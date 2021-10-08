https://ria.ru/20211008/vaktsinatsiya-1753698643.html

В Свердловской области началась бесплатная вакцинация иностранных граждан

В Свердловской области началась бесплатная вакцинация иностранных граждан - РИА Новости, 08.10.2021

В Свердловской области началась бесплатная вакцинация иностранных граждан

Иностранцев начали бесплатно прививать от COVID-19 в Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:30

2021-10-08T15:30

2021-10-08T15:30

общество

вакцинация

свердловская область

здоровье - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Иностранцев начали бесплатно прививать от COVID-19 в Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона."В Свердловской области продолжается вакцинация жителей против COVID-19. На этой неделе был решен вопрос о бесплатной вакцинации против новой коронавирусной инфекции иностранных граждан старше 18 лет", - говорится в сообщении.Главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава региона Александр Харитонов напомнил, что на фоне ухудшающейся эпидемической обстановки на территории Свердловской области постановлением главного санитарного врача введена обязательная вакцинация против COVID-19 для работников отдельных сфер деятельности."Прививку от коронавируса, помимо прочих, обязаны сделать работники сферы обслуживания, значительная часть которых – мигранты. Сделать прививку против COVID-19 граждане, прибывшие из других стран, могут наравне со свердловчанами", – приводятся в сообщении слова Харитонова.Департамент уточняет, что сведения о проведенной вакцинации иностранным гражданам будут занесены в регистр вакцинированных только в случае предъявления СНИЛСа. При отсутствии этого документа в дальнейшем получить сертификат и QR-код вакцинированного не удастся. Привитому будет выдаваться справка о вакцинации за подписью врача и с печатью медицинского учреждения. Сделать прививку иностранцы смогут в любом медучреждении или в пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах.По данным минздрава Свердловской области, на 7 октября против новой коронавирусной инфекции вакцинировано первым компонентом 1 213 064 человека, вторым – 1 143 521.

https://ria.ru/20211008/vaktsinatsiya-1753677927.html

свердловская область

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общество, вакцинация, свердловская область, здоровье - общество