https://ria.ru/20211008/vaktsinatsiya-1753641798.html

Саратовская область ввела обязательную вакцинацию для некоторых работников

Саратовская область ввела обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 08.10.2021

Саратовская область ввела обязательную вакцинацию для некоторых работников

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы и сферы услуг,... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:49

2021-10-08T11:49

2021-10-08T12:23

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САРАТОВ, 8 окт - РИА Новости. САРАТОВ, 8 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы и сферы услуг, сообщил губернатор Валерий Радаев."По решению Роспотребнадзора в регионе вводится обязательная вакцинация для государственных и муниципальных служащих, ряда категорий граждан, занятых в соцсфере, включая работников соцзащиты, а также в сфере услуг. Работа связана с постоянными коммуникациями. У сотрудников значительный круг общения. И не всегда возможен дистанционный режим. Хочу обратиться к работодателям оказать содействие в проведении вакцинации для своих сотрудников", - приводятся слова Радаева в Telegram-канале его пресс-службы.По словам губернатора, нужно свести до минимума риски заболеваемости коронавирусом и обеспечить стабильное функционирование всех служб, компаний и организаций."Сегодня в регионе крайне сложная эпидемиологическая ситуация. Она связана с ростом заболеваемости коронавирусом и сезонным ОРВИ. В обязательном порядке должны выполняться все санитарные требования. Но противостоять пандемии в полной мере позволит только вакцинация, позволяющая сформировать активный иммунитет к коронавирусу. В больших трудовых коллективах, где высокая контактность, это станет эффективной защитой от инфекции", - пояснил он.Согласно постановлению главного санитарного врача по региону Ольги Кожановой, опубликованному в пятницу на сайте регионального управления Роспотребнадзора, обязательная вакцинация для ряда категорий начнется с 11 октября и коснется работников сферы образования, медицины, социального обслуживания населения, культуры, спорта, МФЦ, банков, объектов торговли и общественного питания, доставки товаров и продуктов, общественного транспорта и такси, почты, гостиниц, парикмахерских, бань, саун, бассейнов и других организаций сферы услуг, работников органов власти и местного самоуправления "с охватом не менее 80% от общей численности контингентов"."В срок до 15 ноября 2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом; в срок до 15 декабря 2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции с охватом в соответствии с планом", - указано в документе.Согласно постановлению, всего на территории Саратовской области по состоянию на 6 октября вакцинировано первым компонентом 705 753 человека, или 36,6% от численности взрослого населения, а полностью завершили курс вакцинации 656 156 человек, или 34% от численности взрослого населения.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 91 394 случая заражения коронавирусом, в том числе рекордные 348 за последние сутки, скончались 3243 пациента с COVID-19, выздоровели 82 815.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19