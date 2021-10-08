Подписание соглашения между Роскачеством и Лигой зеленых брендов
12 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подписанию соглашения между АНО "Роскачество" и АНО "Лига зеленых брендов" о сотрудничестве по работе над стандартизацией методики оценки устойчивого развития брендов.
Участники:
- заместитель руководителя АНО "Российская система качества" Елена САРАТЦЕВА;
- руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон ШАПАЕВ;
- директор отдела исследований и разработок категории косметической продукции компании Unilever в России, Украине и Беларуси Евгения СЕДОВА;
- партнер и руководитель группы по оказанию услуг в области устойчивого развития компании Deloitte в СНГ Иван КУХНИН;
- президент и сооснователь АНО "Лига зеленых брендов", руководитель коммуникационного проекта в области устойчивого развития "+1" Анастасия ПОПОВА.
- заместитель руководителя АНО "Российская система качества" Елена САРАТЦЕВА;
- руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон ШАПАЕВ;
- директор отдела исследований и разработок категории косметической продукции компании Unilever в России, Украине и Беларуси Евгения СЕДОВА;
- партнер и руководитель группы по оказанию услуг в области устойчивого развития компании Deloitte в СНГ Иван КУХНИН;
- президент и сооснователь АНО "Лига зеленых брендов", руководитель коммуникационного проекта в области устойчивого развития "+1" Анастасия ПОПОВА.
АНО "Лига зеленых брендов" — объединение экологически ответственных компаний с целью создания понятных для производителей и потребителей критериев "зеленых" товаров, основы для будущей национальной экосертификации. Инициатором проекта в 2019 году выступила компания Unilever в лице косметического бренда "Чистая линия" при поддержке коммуникационного проекта "+1". Основные принципы, которые исповедуют участники Лиги, — ответственность и открытость.
Стать участником Лиги может любая организация, соответствующая ряду критериев, определяемых индивидуально для каждой из 12-ти отраслей. Интеллектуальный партнер Лиги, компания Deloitte, разработала двухфазную методику самообследования "зеленых" брендов, анализирующую весь жизненный цикл продукта: от его создания до утилизации. Это позволяет компаниям самостоятельно выявить уровень экологичности и соответствия принципам устойчивого развития своей продукции или услуг.
Среди компаний и брендов, прошедших процедуру отбора и вступивших в Лигу, — Dove, Love Beauty&Planet, X5 Retail Group, АФК "Система", ПАО "Вымпелком", банк "Центр-инвест", Domestos, Heineken.
Стать участником Лиги может любая организация, соответствующая ряду критериев, определяемых индивидуально для каждой из 12-ти отраслей. Интеллектуальный партнер Лиги, компания Deloitte, разработала двухфазную методику самообследования "зеленых" брендов, анализирующую весь жизненный цикл продукта: от его создания до утилизации. Это позволяет компаниям самостоятельно выявить уровень экологичности и соответствия принципам устойчивого развития своей продукции или услуг.
Среди компаний и брендов, прошедших процедуру отбора и вступивших в Лигу, — Dove, Love Beauty&Planet, X5 Retail Group, АФК "Система", ПАО "Вымпелком", банк "Центр-инвест", Domestos, Heineken.