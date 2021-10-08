https://ria.ru/20211008/vaktsinatsiya-1753698643.html
В Свердловской области началась бесплатная вакцинация иностранных граждан
В Свердловской области началась бесплатная вакцинация иностранных граждан - РИА Новости, 08.10.2021
В Свердловской области началась бесплатная вакцинация иностранных граждан
Иностранцев начали бесплатно прививать от COVID-19 в Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:30
2021-10-08T15:30
2021-10-08T15:30
общество
вакцинация
свердловская область
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752168884_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44443bd23a6c9d7d17e8151650c77fc8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Иностранцев начали бесплатно прививать от COVID-19 в Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона."В Свердловской области продолжается вакцинация жителей против COVID-19. На этой неделе был решен вопрос о бесплатной вакцинации против новой коронавирусной инфекции иностранных граждан старше 18 лет", - говорится в сообщении.Главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава региона Александр Харитонов напомнил, что на фоне ухудшающейся эпидемической обстановки на территории Свердловской области постановлением главного санитарного врача введена обязательная вакцинация против COVID-19 для работников отдельных сфер деятельности."Прививку от коронавируса, помимо прочих, обязаны сделать работники сферы обслуживания, значительная часть которых – мигранты. Сделать прививку против COVID-19 граждане, прибывшие из других стран, могут наравне со свердловчанами", – приводятся в сообщении слова Харитонова.Департамент уточняет, что сведения о проведенной вакцинации иностранным гражданам будут занесены в регистр вакцинированных только в случае предъявления СНИЛСа. При отсутствии этого документа в дальнейшем получить сертификат и QR-код вакцинированного не удастся. Привитому будет выдаваться справка о вакцинации за подписью врача и с печатью медицинского учреждения. Сделать прививку иностранцы смогут в любом медучреждении или в пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах.По данным минздрава Свердловской области, на 7 октября против новой коронавирусной инфекции вакцинировано первым компонентом 1 213 064 человека, вторым – 1 143 521.
https://ria.ru/20211008/vaktsinatsiya-1753677927.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752168884_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb0044917912d12364828404f7f5e104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вакцинация, свердловская область, здоровье - общество
В Свердловской области началась бесплатная вакцинация иностранных граждан
В Свердловской области начали бесплатную вакцинацию иностранных граждан старше 18 лет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости.
Иностранцев начали бесплатно прививать от COVID-19 в Свердловской области
, сообщает департамент информполитики региона.
"В Свердловской области продолжается вакцинация жителей против COVID-19. На этой неделе был решен вопрос о бесплатной вакцинации против новой коронавирусной инфекции иностранных граждан старше 18 лет", - говорится в сообщении.
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава региона Александр Харитонов напомнил, что на фоне ухудшающейся эпидемической обстановки на территории Свердловской области постановлением главного санитарного врача введена обязательная вакцинация против COVID-19 для работников отдельных сфер деятельности.
"Прививку от коронавируса, помимо прочих, обязаны сделать работники сферы обслуживания, значительная часть которых – мигранты. Сделать прививку против COVID-19 граждане, прибывшие из других стран, могут наравне со свердловчанами", – приводятся в сообщении слова Харитонова.
Департамент уточняет, что сведения о проведенной вакцинации иностранным гражданам будут занесены в регистр вакцинированных только в случае предъявления СНИЛСа. При отсутствии этого документа в дальнейшем получить сертификат и QR-код вакцинированного не удастся. Привитому будет выдаваться справка о вакцинации за подписью врача и с печатью медицинского учреждения. Сделать прививку иностранцы смогут в любом медучреждении или в пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах.
По данным минздрава Свердловской области, на 7 октября против новой коронавирусной инфекции вакцинировано первым компонентом 1 213 064 человека, вторым – 1 143 521.