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Саратовская область ввела обязательную вакцинацию для некоторых работников
Саратовская область ввела обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 08.10.2021
Саратовская область ввела обязательную вакцинацию для некоторых работников
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы и сферы услуг,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:49
2021-10-08T11:49
2021-10-08T12:23
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САРАТОВ, 8 окт - РИА Новости. САРАТОВ, 8 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы и сферы услуг, сообщил губернатор Валерий Радаев."По решению Роспотребнадзора в регионе вводится обязательная вакцинация для государственных и муниципальных служащих, ряда категорий граждан, занятых в соцсфере, включая работников соцзащиты, а также в сфере услуг. Работа связана с постоянными коммуникациями. У сотрудников значительный круг общения. И не всегда возможен дистанционный режим. Хочу обратиться к работодателям оказать содействие в проведении вакцинации для своих сотрудников", - приводятся слова Радаева в Telegram-канале его пресс-службы.По словам губернатора, нужно свести до минимума риски заболеваемости коронавирусом и обеспечить стабильное функционирование всех служб, компаний и организаций."Сегодня в регионе крайне сложная эпидемиологическая ситуация. Она связана с ростом заболеваемости коронавирусом и сезонным ОРВИ. В обязательном порядке должны выполняться все санитарные требования. Но противостоять пандемии в полной мере позволит только вакцинация, позволяющая сформировать активный иммунитет к коронавирусу. В больших трудовых коллективах, где высокая контактность, это станет эффективной защитой от инфекции", - пояснил он.Согласно постановлению главного санитарного врача по региону Ольги Кожановой, опубликованному в пятницу на сайте регионального управления Роспотребнадзора, обязательная вакцинация для ряда категорий начнется с 11 октября и коснется работников сферы образования, медицины, социального обслуживания населения, культуры, спорта, МФЦ, банков, объектов торговли и общественного питания, доставки товаров и продуктов, общественного транспорта и такси, почты, гостиниц, парикмахерских, бань, саун, бассейнов и других организаций сферы услуг, работников органов власти и местного самоуправления "с охватом не менее 80% от общей численности контингентов"."В срок до 15 ноября 2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом; в срок до 15 декабря 2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции с охватом в соответствии с планом", - указано в документе.Согласно постановлению, всего на территории Саратовской области по состоянию на 6 октября вакцинировано первым компонентом 705 753 человека, или 36,6% от численности взрослого населения, а полностью завершили курс вакцинации 656 156 человек, или 34% от численности взрослого населения.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 91 394 случая заражения коронавирусом, в том числе рекордные 348 за последние сутки, скончались 3243 пациента с COVID-19, выздоровели 82 815.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:49 08.10.2021 (обновлено: 12:23 08.10.2021)
Саратовская область ввела обязательную вакцинацию для некоторых работников
В Саратовской области ввели обязательную вакцинацию для чиновников и работников соцсферы
САРАТОВ, 8 окт - РИА Новости. САРАТОВ, 8 окт - РИА Новости.
Управление Роспотребнадзора
по Саратовской области
ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы и сферы услуг, сообщил губернатор Валерий Радаев
.
"По решению Роспотребнадзора в регионе вводится обязательная вакцинация для государственных и муниципальных служащих, ряда категорий граждан, занятых в соцсфере, включая работников соцзащиты, а также в сфере услуг. Работа связана с постоянными коммуникациями. У сотрудников значительный круг общения. И не всегда возможен дистанционный режим. Хочу обратиться к работодателям оказать содействие в проведении вакцинации для своих сотрудников", - приводятся слова Радаева в Telegram-канале
его пресс-службы.
По словам губернатора, нужно свести до минимума риски заболеваемости коронавирусом и обеспечить стабильное функционирование всех служб, компаний и организаций.
"Сегодня в регионе крайне сложная эпидемиологическая ситуация. Она связана с ростом заболеваемости коронавирусом и сезонным ОРВИ. В обязательном порядке должны выполняться все санитарные требования. Но противостоять пандемии в полной мере позволит только вакцинация, позволяющая сформировать активный иммунитет к коронавирусу. В больших трудовых коллективах, где высокая контактность, это станет эффективной защитой от инфекции", - пояснил он.
Согласно постановлению главного санитарного врача по региону Ольги Кожановой, опубликованному в пятницу на сайте регионального управления Роспотребнадзора, обязательная вакцинация для ряда категорий начнется с 11 октября и коснется работников сферы образования, медицины, социального обслуживания населения, культуры, спорта, МФЦ, банков, объектов торговли и общественного питания, доставки товаров и продуктов, общественного транспорта и такси, почты, гостиниц, парикмахерских, бань, саун, бассейнов и других организаций сферы услуг, работников органов власти и местного самоуправления "с охватом не менее 80% от общей численности контингентов".
"В срок до 15 ноября 2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом; в срок до 15 декабря 2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции с охватом в соответствии с планом", - указано в документе.
Согласно постановлению, всего на территории Саратовской области по состоянию на 6 октября вакцинировано первым компонентом 705 753 человека, или 36,6% от численности взрослого населения, а полностью завершили курс вакцинации 656 156 человек, или 34% от численности взрослого населения.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 91 394 случая заражения коронавирусом, в том числе рекордные 348 за последние сутки, скончались 3243 пациента с COVID-19, выздоровели 82 815.