитонов напомнил, что на фоне ухудшающейся эпидемической обстановки на территории Свердловской области постановлением главного санитарного врача введена обязательная вакцинация против COVID-19 для работников отдельных сфер деятельности."Прививку от коронавируса, помимо прочих, обязаны сделать работники сферы обслуживания, значительная часть которых – мигранты. Сделать прививку против COVID-19 граждане, прибывшие из других стран, могут наравне со свердловчанами", – приводятся в сообщении слова Харитонова.Департамент уточняет, что сведения о проведенной вакцинации иностранным гражданам будут занесены в регистр вакцинированных только в случае предъявления СНИЛСа. При отсутствии этого документа в дальнейшем получить сертификат и QR-код вакцинированного не удастся. Привитому будет выдаваться справка о вакцинации за подписью врача и с печатью медицинского учреждения. Сделать прививку иностранцы смогут в любом медучреждении или в пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах.По данным минздрава Свердловской области, на 7 октября против новой коронавирусной инфекции вакцинировано первым компонентом 1 213 064 человека, вторым – 1 143 521.
https://ria.ru/20211008/vaktsinatsiya-1753677927.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752168884_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb0044917912d12364828404f7f5e104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, вакцинация, свердловская область, здоровье - общество
15:30 08.10.2021
 
В Свердловской области началась бесплатная вакцинация иностранных граждан

В Свердловской области начали бесплатную вакцинацию иностранных граждан старше 18 лет

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Иностранцев начали бесплатно прививать от COVID-19 в Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.
"В Свердловской области продолжается вакцинация жителей против COVID-19. На этой неделе был решен вопрос о бесплатной вакцинации против новой коронавирусной инфекции иностранных граждан старше 18 лет", - говорится в сообщении.
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава региона Александр Харитонов напомнил, что на фоне ухудшающейся эпидемической обстановки на территории Свердловской области постановлением главного санитарного врача введена обязательная вакцинация против COVID-19 для работников отдельных сфер деятельности.
"Прививку от коронавируса, помимо прочих, обязаны сделать работники сферы обслуживания, значительная часть которых – мигранты. Сделать прививку против COVID-19 граждане, прибывшие из других стран, могут наравне со свердловчанами", – приводятся в сообщении слова Харитонова.
Департамент уточняет, что сведения о проведенной вакцинации иностранным гражданам будут занесены в регистр вакцинированных только в случае предъявления СНИЛСа. При отсутствии этого документа в дальнейшем получить сертификат и QR-код вакцинированного не удастся. Привитому будет выдаваться справка о вакцинации за подписью врача и с печатью медицинского учреждения. Сделать прививку иностранцы смогут в любом медучреждении или в пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах.
По данным минздрава Свердловской области, на 7 октября против новой коронавирусной инфекции вакцинировано первым компонентом 1 213 064 человека, вторым – 1 143 521.
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 13:54Распространение коронавируса
Мишустин призвал вести разъяснительную работу по вакцинации от COVID-19
 
ОбществоВакцинацияСвердловская областьЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В "Энергии" рассказали об угрозах российскому сегменту МКС
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
Лента новостейМолния