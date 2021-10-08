https://ria.ru/20211008/ustoychivoerazvitie-1753723013.html

Подписание соглашения между Роскачеством и Лигой зеленых брендов

Подписание соглашения между Роскачеством и Лигой зеленых брендов - РИА Новости, 08.10.2021

Подписание соглашения между Роскачеством и Лигой зеленых брендов

12 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подписанию соглашения между АНО "Роскачество" и АНО "Лига зеленых брендов" о сотрудничестве по работе над стандартизацией методики оценки устойчивого развития брендов.

2021-10-08T17:16

2021-10-08T17:16

2021-10-08T17:16

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Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя АНО "Российская система качества" Елена САРАТЦЕВА;- руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон ШАПАЕВ;- директор отдела исследований и разработок категории косметической продукции компании Unilever в России, Украине и Беларуси Евгения СЕДОВА;- партнер и руководитель группы по оказанию услуг в области устойчивого развития компании Deloitte в СНГ Иван КУХНИН;- президент и сооснователь АНО "Лига зеленых брендов", руководитель коммуникационного проекта в области устойчивого развития "+1" Анастасия ПОПОВА.АНО "Лига зеленых брендов" — объединение экологически ответственных компаний с целью создания понятных для производителей и потребителей критериев "зеленых" товаров, основы для будущей национальной экосертификации. Инициатором проекта в 2019 году выступила компания Unilever в лице косметического бренда "Чистая линия" при поддержке коммуникационного проекта "+1". Основные принципы, которые исповедуют участники Лиги, — ответственность и открытость.Стать участником Лиги может любая организация, соответствующая ряду критериев, определяемых индивидуально для каждой из 12-ти отраслей. Интеллектуальный партнер Лиги, компания Deloitte, разработала двухфазную методику самообследования "зеленых" брендов, анализирующую весь жизненный цикл продукта: от его создания до утилизации. Это позволяет компаниям самостоятельно выявить уровень экологичности и соответствия принципам устойчивого развития своей продукции или услуг.Среди компаний и брендов, прошедших процедуру отбора и вступивших в Лигу, — Dove, Love Beauty&Planet, X5 Retail Group, АФК "Система", ПАО "Вымпелком", банк "Центр-инвест", Domestos, Heineken.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы