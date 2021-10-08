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Подписание соглашения между Роскачеством и Лигой зеленых брендов
Подписание соглашения между Роскачеством и Лигой зеленых брендов - РИА Новости, 08.10.2021
Подписание соглашения между Роскачеством и Лигой зеленых брендов
12 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подписанию соглашения между АНО "Роскачество" и АНО "Лига зеленых брендов" о сотрудничестве по работе над стандартизацией методики оценки устойчивого развития брендов.
2021-10-08T17:16
2021-10-08T17:16
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Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя АНО "Российская система качества" Елена САРАТЦЕВА;- руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон ШАПАЕВ;- директор отдела исследований и разработок категории косметической продукции компании Unilever в России, Украине и Беларуси Евгения СЕДОВА;- партнер и руководитель группы по оказанию услуг в области устойчивого развития компании Deloitte в СНГ Иван КУХНИН;- президент и сооснователь АНО "Лига зеленых брендов", руководитель коммуникационного проекта в области устойчивого развития "+1" Анастасия ПОПОВА.АНО "Лига зеленых брендов" — объединение экологически ответственных компаний с целью создания понятных для производителей и потребителей критериев "зеленых" товаров, основы для будущей национальной экосертификации. Инициатором проекта в 2019 году выступила компания Unilever в лице косметического бренда "Чистая линия" при поддержке коммуникационного проекта "+1". Основные принципы, которые исповедуют участники Лиги, — ответственность и открытость.Стать участником Лиги может любая организация, соответствующая ряду критериев, определяемых индивидуально для каждой из 12-ти отраслей. Интеллектуальный партнер Лиги, компания Deloitte, разработала двухфазную методику самообследования "зеленых" брендов, анализирующую весь жизненный цикл продукта: от его создания до утилизации. Это позволяет компаниям самостоятельно выявить уровень экологичности и соответствия принципам устойчивого развития своей продукции или услуг.Среди компаний и брендов, прошедших процедуру отбора и вступивших в Лигу, — Dove, Love Beauty&amp;Planet, X5 Retail Group, АФК "Система", ПАО "Вымпелком", банк "Центр-инвест", Domestos, Heineken.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
17:16 08.10.2021
 

Подписание соглашения между Роскачеством и Лигой зеленых брендов

Читать ria.ru в
12 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подписанию соглашения между АНО "Роскачество" и АНО "Лига зеленых брендов" о сотрудничестве по работе над стандартизацией методики оценки устойчивого развития брендов.
Задать вопрос
Участники:
- заместитель руководителя АНО "Российская система качества" Елена САРАТЦЕВА;
- руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон ШАПАЕВ;
- директор отдела исследований и разработок категории косметической продукции компании Unilever в России, Украине и Беларуси Евгения СЕДОВА;
- партнер и руководитель группы по оказанию услуг в области устойчивого развития компании Deloitte в СНГ Иван КУХНИН;
- президент и сооснователь АНО "Лига зеленых брендов", руководитель коммуникационного проекта в области устойчивого развития "+1" Анастасия ПОПОВА.
АНО "Лига зеленых брендов" — объединение экологически ответственных компаний с целью создания понятных для производителей и потребителей критериев "зеленых" товаров, основы для будущей национальной экосертификации. Инициатором проекта в 2019 году выступила компания Unilever в лице косметического бренда "Чистая линия" при поддержке коммуникационного проекта "+1". Основные принципы, которые исповедуют участники Лиги, — ответственность и открытость.
Стать участником Лиги может любая организация, соответствующая ряду критериев, определяемых индивидуально для каждой из 12-ти отраслей. Интеллектуальный партнер Лиги, компания Deloitte, разработала двухфазную методику самообследования "зеленых" брендов, анализирующую весь жизненный цикл продукта: от его создания до утилизации. Это позволяет компаниям самостоятельно выявить уровень экологичности и соответствия принципам устойчивого развития своей продукции или услуг.
Среди компаний и брендов, прошедших процедуру отбора и вступивших в Лигу, — Dove, Love Beauty&Planet, X5 Retail Group, АФК "Система", ПАО "Вымпелком", банк "Центр-инвест", Domestos, Heineken.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
 
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