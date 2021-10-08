https://ria.ru/20211008/vaktsinatsiya-1753621931.html

На Ямале вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения

На Ямале вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения - РИА Новости, 08.10.2021

На Ямале вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения

Обязательная вакцинация от коронавируса ряда категорий населения вводится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:03

2021-10-08T10:03

2021-10-08T10:22

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса ряда категорий населения вводится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора.В частности, согласно постановлению главного санитарного врача, обязательному вакцинированию подлежат сотрудники медицинских организаций, сферы образования, в том числе дополнительного, учреждений физкультуры и спорта, лица, занятые в сфере обслуживания населения, - сотрудники банков, почты, объектов торговли и общественного питания, гостиниц, парикмахерских, прачечных, работники учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений, отмечает пресс-служба.Обязательной вакцинации также подлежат государственные и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления. Помимо этого, предписывается обеспечить контроль над наличием у вахтовых работников сертификата о вакцинации.Действие постановления не распространяется на людей, имеющих противопоказания. Люди, у которых не будет прививки, будут отстранены от работы или переведены на дистанционный режим, уточняют власти.Сейчас на Ямале развернуто 79 стационарных и мобильных пунктов вакцинации. Для удобства жителей региона они расположены не только в медицинских учреждениях, но и в объектах культуры, спорта, в крупных торговых комплексах. Все пункты обеспечены достаточным запасом вакцины и готовы к приему посетителей, сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753387732.html

https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752669266.html

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

ямал

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