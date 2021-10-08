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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211008/vaktsina-1753648320.html
Европа ответила, что думает о "Спутнике V"
Евросоюз представил свое видение ситуации с признанием "Спутник V" - РИА Новости, 08.10.2021
Европа ответила, что думает о "Спутнике V"
Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) не поддаются давлению, поэтому вряд ли можно говорить о политизации вопроса признания вакцины... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:11
2021-10-08T12:11
распространение коронавируса
в мире
евросоюз
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) не поддаются давлению, поэтому вряд ли можно говорить о политизации вопроса признания вакцины "Спутник V" в ЕС. Об этом в беседе с РБК заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.По его словам, сертификация российского препарата – технический, а не политический процесс.Он утверждает, что инспекторы EMA работают в "собственном мире" и к давлению не восприимчивы, а какие-либо уличающие их в этом комментарии можно объяснить задержками, которые не связаны с деятельностью агентства или ЕС.Россия неоднократно просила Евросоюз не политизировать ситуацию с вакцинами от коронавируса, однако Москва продолжает с этим сталкиваться при продвижении своих препаратов за рубежом. В Кремле отметили, что использование политизированного подхода в отношении производителей лекарств неприемлемо в демократическом обществе. В Москве убеждены, что российскую вакцину признают в Европе, если этот вопрос будут решать без "предубеждений политического или лоббистского характера".
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в мире, евросоюз, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
12:11 08.10.2021
 
Евросоюз представил свое видение ситуации с признанием "Спутник V"

Посол ЕС Эдерер: признание вакцины "Спутник V" в Европе не политизировано

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) не поддаются давлению, поэтому вряд ли можно говорить о политизации вопроса признания вакцины "Спутник V" в ЕС. Об этом в беседе с РБК заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.
По его словам, сертификация российского препарата – технический, а не политический процесс.
Он утверждает, что инспекторы EMA работают в "собственном мире" и к давлению не восприимчивы, а какие-либо уличающие их в этом комментарии можно объяснить задержками, которые не связаны с деятельностью агентства или ЕС.
Россия неоднократно просила Евросоюз не политизировать ситуацию с вакцинами от коронавируса, однако Москва продолжает с этим сталкиваться при продвижении своих препаратов за рубежом.
В Кремле отметили, что использование политизированного подхода в отношении производителей лекарств неприемлемо в демократическом обществе. В Москве убеждены, что российскую вакцину признают в Европе, если этот вопрос будут решать без "предубеждений политического или лоббистского характера".
Медицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 10:29Распространение коронавируса
У ВОЗ были вопросы к досье по "Спутнику V", а не к вакцине, заявил Мурашко
 
Распространение коронавирусаВ миреЕвросоюзРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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